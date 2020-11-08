https://ria.ru/20201108/azerbaydzhan-1583591344.html

В Азербайджане заявили об отступлении вооруженных сил Армении в Карабахе

В Азербайджане заявили об отступлении вооруженных сил Армении в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявляет об отступлении ВС Армении в ряде участков зоны боевых действий в Карабахе. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T09:49

2020-11-08T09:49

2020-11-08T09:49

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

обсе

нагорно-карабахская республика

в мире

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БАКУ, 8 ноя - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявляет об отступлении ВС Армении в ряде участков зоны боевых действий в Карабахе."В течение дня 7 ноября и в ночь на 8 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различного стрелкового оружия, пушек и минометов позиции подразделений азербайджанской армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта", - заявила пресс-служба военного ведомства.Боевые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта, сообщили там."В течение суток противнику были нанесены серьезные удары на основных направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на некоторых участках фронта, вынужден был отступить.... В результате артиллерийского обстрела подразделениями вооруженных сил Армении сел Тертерского, Бардинского, Агдамского, Агджабединского и Губадлинского районов за минувшие сутки есть погибшие и раненые среди мирных жителей, повреждена гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.Азербайджанская Армия принимала ответные меры, только против легитимных военных целей противника, добавили там. В МО заявили, что в течение суток было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы, 4 танка Т-72, 2 пушки Д-20 и несколько военных грузовиков с боеприпасами."В настоящее время боевые действия продолжаются. Оперативная обстановка находится под контролем наших войск", - заявило ведомство.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201107/karabakh-1583495379.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201108/karabakh-1583588621.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, обсе, нагорно-карабахская республика, в мире