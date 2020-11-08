https://ria.ru/20201108/katastrofa-1583577202.html

Ведущий НТВ погиб при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье

Ведущий НТВ погиб при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье

Ведущий Александр Колтовой погиб при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщил телеканал НТВ. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T05:22

2020-11-08T05:22

2020-11-08T05:22

крушение легкомоторного самолета в подмосковье

александр колтовой

лера кудрявцева

нтв (телеканал)

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

раменский район

рыбинск

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ведущий Александр Колтовой погиб при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщил телеканал НТВ.Ранее о том, что на борту находился Колтовой, РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.Как заявили в экстренных службах Подмосковья, при жесткой посадке легкомоторного самолета Cessna в поле возле поселка Чкаловский городского округа Люберцы погибли два человека.По данным МЧС, самолет летел с аэродрома Мячково в Раменском районе в Рыбинск. По предварительным данным, к катастрофе привела неисправность двигателей. После удара о землю самолет загорелся.СК России возбудил дело по статье УК "Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта".Личность второго погибшегоКак сообщил телеканал НТВ, вместе с Колтовым погибла также его супруга.Однако затем эту информацию опровергла соведущая журналиста Лера Кудрявцева.После "РЕН ТВ" заявил о раскрытии личности спутницы Колтового. По информации телеканала, ей была 33-летняя Наталья Климова.Воспоминания коллегБывшая коллега журналиста Ирина Березенко высоко оценила личные качества погибшего.Она добавила, что во время их совместной работы на "Москве 24" Колтовой отличался сдержанностью и воспитанностью.Соведущая журналиста Кудрявцева рассказала, что тяжело переживает гибель коллеги и друга.Также она добавила, что погибший был "умным, позитивным, скромным и добрым".

https://ria.ru/20201107/krushenie-1583540639.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201107/proisshestviya-1583530527.html

https://ria.ru/20201107/padenie-1583528936.html

московская область (подмосковье)

раменский район

рыбинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение легкомоторного самолета в подмосковье, александр колтовой, лера кудрявцева, нтв (телеканал), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), раменский район, рыбинск, происшествия