Эксперт оценил будущую торговую политику Байдена в отношении Китая
ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя – РИА Новости. Джо Байден на посту президента США будет вести более лояльную торговую политику в отношении Китая, что в свою очередь может осложнить отношения КНР и России в этой сфере, считает ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук Юрий Авдеев.
"В АТР все будет зависеть от того, как будут складываться отношения между США и КНР. Вероятно, торговое сотрудничество между ними примет более лояльную форму. Для нас это будет значить отдаление в (торговом - ред.) сотрудничестве с Китаем", - сказал он РИА Новости.
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Комментируя отношения США и России при президентстве Байдена, Авдеев отметил, что его победа ничего хорошего для нашей страны не сулит. По словам эксперта, политика Байдена в отношениях с Россией, скорее всего, будет направлена на сохранение статуса США, который сложился после "холодной войны".
"Победа Байдена приведет к еще большему хаосу в США, что в свою очередь отразится на всем мире и на РФ в том числе. Санкции нам могут показаться небольшими горчичниками", - добавил собеседник агентства.
Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.