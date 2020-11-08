https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583596655.html

В России выявили 20 498 новых случаев COVID-19

В России выявили 20 498 новых случаев COVID-19

За сутки в России зарегистрировали 20 498 новых случаев COVID-19; третий день подряд суточный показатель превышает двадцать тысяч. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T10:52

2020-11-08T10:52

2020-11-08T11:28

александр горелов

университет джонса хопкинса

дмитрий песков

чукотка

москва

московская область (подмосковье)

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580709187_0:119:3140:1885_1400x0_80_0_0_f92040e60ddc64986818686c7eac95ee.jpg

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 20 498 новых случаев COVID-19; третий день подряд суточный показатель превышает двадцать тысяч.У четверти инфицированных заболевание протекает бессимптомно (5311). Наибольшее число заболевших в Москве (5751, днем ранее — 5829), Санкт-Петербурге (1331) и Подмосковье (644). Меньше всего таковых в Ненецком автономном округе — восемь человек. Ни одного нового заразившегося не зафиксировано на Чукотке.Умерли еще 286 человек с положительным тестом на COVID-19. Из больниц выписали 11 492 пациента. За время эпидемии коронавирусом в стране заразились 1 774 334 человека. Зафиксировано 30 537 летальных исходов, связанных с этой инфекцией. Вылечились 1 324 419 человек.Темп прироста составляет 1,2 процента.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эпидемиологическую обстановку в стране тревожной. В то же время ситуация, как заверили в Кремле, остается под контролем благодаря мобилизации системы здравоохранения.Как заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 можно тогда, когда суточные показатели будут находиться на одном уровне в течение восьми дней, а индекс распространения не будет превышать единицу.По данным ВОЗ, в мире выявлено более 49 миллионов случаев COVID-19. При этом Университет Джонса Хопкинса сообщает почти о 50 миллионах инфицированных. Больше всего заболевших — в Соединенных Штатах, Индии и Бразилии. Россия находится на четвертом месте, за ней идут Франция, Испания, Аргентина, Великобритания, Колумбия и Мексика.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583133479.html

https://ria.ru/20201108/pravila-1583598483.html

чукотка

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горелов, университет джонса хопкинса, дмитрий песков, чукотка, москва, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество