https://ria.ru/20201108/otpusk-1583413629.html

Российские туристы рассказали, приходилось ли им подлевать отпуск

Российские туристы рассказали, приходилось ли им подлевать отпуск

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, приходилось ли им задерживаться в отпуске, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T12:30

2020-11-08T12:30

2020-11-08T12:30

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, приходилось ли им задерживаться в отпуске, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1800 пользователей.Оказалось, что 41 процент респондентов имеют такой опыт, причем три четверти подчеркнули, что это было их личное решение. Почти половина опрошенных (44 процента) оставались на курорте дольше запланированного из-за отмены рейса. Большинство туристов (72 процента) совершенно не расстраиваются, если задержаться в отпуске приходится по неким непредвиденным причинам. А если бы можно было бесплатно продлить отдых еще на неделю, на это согласились бы 95 процентов опрошенных путешественников.

https://ria.ru/20201027/serbiya-1580500668.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, отдых, туризм, новости - туризм