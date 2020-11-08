https://ria.ru/20201108/perepalka-1583573939.html

Помпео вступил в перепалку в Twitter с лидером Ирана из-за выборов

Помпео вступил в перепалку в Twitter с лидером Ирана из-за выборов

Госсекретарь США Майк Помпео вступил в заочную перепалку в Twitter с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи из-за высказывания последнего об американских... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T02:44

2020-11-08T02:44

2020-11-08T02:47

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

али хаменеи

вашингтон (город)

иран

сша

twitter

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578100091_0:92:3072:1820_1400x0_80_0_0_52b6f70f784b14ef168c9217e97d4f92.jpg

ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео вступил в заочную перепалку в Twitter с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи из-за высказывания последнего об американских выборах.Верховный лидер Ирана ранее написал, что происходящее на выборах в США показывает "уродливое лицо либеральной демократии" и "политический и моральный закат американского режима".Ранее крупнейшие американские СМИ на основании собственных подсчетов сообщили, что на выборах победил Джозеф Байден. Действующий президент заявил, что его соперника от демократов пока не утвердили победителем ни в одном из штатов.Трамп утверждает, что Байден намерен учесть все голоса, включая "мошеннически поданные". Президент пообещал, что не остановится, пока "американский народ не получит честный подсчет голосов", и заявил о подготовке исков в суд для защиты своей позиции.Байден в случае избрания станет 46-м и самым пожилым президентом в истории страны.

https://ria.ru/20201106/vybory-1583192237.html

вашингтон (город)

иран

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, али хаменеи, вашингтон (город), иран, сша, twitter, в мире