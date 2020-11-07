Премьер Словении иронично прокомментировал итоги выборов в США
БЕЛГРАД, 7 ноя – РИА Новости. Премьер Словении Янез Янша, который ранее поздравил с победой на выборах в США Дональда Трапма, иронично прокомментировал поздравления кандидату от демократов Джо Байдену.
Янша в среду поздравил с победой кандидата от республиканцев, действующего президента Трампа, чья жена Меланья – словенка по национальности, а затем заявил, что это его личное мнение. Президент Словении Борут Пахор в субботу Байдена с победой на выборах главы государства.
"Интересно. Жалобы были поданы во всех штатах США с небольшим разрывом. Суды еще даже не начали принимать решения. Тем не менее, масс-медиа (а не какой-то официальный орган) объявляют победителя. Поздравления со всех сторон. Такое верховенство закона", - написал Янша в Twitter и поставил в конце улыбающийся смайл.
Действия Янши не первый раз этой осенью вызывают публичный резонанс. В начале октября Специальная прокуратура Словении выдвинула в Окружном суде Любляны обвинение в злоупотреблении служебным положением при сделках с землей в отношении премьер-министра. Наряду с Яншей в списке обвиняемых оказались два директора предприятий, которые участвовали в сделках с недвижимостью. Обвинительный акт стал результатом продолжавшегося шесть лет расследования.
По законам Словении в случае утверждения судом вины, премьеру может грозить несколько лет тюрьмы.
Янша ранее дважды становился во главе правительства Словении - в 2004–2008 и 2012-2013 годах. В июне 2014 года он был осужден на два года тюрьмы за коррупцию. Суд над Яншей и его сообщниками начался в сентябре 2011 года, а приговор был вынесен в июне 2013 года. Суд признал их виновными во взяточничестве при заключении в 2006 году крупнейшего в истории словенской армии договора на 278 миллионов евро с финской компанией Patria на покупку 135 бронетранспортеров. В апреле 2015 года конституционный суд отменил приговор, и экс-премьер вышел на свободу. В марте 2020 года он вновь был избран главой словенского правительства после отставки предшественника.
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