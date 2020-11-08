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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583596655.html
В России выявили 20 498 новых случаев COVID-19
В России выявили 20 498 новых случаев COVID-19
За сутки в России зарегистрировали 20 498 новых случаев COVID-19; третий день подряд суточный показатель превышает двадцать тысяч. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T10:52
2020-11-08T11:28
александр горелов
университет джонса хопкинса
дмитрий песков
чукотка
москва
московская область (подмосковье)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 20 498 новых случаев COVID-19; третий день подряд суточный показатель превышает двадцать тысяч.У четверти инфицированных заболевание протекает бессимптомно (5311). Наибольшее число заболевших в Москве (5751, днем ранее — 5829), Санкт-Петербурге (1331) и Подмосковье (644). Меньше всего таковых в Ненецком автономном округе — восемь человек. Ни одного нового заразившегося не зафиксировано на Чукотке.Умерли еще 286 человек с положительным тестом на COVID-19. Из больниц выписали 11 492 пациента. За время эпидемии коронавирусом в стране заразились 1 774 334 человека. Зафиксировано 30 537 летальных исходов, связанных с этой инфекцией. Вылечились 1 324 419 человек.Темп прироста составляет 1,2 процента.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эпидемиологическую обстановку в стране тревожной. В то же время ситуация, как заверили в Кремле, остается под контролем благодаря мобилизации системы здравоохранения.Как заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 можно тогда, когда суточные показатели будут находиться на одном уровне в течение восьми дней, а индекс распространения не будет превышать единицу.По данным ВОЗ, в мире выявлено более 49 миллионов случаев COVID-19. При этом Университет Джонса Хопкинса сообщает почти о 50 миллионах инфицированных. Больше всего заболевших — в Соединенных Штатах, Индии и Бразилии. Россия находится на четвертом месте, за ней идут Франция, Испания, Аргентина, Великобритания, Колумбия и Мексика.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583133479.html
https://ria.ru/20201108/pravila-1583598483.html
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александр горелов, университет джонса хопкинса, дмитрий песков, чукотка, москва, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

В России выявили 20 498 новых случаев COVID-19

10:52 08.11.2020 (обновлено: 11:28 08.11.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи возле приемного отделения временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве
Машины скорой помощи возле приемного отделения временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 20 498 новых случаев COVID-19; третий день подряд суточный показатель превышает двадцать тысяч.
У четверти инфицированных заболевание протекает бессимптомно (5311).
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Наибольшее число заболевших в Москве (5751, днем ранее — 5829), Санкт-Петербурге (1331) и Подмосковье (644). Меньше всего таковых в Ненецком автономном округе — восемь человек. Ни одного нового заразившегося не зафиксировано на Чукотке.
Умерли еще 286 человек с положительным тестом на COVID-19. Из больниц выписали 11 492 пациента.
За время эпидемии коронавирусом в стране заразились 1 774 334 человека. Зафиксировано 30 537 летальных исходов, связанных с этой инфекцией. Вылечились 1 324 419 человек.
Темп прироста составляет 1,2 процента.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эпидемиологическую обстановку в стране тревожной. В то же время ситуация, как заверили в Кремле, остается под контролем благодаря мобилизации системы здравоохранения.
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Как заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 можно тогда, когда суточные показатели будут находиться на одном уровне в течение восьми дней, а индекс распространения не будет превышать единицу.
По данным ВОЗ, в мире выявлено более 49 миллионов случаев COVID-19. При этом Университет Джонса Хопкинса сообщает почти о 50 миллионах инфицированных. Больше всего заболевших — в Соединенных Штатах, Индии и Бразилии. Россия находится на четвертом месте, за ней идут Франция, Испания, Аргентина, Великобритания, Колумбия и Мексика.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаАлександр ГореловУниверситет Джонса ХопкинсаДмитрий ПесковЧукоткаМоскваМосковская область (Подмосковье)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
 
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