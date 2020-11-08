https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583604203.html

В Петербурге с начала пандемии выявили более 70 тысяч заболевших COVID-19

В Петербурге с начала пандемии выявили более 70 тысяч заболевших COVID-19

Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 70 тысяч, выздоровели более 42,7 тысячи человек,... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T12:08

2020-11-08T12:08

2020-11-08T12:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр беглов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 70 тысяч, выздоровели более 42,7 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.В воскресенье Минздрав проинформировал, что первый замминистра здравоохранения РФ Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева прибудут в Санкт-Петербург для организационно-методической поддержки властям города из-за роста заболеваемости коронавирусом.За последние сутки в Петербурге выявили 1331 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 605 человек."Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 70023 случая заражения COVID-19. Скончались 4162 человека. Выздоровело 42789 человек", - говорится в сообщении.За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 34233 человека. Под медицинским наблюдением находятся 3375 человек, из них 85 - в обсерваторе, 1598 - контактные, 1692 - на самоизоляции.Неделю назад губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что выявленных в городе заражений "критически много", поэтому возможно введение новых ограничений. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 3 ноября губернатор заявил, что Петербург перешел рубеж в 900 случаев коронавируса в день, занято практически 80% коечного фонда для больных коронавирусом, однако резерв еще есть, регион обеспечен средствами индивидуальной защиты.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583580500.html

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр беглов, санкт-петербург, общество