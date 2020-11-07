https://ria.ru/20201107/vybory-1583566928.html

В Госдуме назвали победу Байдена на выборах предсказуемой

В Госдуме назвали победу Байдена на выборах предсказуемой

Победа Джо Байдена на выборах президента США была предсказуема, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T23:26

2020-11-07T23:26

2020-11-07T23:26

выборы президента сша — 2020

антон морозов

дональд трамп

госдума рф

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Победа Джо Байдена на выборах президента США была предсказуема, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов."Что касается Байдена, то его победа была предсказуема, поскольку (действующий президент США Дональд) Трамп изначально был еще на прошлых выборах техническим кандидатом. Тогда планировалось, что победит Хилари Клинтон, но из-за проблем со здоровьем, которые у нее возникли на решающем этапе выборной кампании, сделали выбор в пользу Трампа. Хотя он всегда имел амплуа шоумена, и всерьез никогда не воспринимался", - сказал Морозов.Он добавил, что сейчас Трампа решили поставить на место и, по сути, избрали президентом ставленника Уолл-стрит, то есть "финансово-олигархического капитала Америки, который всегда составлял правящую группировку истеблишмента".На вопрос о возможном пересчете результатов голосования и победе Трампа парламентарий ответил, что это вряд ли получится сделать."Уже с достаточно большим перевесом выборщики проголосовали за Байдена. Какое-то время, возможно, будут какие-то юридические баталии, но уже можно говорить о том, что новый президент избран", - заключил Морозов.Ранее ведущие СМИ спрогнозировали, что Байден стал недосягаем для действующего президента Дональда Трампа в ведущих штатах и поэтому становится избранным президентом США. Подсчет голосов еще продолжается, Трамп намерен судиться в ряде штатов за приостановку подсчета бюллетеней.

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

https://ria.ru/20201107/bayden-1583565661.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон морозов, дональд трамп, госдума рф, джо байден, сша, в мире