https://ria.ru/20201108/podrostok-1583627231.html
Подросток из Петербурга раскрыл мотив нападения на родителей
Подросток из Петербурга раскрыл мотив нападения на родителей
Подросток, подозреваемый в попытке убийства шестилетней племянницы, матери и отца, рассказал о мотивах преступления. Об этом сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T16:35
2020-11-08T16:35
2020-11-08T16:49
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Подросток, подозреваемый в попытке убийства шестилетней племянницы, матери и отца, рассказал о мотивах преступления. Об этом сообщает РЕН ТВ.По его словам, он "устал от чрезмерной опеки матери и конфликтов с отцом". Подозреваемый также рассказал, что мать постоянно его "поучала", ограничивала время прогулок и не давала записаться в секции, а отец ругал за плохие оценки и конфликты с матерью. Из-за этих разногласий он три раза сбегал из дома.Самый крупный конфликт в семье произошел в конце октября, когда молодой человек хотел позднее 22:00 проводить девушку до дома после концерта. Однако, по его словам, мать запретила ему выходить на улицу. Тогда подросток сбежал, а когда вернулся после 23-х часов, его наказали за непослушание.После этой ссоры школьник планировал насовсем уйти из дома, но посчитал, что его могут снова вернуть. Поэтому он решил убить родителей, угнать их машину и уехать. Нападение на шестилетнюю племянницу он объяснил страхом, что она может обратиться в полицию.Ранее сообщалось о задержании в Петербурге подростка, подозреваемого в покушении на убийство шестилетней племянницы, матери и отца. По данным следствия, в ночь на воскресенье в квартире на Лужской улице парень напал на шестилетнюю родственницу и несколько раз ударил ее ножом. Девочку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. После этого подросток несколько раз выстрелил в отца и мать из травматического пистолета. Отец оказал сопротивление, и нападавшего задержали.
https://ria.ru/20201108/zaderzhanie-1583598822.html
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санкт-петербург
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
Подросток, подозреваемый в попытке убийства шестилетней племянницы, матери и отца, рассказал о мотивах преступления. Об этом сообщает РЕН ТВ
.
По его словам, он "устал от чрезмерной опеки матери и конфликтов с отцом". Подозреваемый также рассказал, что мать постоянно его "поучала", ограничивала время прогулок и не давала записаться в секции, а отец ругал за плохие оценки и конфликты с матерью. Из-за этих разногласий он три раза сбегал из дома.
Самый крупный конфликт в семье произошел в конце октября, когда молодой человек хотел позднее 22:00 проводить девушку до дома после концерта. Однако, по его словам, мать запретила ему выходить на улицу. Тогда подросток сбежал, а когда вернулся после 23-х часов, его наказали за непослушание.
После этой ссоры школьник планировал насовсем уйти из дома, но посчитал, что его могут снова вернуть. Поэтому он решил убить родителей, угнать их машину и уехать. Нападение на шестилетнюю племянницу он объяснил страхом, что она может обратиться в полицию.
Ранее сообщалось о задержании в Петербурге
подростка, подозреваемого в покушении на убийство шестилетней племянницы, матери и отца.
По данным следствия, в ночь на воскресенье в квартире на Лужской улице парень напал на шестилетнюю родственницу и несколько раз ударил ее ножом. Девочку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. После этого подросток несколько раз выстрелил в отца и мать из травматического пистолета. Отец оказал сопротивление, и нападавшего задержали.