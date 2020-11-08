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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583604203.html
В Петербурге с начала пандемии выявили более 70 тысяч заболевших COVID-19
В Петербурге с начала пандемии выявили более 70 тысяч заболевших COVID-19
Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 70 тысяч, выздоровели более 42,7 тысячи человек,... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T12:08
2020-11-08T12:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 70 тысяч, выздоровели более 42,7 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.В воскресенье Минздрав проинформировал, что первый замминистра здравоохранения РФ Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева прибудут в Санкт-Петербург для организационно-методической поддержки властям города из-за роста заболеваемости коронавирусом.За последние сутки в Петербурге выявили 1331 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 605 человек."Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 70023 случая заражения COVID-19. Скончались 4162 человека. Выздоровело 42789 человек", - говорится в сообщении.За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 34233 человека. Под медицинским наблюдением находятся 3375 человек, из них 85 - в обсерваторе, 1598 - контактные, 1692 - на самоизоляции.Неделю назад губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что выявленных в городе заражений "критически много", поэтому возможно введение новых ограничений. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 3 ноября губернатор заявил, что Петербург перешел рубеж в 900 случаев коронавируса в день, занято практически 80% коечного фонда для больных коронавирусом, однако резерв еще есть, регион обеспечен средствами индивидуальной защиты.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583580500.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр беглов, санкт-петербург, общество

В Петербурге с начала пандемии выявили более 70 тысяч заболевших COVID-19

12:08 08.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи в Москве
Врач скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 70 тысяч, выздоровели более 42,7 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.
В воскресенье Минздрав проинформировал, что первый замминистра здравоохранения РФ Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева прибудут в Санкт-Петербург для организационно-методической поддержки властям города из-за роста заболеваемости коронавирусом.
За последние сутки в Петербурге выявили 1331 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 605 человек.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 70023 случая заражения COVID-19. Скончались 4162 человека. Выздоровело 42789 человек", - говорится в сообщении.
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За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 34233 человека. Под медицинским наблюдением находятся 3375 человек, из них 85 - в обсерваторе, 1598 - контактные, 1692 - на самоизоляции.
Неделю назад губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что выявленных в городе заражений "критически много", поэтому возможно введение новых ограничений. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 3 ноября губернатор заявил, что Петербург перешел рубеж в 900 случаев коронавируса в день, занято практически 80% коечного фонда для больных коронавирусом, однако резерв еще есть, регион обеспечен средствами индивидуальной защиты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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