https://ria.ru/20201108/biden-1583572908.html

СМИ: Партии Южной Кореи приветствуют Байдена в качестве президента США

СМИ: Партии Южной Кореи приветствуют Байдена в качестве президента США

Представители правящей и оппозиционных партий в Южной Корее приветствуют избрание Джо Байдена президентом США, выражая надежды на укрепление... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T01:56

2020-11-08T01:56

2020-11-08T01:56

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

барак обама

южная корея

сеул

китай

сша

в мире

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СЕУЛ, 8 ноя – РИА Новости. Представители правящей и оппозиционных партий в Южной Корее приветствуют избрание Джо Байдена президентом США, выражая надежды на укрепление американско-южнокорейского союза, передает агентство Рёнхап.Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.Как передает агентство, южнокорейские политические деятели в один голос высказывают надежды на укрепление союза с США и "новое начало", но в то же время высказывают ожидания и опасения относительно подхода нового президента к денуклеаризации Корейского полуострова.Лидер партии Ли Нак Ён ранее заявил, что оперативная группа партии собирается посетить США 16 ноября, так как важно в течение ближайших 100 дней установить отношения с новым правительством."В отличие от президентства (Барака) Обамы, сейчас, когда Северная Корея обладает межконтинентальными баллистическими ракетами, США не смогут оставить без внимания ситуацию с ядерным оружием Северной Кореи", - заявил глава парламентского комитета по иностранным делам и объединению Сон Ён Гиль, отрицая вероятность прекращения переговоров с КНДР в случае президентства Байдена."Я уверена, что это станет поводом для дальнейшего укрепления и развития американо-южнокорейского альянса. Жители США выбрали изменения. Теперь в Южной Корее также усилятся голоса, требующие изменений и инноваций", - заявила представитель оппозиционной партии Гражданская сила Ким Ын Хе в устном поздравлении. Она добавила, что правительству Мун Чжэ Ина, "которое риторикой о своем лидерстве в процессах на Корейском полуострове высказывало пренебрежение в альянсу США-РК", теперь придется посмотреть в лицо переменам.Председатель комитета по кризисной политике партии Гражданская сила Ким Чон Ин, который раньше также состоял в Объединенной демократической партии и консервативной Объединенной партии будущего, заявил, что "правительство Байдена более других предпочитает демократические альянсы" и теперь "конфликт США и Китая еще более усилится". Он добавил, что Южной Корее в такой ситуации нужно как можно скорее определиться с позицией. "То, что число голосов по почте превысило 100 миллионов, показывает, что доверие американских граждан к правительству Трампа разбилось", - заявил Ким Чон Ин.

https://ria.ru/20201107/pozdravleniya-1583562202.html

южная корея

сеул

китай

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Богдановский о новых выборах в США и победе в СМИ Байдена Алексей Богдановский о новых выборах в США и победе в СМИ Байдена 2020-11-08T01:56 true PT1M02S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, барак обама, южная корея, сеул, китай, сша, в мире