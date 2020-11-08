https://ria.ru/20201108/nazarbaev-1583585994.html
Назарбаев поздравил Байдена с победой на выборах
Назарбаев поздравил Байдена с победой на выборах
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму Джозефу Байдену, в которой поздравил его с избранием на пост президента США и выразил... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T08:46
2020-11-08T08:46
2020-11-08T08:47
выборы президента сша — 2020
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сша
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НУР-СУЛТАН, 8 ноя - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму Джозефу Байдену, в которой поздравил его с избранием на пост президента США и выразил уверенность, что партнерство между странами будет укрепляться."Нурсултан Назарбаев сердечно поздравил Джозефа Байдена с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Он отметил, что с теплотой вспоминает встречу, прошедшую в Вашингтоне в 2010 году на полях Саммита по ядерной безопасности, а также состоявшиеся между ними телефонные переговоры", - говорится в сообщении на сайте экс-президента Казахстана.В информации отмечается, что Назарбаев "выразил уверенность в том, что расширенное стратегическое партнерство между Казахстаном и США и впредь будет укрепляться во благо народов двух государств". "Назарбаев пожелал Джозефу Байдену успехов в государственной деятельности", - говорится в сообщении.Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
https://ria.ru/20201108/netanyakhu-1583582501.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, нурсултан назарбаев, джо байден, вашингтон (город), сша, казахстан, в мире