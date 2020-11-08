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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201108/biden-1583572908.html
СМИ: Партии Южной Кореи приветствуют Байдена в качестве президента США
СМИ: Партии Южной Кореи приветствуют Байдена в качестве президента США
Представители правящей и оппозиционных партий в Южной Корее приветствуют избрание Джо Байдена президентом США, выражая надежды на укрепление... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T01:56
2020-11-08T01:56
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
барак обама
южная корея
сеул
китай
сша
в мире
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СЕУЛ, 8 ноя – РИА Новости. Представители правящей и оппозиционных партий в Южной Корее приветствуют избрание Джо Байдена президентом США, выражая надежды на укрепление американско-южнокорейского союза, передает агентство Рёнхап.Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.Как передает агентство, южнокорейские политические деятели в один голос высказывают надежды на укрепление союза с США и "новое начало", но в то же время высказывают ожидания и опасения относительно подхода нового президента к денуклеаризации Корейского полуострова.Лидер партии Ли Нак Ён ранее заявил, что оперативная группа партии собирается посетить США 16 ноября, так как важно в течение ближайших 100 дней установить отношения с новым правительством."В отличие от президентства (Барака) Обамы, сейчас, когда Северная Корея обладает межконтинентальными баллистическими ракетами, США не смогут оставить без внимания ситуацию с ядерным оружием Северной Кореи", - заявил глава парламентского комитета по иностранным делам и объединению Сон Ён Гиль, отрицая вероятность прекращения переговоров с КНДР в случае президентства Байдена."Я уверена, что это станет поводом для дальнейшего укрепления и развития американо-южнокорейского альянса. Жители США выбрали изменения. Теперь в Южной Корее также усилятся голоса, требующие изменений и инноваций", - заявила представитель оппозиционной партии Гражданская сила Ким Ын Хе в устном поздравлении. Она добавила, что правительству Мун Чжэ Ина, "которое риторикой о своем лидерстве в процессах на Корейском полуострове высказывало пренебрежение в альянсу США-РК", теперь придется посмотреть в лицо переменам.Председатель комитета по кризисной политике партии Гражданская сила Ким Чон Ин, который раньше также состоял в Объединенной демократической партии и консервативной Объединенной партии будущего, заявил, что "правительство Байдена более других предпочитает демократические альянсы" и теперь "конфликт США и Китая еще более усилится". Он добавил, что Южной Корее в такой ситуации нужно как можно скорее определиться с позицией. "То, что число голосов по почте превысило 100 миллионов, показывает, что доверие американских граждан к правительству Трампа разбилось", - заявил Ким Чон Ин.
https://ria.ru/20201107/pozdravleniya-1583562202.html
южная корея
сеул
китай
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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Алексей Богдановский о новых выборах в США и победе в СМИ Байдена
Алексей Богдановский о новых выборах в США и победе в СМИ Байдена
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дональд трамп, барак обама, южная корея, сеул, китай, сша, в мире

СМИ: Партии Южной Кореи приветствуют Байдена в качестве президента США

01:56 08.11.2020
 
© AP Photo / Carolyn KasterДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© AP Photo / Carolyn Kaster
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СЕУЛ, 8 ноя – РИА Новости. Представители правящей и оппозиционных партий в Южной Корее приветствуют избрание Джо Байдена президентом США, выражая надежды на укрепление американско-южнокорейского союза, передает агентство Рёнхап.
Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Питтсбурге, Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
Вчера, 22:06Выборы президента США — 2020
Кто поздравил Байдена с победой на выборах
Как передает агентство, южнокорейские политические деятели в один голос высказывают надежды на укрепление союза с США и "новое начало", но в то же время высказывают ожидания и опасения относительно подхода нового президента к денуклеаризации Корейского полуострова.
"Желаю, чтобы новое руководство США из экономического и военного союзника Южной Кореи стало еще и союзником в мирном процессе… Я надеюсь, что (Джо Байден – ред.) в скором времени посетит Южную Корею и проведет переговоры с президентом РК Мун Чжэ Ином", - заявил представитель правящей Объединенной демократической партии Хо Ён.
Лидер партии Ли Нак Ён ранее заявил, что оперативная группа партии собирается посетить США 16 ноября, так как важно в течение ближайших 100 дней установить отношения с новым правительством.
"В отличие от президентства (Барака) Обамы, сейчас, когда Северная Корея обладает межконтинентальными баллистическими ракетами, США не смогут оставить без внимания ситуацию с ядерным оружием Северной Кореи", - заявил глава парламентского комитета по иностранным делам и объединению Сон Ён Гиль, отрицая вероятность прекращения переговоров с КНДР в случае президентства Байдена.
"Я уверена, что это станет поводом для дальнейшего укрепления и развития американо-южнокорейского альянса. Жители США выбрали изменения. Теперь в Южной Корее также усилятся голоса, требующие изменений и инноваций", - заявила представитель оппозиционной партии Гражданская сила Ким Ын Хе в устном поздравлении. Она добавила, что правительству Мун Чжэ Ина, "которое риторикой о своем лидерстве в процессах на Корейском полуострове высказывало пренебрежение в альянсу США-РК", теперь придется посмотреть в лицо переменам.
Председатель комитета по кризисной политике партии Гражданская сила Ким Чон Ин, который раньше также состоял в Объединенной демократической партии и консервативной Объединенной партии будущего, заявил, что "правительство Байдена более других предпочитает демократические альянсы" и теперь "конфликт США и Китая еще более усилится". Он добавил, что Южной Корее в такой ситуации нужно как можно скорее определиться с позицией. "То, что число голосов по почте превысило 100 миллионов, показывает, что доверие американских граждан к правительству Трампа разбилось", - заявил Ким Чон Ин.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампБарак ОбамаЮжная КореяСеулКитайСШАВ мире
 
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