https://ria.ru/20201108/efremov-1583594588.html

Правозащитник рассказал об "особых условиях" для Ефремова в колонии

Правозащитник рассказал об "особых условиях" для Ефремова в колонии

Правозащитник, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал, какие условия ждут Михаила... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T10:22

2020-11-08T10:22

2020-11-08T12:21

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

иван мельников

москва

происшествия

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Правозащитник, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал, какие условия ждут Михаила Ефремова в колонии.Мельников отметил, что в место заключения заслуженного артиста России будет часто приезжать региональный уполномоченный по защите прав человека, руководители ФСИН и сотрудники прокуратуры с проверками. "То, что Ефремову будут особые условия в колонии, — это понятно абсолютно всем. И это, наверное, и к лучшему", — отметил Мельников в комментарии "Комсомольской правде".По мнению правозащитника, исправительному учреждению это тоже пойдет на пользу, поскольку к нему за счет присутствия актера будет привлекаться больше внимания. В частности, там могут сделать ремонт или открыть филиал театрального кружка.ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Актер на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позже мужчина скончался в больнице от полученных травм.Экспертиза показала, что Ефремов был пьян. В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок на полгода.

https://radiosputnik.ria.ru/20201107/efremov-1583518644.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), иван мельников, москва, происшествия