"Клуб очень находчивых": за кулисами КВН

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Ольга Распопова. Сегодня Международный день КВН — игры, которой уже более полувека. Для многих она стала, по сути, образом жизни. О том, почему команда в Высшей лиге обходится в несколько миллионов рублей в год, зачем нанимать профессиональных авторов, которые пишут шутки, и правда ли, что КВН "уже не тот", — в материале РИА Новости. От капустников до империиСобрались как-то журналист, врач-реаниматолог и инженер — звучит как анекдот, но именно так началась история одного из самых успешных советских и российских телепроектов. Отцами-основателями "Клуба веселых и находчивых" в 1961 году стали Сергей Муратов, Альберт Аксельрод (он был ведущим) и Михаил Яковлев. Через три года они покинули передачу, которая теперь ассоциируется с Александром Масляковым. КВН появился благодаря оттепели. Сначала он позиционировался как состязание для остроумных интеллектуалов. "Берите в руки карандаш, мы начинаем вечер наш", — бодро напевал в заставке Олег Анофриев. В 1971 году передачу закрыли: для времен застоя шутили слишком остро. Но в начале перестройки проект вернулся на экраны.У руля масштабного движения со множеством филиалов-лиг — династия: жена Александра Маслякова Светлана — режиссер передачи, сын Александр — ведущий, невестка Ангелина — директор Дома КВН, а также сувенирного направления и одноименного кафе. Участвует даже 14-летняя внучка Таисия, или Царевна Несмеяна, как ее прозвали за невозмутимое выражение лица почти на всех выступлениях, — она отвечает за детский "Клуб веселых и находчивых". Дорогое удовольствиеГерои художественного фильма "КВНщики" называют игру "самодеятельностью", хотя по затратам она сопоставима с дорогим хобби. Чтобы содержать команду в Высшей лиге, требуется до нескольких миллионов рублей в год."На игру нужно приезжать из других городов, жить в Москве, делать музыку, видео, реквизит, а еще при этом иногда есть и пить. Посчитайте на человек 20-25: это и команда, и те, кто помогает", — говорит редактор региональных лиг КВН "Балтика", "Кавказ" и автор шоу "Уральские пельмени" Алексей Екс. Сшитые в одном стиле костюмы, занятия с педагогом по вокалу (плюсовые фонограммы запрещены, участники поют вживую), райтеры шуток — все должно быть на уровне. Считается, что у университетов и институтов, содержащих свои команды, поток абитуриентов в несколько раз больше. Часто спонсорами выступают местные власти: это вопрос имиджа. А иногда команды в обмен на поддержку частных покровителей называют себя в их честь. Однако некоторые полностью оправдывают эпитет "находчивые": так, из уст в уста передают историю успеха команды Пятигорска. У них не было денег, но кавээнщики предложили спонсорам, торговавшим водой, подвозить ее фурами на соревнование. Выручка с продаж шла на поддержку команды. Своими силами — и не только"Есть "проклятие чемпионов "Премьерки". Они часто вылетают на первой же игре в Высшей лиге, потому что команда обычно сжигает к этому моменту весь запас материала. А написать целиком новую игру для "Вышки" очень сложно, надо покупать", — говорит когда-то капитан команды КВН, а теперь генеральный продюсер канала "360" Алексей Вершинин. Без приглашенных райтеров совершенно нереально. "Перед игрой нужно дописывать, показывать, править, согласовывать изменения. А еще есть и спать когда-то", — объясняет Алексей Екс. Бывает, кто-то подсмотрел номер, например, на репетиции в Самаре, утащил его, скажем, во Владивосток, а потом шутка в слегка измененном виде докатилась до Высшей лиги. "На телевизионном КВН случаи воровства единичны: это же как бы чуть-чуть заметно будет. Если бывает, то часто не по злому умыслу. Иногда авторы, обычно по ошибке, могут отдать одну шутку двум командам. Воруют какие-то вещи из интернета, но если два-три таких эпизода за командой заметят, примут меры", — рассказывает Екс. Ведь участники обязаны проверять сценарии на новизну.Бывших кавээнщиков не бывает"Болт" — это очень смешная шутка, а "гэк" — визуальный юмор. "Фронтмен" — лицо команды: как правило, ее капитан, хотя бывают и исключения. "Выходняк" — человек, который ломает момент выступления классной шуткой, а "чит-код" — юмор на базе новостей. Как и во всяком клубе, в КВН есть знаки, по которым узнают своих. Например, особые словечки. "Зал, который хохочет над пошлятиной, иногда называют "талибан" — имея в виду, видимо, взрывы смеха. Мы же хотим умного хихиканья над каламбурами про Зинаиду Гиппиус", — говорит Алексей Екс. А еще участники очень суеверны, у каждой команды есть ритуалы на удачу, кроме традиционного — на пожелания "ни пуха ни пера" от ведущего. "Мы еще стучали по сцене, и я никогда не брился в день выступлений", — вспоминает Вершинин."