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https://ria.ru/20201107/zhvanetskiy-1583475027.html
Гришаева раскрыла обстоятельства смерти Жванецкого
Гришаева раскрыла обстоятельства смерти Жванецкого
Артистка Нонна Гришаева прокомментировала в беседе с газетой "МК" смерть писателя-сатирика Михаила Жванецкого и рассказала, что с ним до последней минуты были... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T01:03
2020-11-07T01:03
культура
умер михаил жванецкий
московский театр миниатюр
нонна гришаева
аркадий райкин
михаил жванецкий
одесса
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Артистка Нонна Гришаева прокомментировала в беседе с газетой "МК" смерть писателя-сатирика Михаила Жванецкого и рассказала, что с ним до последней минуты были жена Наталья и сын Дмитрий.О кончине Жванецкого стало известно днем в пятницу. Ему было 86 лет. В начале октября артист объявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Жванецкий жаловался на плохое самочувствие.Актриса добавила, что была хорошо знакома с сатириком, однако считает, что их отношения сложно назвать дружбой.Гришаева также назвала Жванецкого уникальной личностью.Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. В студенческие годы он начал выступать в самодеятельности с миниатюрами, которые сам писал. В 1963 году его произведения включил в репертуар Ленинградского театра миниатюр Аркадий Райкин, а через некоторое время он пригласил Жванецкого на должность заведующего литературной частью.За время работы в театре Жванецкий написал около 300 миниатюр и монологов, которые принесли ему всесоюзную известность. Выступал писатель и самостоятельно, работал в Одесской филармонии и московском театре "Эрмитаж", в 1988 году создал Московский театр миниатюр. Жванецкий — автор более чем десятка книг. В 2012 году ему присвоили звание народного артиста России.
https://ria.ru/20201106/prichina-1583405955.html
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умер михаил жванецкий, московский театр миниатюр, нонна гришаева, аркадий райкин, михаил жванецкий, одесса

Гришаева раскрыла обстоятельства смерти Жванецкого

01:03 07.11.2020
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПисатель Михаил Жванецкий на XXIV церемонии награждения лауреатов театральной премии "Хрустальная Турандот" в театре имени Вахтангова
Писатель Михаил Жванецкий на XXIV церемонии награждения лауреатов театральной премии Хрустальная Турандот в театре имени Вахтангова - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Артистка Нонна Гришаева прокомментировала в беседе с газетой "МК" смерть писателя-сатирика Михаила Жванецкого и рассказала, что с ним до последней минуты были жена Наталья и сын Дмитрий.
О кончине Жванецкого стало известно днем в пятницу. Ему было 86 лет. В начале октября артист объявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Жванецкий жаловался на плохое самочувствие.
"Мы еще днем получили известие от близких Михаила Михайловича, что он плох. Так что мы были готовы ко всему. Это лето было первым, когда он не приехал в Одессу — тяжело болел", — отметила Гришаева.
Актриса добавила, что была хорошо знакома с сатириком, однако считает, что их отношения сложно назвать дружбой.
"Это не дружба, а абсолютное преклонение и почитание с моей стороны. <…> Счастье было общаться с ним. Больше всего поражала его парадоксальность. Помню крылатые фразы. Все понимали — вот он, живой гений, и надо успеть запомнить, записать его парадоксальный юмор", — подчеркнула она.
Гришаева также назвала Жванецкого уникальной личностью.
Писатель Михаил Жванецкий - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
Вчера, 16:53Культура
Названа возможная причина смерти Жванецкого
Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. В студенческие годы он начал выступать в самодеятельности с миниатюрами, которые сам писал. В 1963 году его произведения включил в репертуар Ленинградского театра миниатюр Аркадий Райкин, а через некоторое время он пригласил Жванецкого на должность заведующего литературной частью.
За время работы в театре Жванецкий написал около 300 миниатюр и монологов, которые принесли ему всесоюзную известность. Выступал писатель и самостоятельно, работал в Одесской филармонии и московском театре "Эрмитаж", в 1988 году создал Московский театр миниатюр.
Жванецкий — автор более чем десятка книг. В 2012 году ему присвоили звание народного артиста России.
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
Вчера, 15:59Культура
Галкин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкого
 
КультураУмер Михаил ЖванецкийМосковский театр миниатюрНонна ГришаеваАркадий РайкинМихаил ЖванецкийОдесса
 
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