В России выявили 20 498 новых случаев COVID-19
10:52 08.11.2020 (обновлено: 11:28 08.11.2020)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи возле приемного отделения временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 20 498 новых случаев COVID-19; третий день подряд суточный показатель превышает двадцать тысяч.
У четверти инфицированных заболевание протекает бессимптомно (5311).
Наибольшее число заболевших в Москве (5751, днем ранее — 5829), Санкт-Петербурге (1331) и Подмосковье (644). Меньше всего таковых в Ненецком автономном округе — восемь человек. Ни одного нового заразившегося не зафиксировано на Чукотке.
Умерли еще 286 человек с положительным тестом на COVID-19. Из больниц выписали 11 492 пациента.
За время эпидемии коронавирусом в стране заразились 1 774 334 человека. Зафиксировано 30 537 летальных исходов, связанных с этой инфекцией. Вылечились 1 324 419 человек.
Темп прироста составляет 1,2 процента.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эпидемиологическую обстановку в стране тревожной. В то же время ситуация, как заверили в Кремле, остается под контролем благодаря мобилизации системы здравоохранения.
Как заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 можно тогда, когда суточные показатели будут находиться на одном уровне в течение восьми дней, а индекс распространения не будет превышать единицу.
По данным ВОЗ, в мире выявлено более 49 миллионов случаев COVID-19. При этом Университет Джонса Хопкинса сообщает почти о 50 миллионах инфицированных. Больше всего заболевших — в Соединенных Штатах, Индии и Бразилии. Россия находится на четвертом месте, за ней идут Франция, Испания, Аргентина, Великобритания, Колумбия и Мексика.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.