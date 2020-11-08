https://ria.ru/20201108/biden-1583577063.html

Эксперт оценил будущую торговую политику Байдена в отношении Китая

Эксперт оценил будущую торговую политику Байдена в отношении Китая

Джо Байден на посту президента США будет вести более лояльную торговую политику в отношении Китая, что в свою очередь может осложнить отношения КНР и России в... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T04:30

2020-11-08T04:30

2020-11-08T04:30

выборы президента сша — 2020

россия

юрий авдеев

дональд трамп

российская академия наук

джо байден

владивосток

сша

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя – РИА Новости. Джо Байден на посту президента США будет вести более лояльную торговую политику в отношении Китая, что в свою очередь может осложнить отношения КНР и России в этой сфере, считает ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук Юрий Авдеев."В АТР все будет зависеть от того, как будут складываться отношения между США и КНР. Вероятно, торговое сотрудничество между ними примет более лояльную форму. Для нас это будет значить отдаление в (торговом - ред.) сотрудничестве с Китаем", - сказал он РИА Новости.Комментируя отношения США и России при президентстве Байдена, Авдеев отметил, что его победа ничего хорошего для нашей страны не сулит. По словам эксперта, политика Байдена в отношениях с Россией, скорее всего, будет направлена на сохранение статуса США, который сложился после "холодной войны".Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://ria.ru/20201107/globalisty-1583443436.html

россия

владивосток

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий авдеев, дональд трамп, российская академия наук, джо байден, владивосток, сша, в мире