Ведущий НТВ погиб при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ведущий Александр Колтовой погиб при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщил телеканал НТВ.
Ранее о том, что на борту находился Колтовой, РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.
Как заявили в экстренных службах Подмосковья, при жесткой посадке легкомоторного самолета Cessna в поле возле поселка Чкаловский городского округа Люберцы погибли два человека.
По данным МЧС, самолет летел с аэродрома Мячково в Раменском районе в Рыбинск. По предварительным данным, к катастрофе привела неисправность двигателей. После удара о землю самолет загорелся.
СК России возбудил дело по статье УК "Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта".
"Следствием установлено, что 7 ноября около 13.00 потерпел крушение легкомоторный самолет, на борту которого находились пилот 1979 года рождения и пассажир, оба погибли", — уточнили в ведомстве.
Личность второго погибшего
Как сообщил телеканал НТВ, вместе с Колтовым погибла также его супруга.
Однако затем эту информацию опровергла соведущая журналиста Лера Кудрявцева.
"Саша погиб. Жена жива. Кто был рядом с Сашей — выясняется", — написала Кудрявцева.
После "РЕН ТВ" заявил о раскрытии личности спутницы Колтового. По информации телеканала, ей была 33-летняя Наталья Климова.
Воспоминания коллег
Бывшая коллега журналиста Ирина Березенко высоко оценила личные качества погибшего.
"Был такой парень, такой умница, такой интеллигентный, он так трудился, он такой работящий. Таких парней очень мало, правда очень мало, чтобы, знаете, в пример ставить. Парень просто золотой", — сказала она.
Она добавила, что во время их совместной работы на "Москве 24" Колтовой отличался сдержанностью и воспитанностью.
Соведущая журналиста Кудрявцева рассказала, что тяжело переживает гибель коллеги и друга.
" Я отказываюсь в это верить, до меня не доходит, что такое возможно, руки трясутся и слезы из глаз", — эмоционально отреагировала на происшествие телеведущая.
Также она добавила, что погибший был "умным, позитивным, скромным и добрым".