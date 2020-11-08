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Правозащитник рассказал об "особых условиях" для Ефремова в колонии
Правозащитник рассказал об "особых условиях" для Ефремова в колонии
Правозащитник, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал, какие условия ждут Михаила... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T10:22
2020-11-08T12:21
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
иван мельников
москва
происшествия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Правозащитник, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал, какие условия ждут Михаила Ефремова в колонии.Мельников отметил, что в место заключения заслуженного артиста России будет часто приезжать региональный уполномоченный по защите прав человека, руководители ФСИН и сотрудники прокуратуры с проверками. "То, что Ефремову будут особые условия в колонии, — это понятно абсолютно всем. И это, наверное, и к лучшему", — отметил Мельников в комментарии "Комсомольской правде".По мнению правозащитника, исправительному учреждению это тоже пойдет на пользу, поскольку к нему за счет присутствия актера будет привлекаться больше внимания. В частности, там могут сделать ремонт или открыть филиал театрального кружка.ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Актер на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позже мужчина скончался в больнице от полученных травм.Экспертиза показала, что Ефремов был пьян. В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок на полгода.
https://radiosputnik.ria.ru/20201107/efremov-1583518644.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), иван мельников, москва, происшествия

Правозащитник рассказал об "особых условиях" для Ефремова в колонии

10:22 08.11.2020 (обновлено: 12:21 08.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Правозащитник, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал, какие условия ждут Михаила Ефремова в колонии.
Мельников отметил, что в место заключения заслуженного артиста России будет часто приезжать региональный уполномоченный по защите прав человека, руководители ФСИН и сотрудники прокуратуры с проверками.
"То, что Ефремову будут особые условия в колонии, — это понятно абсолютно всем. И это, наверное, и к лучшему", — отметил Мельников в комментарии "Комсомольской правде".
По мнению правозащитника, исправительному учреждению это тоже пойдет на пользу, поскольку к нему за счет присутствия актера будет привлекаться больше внимания. В частности, там могут сделать ремонт или открыть филиал театрального кружка.
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Актер на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позже мужчина скончался в больнице от полученных травм.
Экспертиза показала, что Ефремов был пьян. В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок на полгода.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Иван МельниковМоскваПроисшествия
 
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