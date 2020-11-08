Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201108/biden-1583577063.html
Эксперт оценил будущую торговую политику Байдена в отношении Китая
Эксперт оценил будущую торговую политику Байдена в отношении Китая
Джо Байден на посту президента США будет вести более лояльную торговую политику в отношении Китая, что в свою очередь может осложнить отношения КНР и России в... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T04:30
2020-11-08T04:30
выборы президента сша — 2020
россия
юрий авдеев
дональд трамп
российская академия наук
джо байден
владивосток
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583058374_0:106:3070:1833_1400x0_80_0_0_a9bb2337f783b53556ce9d1fb0cbe69c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя – РИА Новости. Джо Байден на посту президента США будет вести более лояльную торговую политику в отношении Китая, что в свою очередь может осложнить отношения КНР и России в этой сфере, считает ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук Юрий Авдеев."В АТР все будет зависеть от того, как будут складываться отношения между США и КНР. Вероятно, торговое сотрудничество между ними примет более лояльную форму. Для нас это будет значить отдаление в (торговом - ред.) сотрудничестве с Китаем", - сказал он РИА Новости.Комментируя отношения США и России при президентстве Байдена, Авдеев отметил, что его победа ничего хорошего для нашей страны не сулит. По словам эксперта, политика Байдена в отношениях с Россией, скорее всего, будет направлена на сохранение статуса США, который сложился после "холодной войны".Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
https://ria.ru/20201107/globalisty-1583443436.html
россия
владивосток
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583058374_119:0:2850:2048_1400x0_80_0_0_b67f34dc9f1e95e886597ce726ca4014.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, юрий авдеев, дональд трамп, российская академия наук, джо байден, владивосток, сша, в мире

Эксперт оценил будущую торговую политику Байдена в отношении Китая

04:30 08.11.2020
 
© REUTERS / Brian Snyder/File PhotКандидат в президенты США Джо Байден
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© REUTERS / Brian Snyder/File Phot
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя – РИА Новости. Джо Байден на посту президента США будет вести более лояльную торговую политику в отношении Китая, что в свою очередь может осложнить отношения КНР и России в этой сфере, считает ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук Юрий Авдеев.
"В АТР все будет зависеть от того, как будут складываться отношения между США и КНР. Вероятно, торговое сотрудничество между ними примет более лояльную форму. Для нас это будет значить отдаление в (торговом - ред.) сотрудничестве с Китаем", - сказал он РИА Новости.
Люди наблюдают за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
Вчера, 08:00
Реванш глобалистов не спасет Америку
Комментируя отношения США и России при президентстве Байдена, Авдеев отметил, что его победа ничего хорошего для нашей страны не сулит. По словам эксперта, политика Байдена в отношениях с Россией, скорее всего, будет направлена на сохранение статуса США, который сложился после "холодной войны".
"Победа Байдена приведет к еще большему хаосу в США, что в свою очередь отразится на всем мире и на РФ в том числе. Санкции нам могут показаться небольшими горчичниками", - добавил собеседник агентства.
Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
 
Выборы президента США — 2020РоссияЮрий АвдеевДональд ТрампРоссийская академия наукДжо БайденВладивостокСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Воробьев назвал ситуацию с COVID-19 в Подмосковье очень непростой
08:33Министр обороны Израиля поздравил Байдена с победой и поблагодарил Трампа
08:26Стабилизации ситуации по COVID-19 не произошло, заявил Собянин
08:25Нетаньяху поздравил Байдена с победой на выборах в США
08:24Журналистов временно вывезли из Степанакерта в целях безопасности
08:22Эксперт из ДВФУ уверен, что Байден не реализует предвыборные обещания
07:51Активисты BLM семь часов перекрывают дороги в Вашингтоне
07:09Очевидец гибели ведущего НТВ рассказал о подробностях трагедии
07:00Глава МИД Израиля поздравил Байдена с победой на выборах
06:39Режиссер назвал Александра Петрова "животным"
06:20Исследование выявило отношение россиян к 2020 году
06:13Эпидемиолог назвала правильные действия при чихе человека поблизости
06:05Стало известно, какие слова Байдена больше всего впечатлили американцев
05:23Сторонники Трампа устроили протесты возле капитолиев в ряде штатов
05:16Байден пообещал добиваться лидерства Америки в мире
05:15Байден обозначил приоритеты своей политики
05:12Байден призвал обе партии в конгрессе к сотрудничеству
05:00Байден призвал американцев прислушаться друг к другу
04:57Байден пообещал добиться уважения к Америке во всем мире
04:54Байден пообещал не разделять страну, а объединять
Лента новостейМолния