https://ria.ru/20201107/zhvanetskiy-1583475027.html

Гришаева раскрыла обстоятельства смерти Жванецкого

Гришаева раскрыла обстоятельства смерти Жванецкого

Артистка Нонна Гришаева прокомментировала в беседе с газетой "МК" смерть писателя-сатирика Михаила Жванецкого и рассказала, что с ним до последней минуты были... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T01:03

2020-11-07T01:03

2020-11-07T01:03

культура

умер михаил жванецкий

московский театр миниатюр

нонна гришаева

аркадий райкин

михаил жванецкий

одесса

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Артистка Нонна Гришаева прокомментировала в беседе с газетой "МК" смерть писателя-сатирика Михаила Жванецкого и рассказала, что с ним до последней минуты были жена Наталья и сын Дмитрий.О кончине Жванецкого стало известно днем в пятницу. Ему было 86 лет. В начале октября артист объявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Жванецкий жаловался на плохое самочувствие.Актриса добавила, что была хорошо знакома с сатириком, однако считает, что их отношения сложно назвать дружбой.Гришаева также назвала Жванецкого уникальной личностью.Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. В студенческие годы он начал выступать в самодеятельности с миниатюрами, которые сам писал. В 1963 году его произведения включил в репертуар Ленинградского театра миниатюр Аркадий Райкин, а через некоторое время он пригласил Жванецкого на должность заведующего литературной частью.За время работы в театре Жванецкий написал около 300 миниатюр и монологов, которые принесли ему всесоюзную известность. Выступал писатель и самостоятельно, работал в Одесской филармонии и московском театре "Эрмитаж", в 1988 году создал Московский театр миниатюр. Жванецкий — автор более чем десятка книг. В 2012 году ему присвоили звание народного артиста России.

https://ria.ru/20201106/prichina-1583405955.html

https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583391957.html

одесса

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер михаил жванецкий, московский театр миниатюр, нонна гришаева, аркадий райкин, михаил жванецкий, одесса