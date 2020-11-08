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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201108/karabakh-1583605921.html
Алиев рассказал о результатах военных действий в Карабахе
Алиев рассказал о результатах военных действий в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные Азербайджана взяли под свой контроль свыше 200 населенных пунктов с начала боевых действий в Карабахе. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T12:30
2020-11-08T12:30
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорный карабах
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
азербайджан
в мире
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БАКУ, 8 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные Азербайджана взяли под свой контроль свыше 200 населенных пунктов с начала боевых действий в Карабахе."С начала боевых действий, с 27 сентября, освобождено от оккупации свыше 200 населенных пунктов", - сказал Алиев в своем обращении к народу, которое транслировал гостелеканал АЗТВ.В своем обращении он отметил, что "если Ереван не выполнит условия Баку, армия страны "пойдет до конца". "Мы освобождаем земли в одиночку", - добавил президент Азербайджана.Днем в воскресенье Алиев заявил о взятии азербайджанской армией стратегически важного города Шуша в Карабахе. Ранее представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сказал о "тяжелых и решительных боях" за второй по величине город в Карабахе.Вечером в субботу Ованнисян говорил о продолжении тяжелых боев в непосредственной близости к городу Шуши, бои шли и у ближайших к городу сел, в частности, в Каринтаке, Лисагоре, а также южнее Бердзора (Лачина). В сообщении армии обороны Карабаха отмечалось, что в ночь с 7 на 8 ноября бои продолжались по всем направлениям линии фронта, наиболее упорные боевые действия велись близ города Шуши и на юго-восточном участке передовой. Власти непризнанной НКР заявили, что Шуши остается для Баку "недостижимой мечтой".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20201107/karabakh-1583495379.html
https://ria.ru/20201107/sanktsii-1583490627.html
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
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обсе, нагорный карабах, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, в мире

Алиев рассказал о результатах военных действий в Карабахе

12:30 08.11.2020
 
© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© AP Photo / Sergei Grits
Читать ria.ru в
БАКУ, 8 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные Азербайджана взяли под свой контроль свыше 200 населенных пунктов с начала боевых действий в Карабахе.
"С начала боевых действий, с 27 сентября, освобождено от оккупации свыше 200 населенных пунктов", - сказал Алиев в своем обращении к народу, которое транслировал гостелеканал АЗТВ.
В своем обращении он отметил, что "если Ереван не выполнит условия Баку, армия страны "пойдет до конца". "Мы освобождаем земли в одиночку", - добавил президент Азербайджана.
Днем в воскресенье Алиев заявил о взятии азербайджанской армией стратегически важного города Шуша в Карабахе. Ранее представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сказал о "тяжелых и решительных боях" за второй по величине город в Карабахе.
Вечером в субботу Ованнисян говорил о продолжении тяжелых боев в непосредственной близости к городу Шуши, бои шли и у ближайших к городу сел, в частности, в Каринтаке, Лисагоре, а также южнее Бердзора (Лачина). В сообщении армии обороны Карабаха отмечалось, что в ночь с 7 на 8 ноября бои продолжались по всем направлениям линии фронта, наиболее упорные боевые действия велись близ города Шуши и на юго-восточном участке передовой. Власти непризнанной НКР заявили, что Шуши остается для Баку "недостижимой мечтой".
Вооруженные люди возле дома, поврежденного в результате обстрела Степанакерта - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
Вчера, 10:55
"Призвать к ответу". Карабах требует ввести санкции к Азербайджану
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Вооруженный мужчина в районе Лачинского коридора - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
Вчера, 10:12Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Карабах призвал ввести санкции против Азербайджана
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорный КарабахИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанВ мире
 
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