https://ria.ru/20201108/otpusk-1583413629.html
Российские туристы рассказали, приходилось ли им подлевать отпуск
Российские туристы рассказали, приходилось ли им подлевать отпуск
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, приходилось ли им задерживаться в отпуске, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T12:30
2020-11-08T12:30
2020-11-08T12:30
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туризм
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новости - туризм
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, приходилось ли им задерживаться в отпуске, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1800 пользователей.Оказалось, что 41 процент респондентов имеют такой опыт, причем три четверти подчеркнули, что это было их личное решение. Почти половина опрошенных (44 процента) оставались на курорте дольше запланированного из-за отмены рейса. Большинство туристов (72 процента) совершенно не расстраиваются, если задержаться в отпуске приходится по неким непредвиденным причинам. А если бы можно было бесплатно продлить отдых еще на неделю, на это согласились бы 95 процентов опрошенных путешественников.
https://ria.ru/20201027/serbiya-1580500668.html
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туристы, отдых, туризм, новости - туризм
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, приходилось ли им задерживаться в отпуске, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1800 пользователей.
Оказалось, что 41 процент респондентов имеют такой опыт, причем три четверти подчеркнули, что это было их личное решение. Почти половина опрошенных (44 процента) оставались на курорте дольше запланированного из-за отмены рейса.
Большинство туристов (72 процента) совершенно не расстраиваются, если задержаться в отпуске приходится по неким непредвиденным причинам. А если бы можно было бесплатно продлить отдых еще на неделю, на это согласились бы 95 процентов опрошенных путешественников.