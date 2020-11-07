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Индия выполнила первый успешный космический запуск в этом году

Индия выполнила первый успешный космический запуск в этом году

Индия успешно выполнила первый в этом году космический запуск, свидетельствует трансляция, проводившаяся на сайте индийской организации космических... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T13:04

2020-11-07T13:04

2020-11-07T13:04

arianespace

космос - риа наука

индия

сша

люксембург (государство)

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 ноя - РИА Новости. Индия успешно выполнила первый в этом году космический запуск, свидетельствует трансляция, проводившаяся на сайте индийской организации космических исследований.Индийская ракета-носитель для вывода спутников на полярную орбиту (PSLV) в рамках своей 51-й миссии стартовала из Космического центра Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота с десятью спутниками на борту - EOS-01 в качестве основного спутника и девятью спутниками международных заказчиков.Запуск был произведен в 15.11 местного времени, на 9 минут позднее, чем было намечено ранее.Спутник EOS-01 предназначен для наблюдения Земли и будет использоваться в сельском и лесном хозяйстве, а также при ликвидации последствий стихийных бедствий.Среди девяти коммерческих спутников - один из Литвы, служащий для демонстрации технологий, четыре из Люксембурга, предназначенных для использования в судоходстве, и четыре из США, которые будут использоваться в дистанционном зондировании в нескольких миссиях.Ранее в связи с пандемией коронавируса Индия отложила несколько запусков, намеченных на этот год. В частности, на следующий год был перенесен первый беспилотный полет в рамках подготовки к пилотируемой космической миссии Индии "Гаганьян", также на первую половину 2021 года перенесен запуск индийской лунной миссии "Чандраян-3".Единственным индийским спутником, запущенным в этом году, был спутник связи GSAT 30, который был запущен с космодрома Куру во Французской Гвиане ракетой-носителем Arianespace.

https://radiosputnik.ria.ru/20201003/indiya-raketa-1578150640.html

индия

сша

люксембург (государство)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

arianespace, космос - риа наука, индия, сша, люксембург (государство)