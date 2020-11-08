СМИ: Партии Южной Кореи приветствуют Байдена в качестве президента США
© AP Photo / Carolyn KasterДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
© AP Photo / Carolyn Kaster
СЕУЛ, 8 ноя – РИА Новости. Представители правящей и оппозиционных партий в Южной Корее приветствуют избрание Джо Байдена президентом США, выражая надежды на укрепление американско-южнокорейского союза, передает агентство Рёнхап.
Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
Как передает агентство, южнокорейские политические деятели в один голос высказывают надежды на укрепление союза с США и "новое начало", но в то же время высказывают ожидания и опасения относительно подхода нового президента к денуклеаризации Корейского полуострова.
"Желаю, чтобы новое руководство США из экономического и военного союзника Южной Кореи стало еще и союзником в мирном процессе… Я надеюсь, что (Джо Байден – ред.) в скором времени посетит Южную Корею и проведет переговоры с президентом РК Мун Чжэ Ином", - заявил представитель правящей Объединенной демократической партии Хо Ён.
Лидер партии Ли Нак Ён ранее заявил, что оперативная группа партии собирается посетить США 16 ноября, так как важно в течение ближайших 100 дней установить отношения с новым правительством.
"В отличие от президентства (Барака) Обамы, сейчас, когда Северная Корея обладает межконтинентальными баллистическими ракетами, США не смогут оставить без внимания ситуацию с ядерным оружием Северной Кореи", - заявил глава парламентского комитета по иностранным делам и объединению Сон Ён Гиль, отрицая вероятность прекращения переговоров с КНДР в случае президентства Байдена.
"Я уверена, что это станет поводом для дальнейшего укрепления и развития американо-южнокорейского альянса. Жители США выбрали изменения. Теперь в Южной Корее также усилятся голоса, требующие изменений и инноваций", - заявила представитель оппозиционной партии Гражданская сила Ким Ын Хе в устном поздравлении. Она добавила, что правительству Мун Чжэ Ина, "которое риторикой о своем лидерстве в процессах на Корейском полуострове высказывало пренебрежение в альянсу США-РК", теперь придется посмотреть в лицо переменам.
Председатель комитета по кризисной политике партии Гражданская сила Ким Чон Ин, который раньше также состоял в Объединенной демократической партии и консервативной Объединенной партии будущего, заявил, что "правительство Байдена более других предпочитает демократические альянсы" и теперь "конфликт США и Китая еще более усилится". Он добавил, что Южной Корее в такой ситуации нужно как можно скорее определиться с позицией. "То, что число голосов по почте превысило 100 миллионов, показывает, что доверие американских граждан к правительству Трампа разбилось", - заявил Ким Чон Ин.