Если бы не КВН, я бы сейчас работал в цехе прокатки широкополочных балок Нижнетагильского металлургического комбината, куда попал по распределению после института. Это не шутка", — признается Алексей Вершинин. "Умение находить смешное в несмешном (и наоборот) очень здорово развивает мозг. Но у КВН, в отличие от того же театра, где нужно найти свое амплуа, есть важное отличие. Здесь твоя задача — просто быть собой и делать это классно", — говорит автор книги "Сейчастье" Мария Рыбина, игравшая за МАИ. "КВН уже не торт""Требования к зрелищности в КВН в последние годы возросли неимоверно. Если будет выезжать Киркоров на одноколесном велосипеде, тогда, может, еще попадешь в полуфинал", — считает Рыбина. На днях о том, что "КВН, конечно, умер", заявил Александр Гудков. Объяснил он это тем, что выступления выходят в эфир через месяц после записи, а срок годности шутки теперь всего несколько дней. "В 90-е мы жили в одном, общем информационном поле: для всех более-менее одни и те же каналы, газеты. А сейчас, во времена блогеров и соцсетей, намного труднее придумать шутку, которую все бы оценили", — считает Павел Павловский. "Просто юмора стало много — и меньше юмора, который нравится всем. Условно, раньше все ели хлеб и колбасу, которую достали. Сейчас супермаркет: приходи и выбирай что нравится", — заключает Алексей Екс. Но КВН по-прежнему по вкусу многим.
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Ольга Распопова. Сегодня Международный день КВН — игры, которой уже более полувека. Для многих она стала, по сути, образом жизни. О том, почему команда в Высшей лиге обходится в несколько миллионов рублей в год, зачем нанимать профессиональных авторов, которые пишут шутки, и правда ли, что КВН "уже не тот", — в материале РИА Новости.
От капустников до империи
Собрались как-то журналист, врач-реаниматолог и инженер — звучит как анекдот, но именно так началась история одного из самых успешных советских и российских телепроектов. Отцами-основателями "Клуба веселых и находчивых" в 1961 году стали Сергей Муратов, Альберт Аксельрод (он был ведущим) и Михаил Яковлев. Через три года они покинули передачу, которая теперь ассоциируется с Александром Масляковым.
КВН появился благодаря оттепели. Сначала он позиционировался как состязание для остроумных интеллектуалов. "Берите в руки карандаш, мы начинаем вечер наш", — бодро напевал в заставке Олег Анофриев. В 1971 году передачу закрыли: для времен застоя шутили слишком остро. Но в начале перестройки проект вернулся на экраны.
У руля масштабного движения со множеством филиалов-лиг — династия: жена Александра Маслякова Светлана — режиссер передачи, сын Александр — ведущий, невестка Ангелина — директор Дома КВН, а также сувенирного направления и одноименного кафе. Участвует даже 14-летняя внучка Таисия, или Царевна Несмеяна, как ее прозвали за невозмутимое выражение лица почти на всех выступлениях, — она отвечает за детский "Клуб веселых и находчивых".
Дорогое удовольствие
Герои художественного фильма "КВНщики" называют игру "самодеятельностью", хотя по затратам она сопоставима с дорогим хобби. Чтобы содержать команду в Высшей лиге, требуется до нескольких миллионов рублей в год.
Выступление команды "Наполеон Динамит" (Тюменская область) в 1/8 финала Высшей лиги Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) в Театре Российской армии. 1 марта 2018 года
"На игру нужно приезжать из других городов, жить в Москве, делать музыку, видео, реквизит, а еще при этом иногда есть и пить. Посчитайте на человек 20-25: это и команда, и те, кто помогает", — говорит редактор региональных лиг КВН "Балтика", "Кавказ" и автор шоу "Уральские пельмени" Алексей Екс. Сшитые в одном стиле костюмы, занятия с педагогом по вокалу (плюсовые фонограммы запрещены, участники поют вживую), райтеры шуток — все должно быть на уровне.
Так что выгоднее играть мини-составами, как "Детективное агентство "Лунный Свет" или "Сборная малых народов". "Численность — ключевой фактор для гастролей. Небольшие коллективы приглашают чаще, просто потому что привезти их легче: умещаются в купе поезда", — объясняет Екс.
