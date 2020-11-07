https://ria.ru/20201107/vybory-1583561847.html
Жители Нью-Йорка вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу Байдена
Жители Нью-Йорка вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу Байдена
Тысячи жителей Нью-Йорка вышли на улицы города, чтобы праздновать победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена - по городу носятся машины с флагами... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T22:03
2020-11-07T22:03
2020-11-07T22:13
выборы президента сша — 2020
нью-йорк
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 7 ноя - РИА Новости. Тысячи жителей Нью-Йорка вышли на улицы города, чтобы праздновать победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена - по городу носятся машины с флагами США, не стихает гул автомобильных гудков, передает корреспондент РИА Новости.Толпы людей собрались в районе Центрального парка и Таймс-сквер, перекрыв движение по улицам."Мы ждали этого четыре года!", "К черту Трампа!" – это лишь некоторые из возгласов, доносящихся из толпы.Кто-то на ходу высовывается из люков машин, размахивая флагами. Многие принесли с собой кастрюли и сковородки и барабанят по ним.Люди танцуют и веселятся прямо на проезжей части.
нью-йорк
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Нью-Йорк: тысячи на улицах празднуют победу Байдена
Нью-Йорк. Тысячи на улицах празднуют победу Байдена. Больше всего людей у Центрального парка и Таймс-сквер.
2020-11-07T22:03
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк, дональд трамп, джо байден, сша, в мире