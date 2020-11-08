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Подросток из Петербурга раскрыл мотив нападения на родителей
Подросток из Петербурга раскрыл мотив нападения на родителей
Подросток, подозреваемый в попытке убийства шестилетней племянницы, матери и отца, рассказал о мотивах преступления. Об этом сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T16:35
2020-11-08T16:49
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Подросток, подозреваемый в попытке убийства шестилетней племянницы, матери и отца, рассказал о мотивах преступления. Об этом сообщает РЕН ТВ.По его словам, он "устал от чрезмерной опеки матери и конфликтов с отцом". Подозреваемый также рассказал, что мать постоянно его "поучала", ограничивала время прогулок и не давала записаться в секции, а отец ругал за плохие оценки и конфликты с матерью. Из-за этих разногласий он три раза сбегал из дома.Самый крупный конфликт в семье произошел в конце октября, когда молодой человек хотел позднее 22:00 проводить девушку до дома после концерта. Однако, по его словам, мать запретила ему выходить на улицу. Тогда подросток сбежал, а когда вернулся после 23-х часов, его наказали за непослушание.После этой ссоры школьник планировал насовсем уйти из дома, но посчитал, что его могут снова вернуть. Поэтому он решил убить родителей, угнать их машину и уехать. Нападение на шестилетнюю племянницу он объяснил страхом, что она может обратиться в полицию.Ранее сообщалось о задержании в Петербурге подростка, подозреваемого в покушении на убийство шестилетней племянницы, матери и отца. По данным следствия, в ночь на воскресенье в квартире на Лужской улице парень напал на шестилетнюю родственницу и несколько раз ударил ее ножом. Девочку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. После этого подросток несколько раз выстрелил в отца и мать из травматического пистолета. Отец оказал сопротивление, и нападавшего задержали.
https://ria.ru/20201108/zaderzhanie-1583598822.html
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санкт-петербург
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санкт-петербург, происшествия

Подросток из Петербурга раскрыл мотив нападения на родителей

16:35 08.11.2020 (обновлено: 16:49 08.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Подросток, подозреваемый в попытке убийства шестилетней племянницы, матери и отца, рассказал о мотивах преступления. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По его словам, он "устал от чрезмерной опеки матери и конфликтов с отцом". Подозреваемый также рассказал, что мать постоянно его "поучала", ограничивала время прогулок и не давала записаться в секции, а отец ругал за плохие оценки и конфликты с матерью. Из-за этих разногласий он три раза сбегал из дома.
Самый крупный конфликт в семье произошел в конце октября, когда молодой человек хотел позднее 22:00 проводить девушку до дома после концерта. Однако, по его словам, мать запретила ему выходить на улицу. Тогда подросток сбежал, а когда вернулся после 23-х часов, его наказали за непослушание.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
11:16
В Петербурге задержали подростка за попытку убийства родителей
После этой ссоры школьник планировал насовсем уйти из дома, но посчитал, что его могут снова вернуть. Поэтому он решил убить родителей, угнать их машину и уехать. Нападение на шестилетнюю племянницу он объяснил страхом, что она может обратиться в полицию.
Ранее сообщалось о задержании в Петербурге подростка, подозреваемого в покушении на убийство шестилетней племянницы, матери и отца.
По данным следствия, в ночь на воскресенье в квартире на Лужской улице парень напал на шестилетнюю родственницу и несколько раз ударил ее ножом. Девочку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. После этого подросток несколько раз выстрелил в отца и мать из травматического пистолета. Отец оказал сопротивление, и нападавшего задержали.
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