Считается, что у университетов и институтов, содержащих свои команды, поток абитуриентов в несколько раз больше. Часто спонсорами выступают местные власти: это вопрос имиджа. А иногда команды в обмен на поддержку частных покровителей называют себя в их честь.
Президент Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков (на первом плане) во время игры 1/8 финала Высшей лиги Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) в Театре Российской армии. 1 марта 2018
Однако некоторые полностью оправдывают эпитет "находчивые": так, из уст в уста передают историю успеха команды Пятигорска. У них не было денег, но кавээнщики предложили спонсорам, торговавшим водой, подвозить ее фурами на соревнование. Выручка с продаж шла на поддержку команды.
Своими силами — и не только
"Есть "проклятие чемпионов "Премьерки". Они часто вылетают на первой же игре в Высшей лиге, потому что команда обычно сжигает к этому моменту весь запас материала. А написать целиком новую игру для "Вышки" очень сложно, надо покупать", — говорит когда-то капитан команды КВН, а теперь генеральный продюсер канала "360" Алексей Вершинин.
Без приглашенных райтеров совершенно нереально. "Перед игрой нужно дописывать, показывать, править, согласовывать изменения. А еще есть и спать когда-то", — объясняет Алексей Екс.
Бывает, кто-то подсмотрел номер, например, на репетиции в Самаре, утащил его, скажем, во Владивосток, а потом шутка в слегка измененном виде докатилась до Высшей лиги. "На телевизионном КВН случаи воровства единичны: это же как бы чуть-чуть заметно будет. Если бывает, то часто не по злому умыслу. Иногда авторы, обычно по ошибке, могут отдать одну шутку двум командам. Воруют какие-то вещи из интернета, но если два-три таких эпизода за командой заметят, примут меры", — рассказывает Екс. Ведь участники обязаны проверять сценарии на новизну.
Выступление команды "Раисы" (Иркутск) в 1/8 финала Высшей лиги Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) в Театре Российской армии. 1 марта 2018 года
Бывших кавээнщиков не бывает
"Болт" — это очень смешная шутка, а "гэк" — визуальный юмор. "Фронтмен" — лицо команды: как правило, ее капитан, хотя бывают и исключения. "Выходняк" — человек, который ломает момент выступления классной шуткой, а "чит-код" — юмор на базе новостей.
Как и во всяком клубе, в КВН есть знаки, по которым узнают своих. Например, особые словечки. "Зал, который хохочет над пошлятиной, иногда называют "талибан" — имея в виду, видимо, взрывы смеха. Мы же хотим умного хихиканья над каламбурами про Зинаиду Гиппиус", — говорит Алексей Екс.
А еще участники очень суеверны, у каждой команды есть ритуалы на удачу, кроме традиционного — на пожелания "ни пуха ни пера" от ведущего. "Мы еще стучали по сцене, и я никогда не брился в день выступлений", — вспоминает Вершинин.
"На самом деле, эта игра — путевка в жизнь, потому что прокачивает навыки бизнес-коммуникации, публичных выступлений, взаимодействия с коллективом и стрессоустойчивости", — отмечает руководитель движения КВН в Государственном университете управления Павел Павловский, которому в свое время удалось дойти до полуфинала Высшей лиги.
"Если бы не КВН, я бы сейчас работал в цехе прокатки широкополочных балок Нижнетагильского металлургического комбината, куда попал по распределению после института. Это не шутка", — признается Алексей Вершинин.
"Умение находить смешное в несмешном (и наоборот) очень здорово развивает мозг. Но у КВН, в отличие от того же театра, где нужно найти свое амплуа, есть важное отличие. Здесь твоя задача — просто быть собой и делать это классно", — говорит автор книги "Сейчастье" Мария Рыбина, игравшая за МАИ.
"КВН уже не торт"
"Требования к зрелищности в КВН в последние годы возросли неимоверно. Если будет выезжать Киркоров на одноколесном велосипеде, тогда, может, еще попадешь в полуфинал", — считает Рыбина.
На днях о том, что "КВН, конечно, умер", заявил Александр Гудков. Объяснил он это тем, что выступления выходят в эфир через месяц после записи, а срок годности шутки теперь всего несколько дней. "В 90-е мы жили в одном, общем информационном поле: для всех более-менее одни и те же каналы, газеты. А сейчас, во времена блогеров и соцсетей, намного труднее придумать шутку, которую все бы оценили", — считает Павел Павловский.
"Просто юмора стало много — и меньше юмора, который нравится всем. Условно, раньше все ели хлеб и колбасу, которую достали. Сейчас супермаркет: приходи и выбирай что нравится", — заключает Алексей Екс. Но КВН по-прежнему по вкусу многим.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.