https://ria.ru/20201108/kvn-1583408717.html

"Клуб очень находчивых": за кулисами КВН

"Клуб очень находчивых": за кулисами КВН

Сегодня Международный день КВН — игры, которой уже более полувека. Для многих она стала, по сути, образом жизни. О том, почему команда в Высшей лиге обходится в РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T08:00

2020-11-08T08:00

2020-11-08T08:00

александр гудков

звезды

культура

уральские пельмени

квн

олег анофриев

александр масляков

константин эрнст

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Ольга Распопова. Сегодня Международный день КВН — игры, которой уже более полувека. Для многих она стала, по сути, образом жизни. О том, почему команда в Высшей лиге обходится в несколько миллионов рублей в год, зачем нанимать профессиональных авторов, которые пишут шутки, и правда ли, что КВН "уже не тот", — в материале РИА Новости. От капустников до империиСобрались как-то журналист, врач-реаниматолог и инженер — звучит как анекдот, но именно так началась история одного из самых успешных советских и российских телепроектов. Отцами-основателями "Клуба веселых и находчивых" в 1961 году стали Сергей Муратов, Альберт Аксельрод (он был ведущим) и Михаил Яковлев. Через три года они покинули передачу, которая теперь ассоциируется с Александром Масляковым. КВН появился благодаря оттепели. Сначала он позиционировался как состязание для остроумных интеллектуалов. "Берите в руки карандаш, мы начинаем вечер наш", — бодро напевал в заставке Олег Анофриев. В 1971 году передачу закрыли: для времен застоя шутили слишком остро. Но в начале перестройки проект вернулся на экраны.У руля масштабного движения со множеством филиалов-лиг — династия: жена Александра Маслякова Светлана — режиссер передачи, сын Александр — ведущий, невестка Ангелина — директор Дома КВН, а также сувенирного направления и одноименного кафе. Участвует даже 14-летняя внучка Таисия, или Царевна Несмеяна, как ее прозвали за невозмутимое выражение лица почти на всех выступлениях, — она отвечает за детский "Клуб веселых и находчивых". Дорогое удовольствиеГерои художественного фильма "КВНщики" называют игру "самодеятельностью", хотя по затратам она сопоставима с дорогим хобби. Чтобы содержать команду в Высшей лиге, требуется до нескольких миллионов рублей в год."На игру нужно приезжать из других городов, жить в Москве, делать музыку, видео, реквизит, а еще при этом иногда есть и пить. Посчитайте на человек 20-25: это и команда, и те, кто помогает", — говорит редактор региональных лиг КВН "Балтика", "Кавказ" и автор шоу "Уральские пельмени" Алексей Екс. Сшитые в одном стиле костюмы, занятия с педагогом по вокалу (плюсовые фонограммы запрещены, участники поют вживую), райтеры шуток — все должно быть на уровне. Считается, что у университетов и институтов, содержащих свои команды, поток абитуриентов в несколько раз больше. Часто спонсорами выступают местные власти: это вопрос имиджа. А иногда команды в обмен на поддержку частных покровителей называют себя в их честь. Однако некоторые полностью оправдывают эпитет "находчивые": так, из уст в уста передают историю успеха команды Пятигорска. У них не было денег, но кавээнщики предложили спонсорам, торговавшим водой, подвозить ее фурами на соревнование. Выручка с продаж шла на поддержку команды. Своими силами — и не только"Есть "проклятие чемпионов "Премьерки". Они часто вылетают на первой же игре в Высшей лиге, потому что команда обычно сжигает к этому моменту весь запас материала. А написать целиком новую игру для "Вышки" очень сложно, надо покупать", — говорит когда-то капитан команды КВН, а теперь генеральный продюсер канала "360" Алексей Вершинин. Без приглашенных райтеров совершенно нереально. "Перед игрой нужно дописывать, показывать, править, согласовывать изменения. А еще есть и спать когда-то", — объясняет Алексей Екс. Бывает, кто-то подсмотрел номер, например, на репетиции в Самаре, утащил его, скажем, во Владивосток, а потом шутка в слегка измененном виде докатилась до Высшей лиги. "На телевизионном КВН случаи воровства единичны: это же как бы чуть-чуть заметно будет. Если бывает, то часто не по злому умыслу. Иногда авторы, обычно по ошибке, могут отдать одну шутку двум командам. Воруют какие-то вещи из интернета, но если два-три таких эпизода за командой заметят, примут меры", — рассказывает Екс. Ведь участники обязаны проверять сценарии на новизну.Бывших кавээнщиков не бывает"Болт" — это очень смешная шутка, а "гэк" — визуальный юмор. "Фронтмен" — лицо команды: как правило, ее капитан, хотя бывают и исключения. "Выходняк" — человек, который ломает момент выступления классной шуткой, а "чит-код" — юмор на базе новостей. Как и во всяком клубе, в КВН есть знаки, по которым узнают своих. Например, особые словечки. "Зал, который хохочет над пошлятиной, иногда называют "талибан" — имея в виду, видимо, взрывы смеха. Мы же хотим умного хихиканья над каламбурами про Зинаиду Гиппиус", — говорит Алексей Екс. А еще участники очень суеверны, у каждой команды есть ритуалы на удачу, кроме традиционного — на пожелания "ни пуха ни пера" от ведущего. "Мы еще стучали по сцене, и я никогда не брился в день выступлений", — вспоминает Вершинин."Если бы не КВН, я бы сейчас работал в цехе прокатки широкополочных балок Нижнетагильского металлургического комбината, куда попал по распределению после института. Это не шутка", — признается Алексей Вершинин. "Умение находить смешное в несмешном (и наоборот) очень здорово развивает мозг. Но у КВН, в отличие от того же театра, где нужно найти свое амплуа, есть важное отличие. Здесь твоя задача — просто быть собой и делать это классно", — говорит автор книги "Сейчастье" Мария Рыбина, игравшая за МАИ. "КВН уже не торт""Требования к зрелищности в КВН в последние годы возросли неимоверно. Если будет выезжать Киркоров на одноколесном велосипеде, тогда, может, еще попадешь в полуфинал", — считает Рыбина. На днях о том, что "КВН, конечно, умер", заявил Александр Гудков. Объяснил он это тем, что выступления выходят в эфир через месяц после записи, а срок годности шутки теперь всего несколько дней. "В 90-е мы жили в одном, общем информационном поле: для всех более-менее одни и те же каналы, газеты. А сейчас, во времена блогеров и соцсетей, намного труднее придумать шутку, которую все бы оценили", — считает Павел Павловский. "Просто юмора стало много — и меньше юмора, который нравится всем. Условно, раньше все ели хлеб и колбасу, которую достали. Сейчас супермаркет: приходи и выбирай что нравится", — заключает Алексей Екс. Но КВН по-прежнему по вкусу многим.

https://ria.ru/20200401/1569416947.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр гудков, звезды, уральские пельмени, квн, олег анофриев, александр масляков, константин эрнст