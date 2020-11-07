Индия выполнила первый успешный космический запуск в этом году
© AP Photo / Arun Sankar KЗапуск ракеты-носителя с индийским навигационным спутником IRNSS-1D с космодрома на острове Шрихарикота
© AP Photo / Arun Sankar K
Индийская ракета-носитель для вывода спутников на полярную орбиту (PSLV) в рамках своей 51-й миссии стартовала из Космического центра Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота с десятью спутниками на борту - EOS-01 в качестве основного спутника и девятью спутниками международных заказчиков.
Запуск был произведен в 15.11 местного времени, на 9 минут позднее, чем было намечено ранее.
Спутник EOS-01 предназначен для наблюдения Земли и будет использоваться в сельском и лесном хозяйстве, а также при ликвидации последствий стихийных бедствий.
#PSLVC49 lifts off successfully from Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota#ISRO #EOS01 pic.twitter.com/dWCBbKty8F— ISRO (@isro) November 7, 2020
Среди девяти коммерческих спутников - один из Литвы, служащий для демонстрации технологий, четыре из Люксембурга, предназначенных для использования в судоходстве, и четыре из США, которые будут использоваться в дистанционном зондировании в нескольких миссиях.
Ранее в связи с пандемией коронавируса Индия отложила несколько запусков, намеченных на этот год. В частности, на следующий год был перенесен первый беспилотный полет в рамках подготовки к пилотируемой космической миссии Индии "Гаганьян", также на первую половину 2021 года перенесен запуск индийской лунной миссии "Чандраян-3".
Единственным индийским спутником, запущенным в этом году, был спутник связи GSAT 30, который был запущен с космодрома Куру во Французской Гвиане ракетой-носителем Arianespace.