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Жители Нью-Йорка вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу Байдена

Жители Нью-Йорка вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу Байдена

Тысячи жителей Нью-Йорка вышли на улицы города, чтобы праздновать победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена - по городу носятся машины с флагами... РИА Новости, 07.11.2020

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выборы президента сша — 2020

нью-йорк

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 7 ноя - РИА Новости. Тысячи жителей Нью-Йорка вышли на улицы города, чтобы праздновать победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена - по городу носятся машины с флагами США, не стихает гул автомобильных гудков, передает корреспондент РИА Новости.Толпы людей собрались в районе Центрального парка и Таймс-сквер, перекрыв движение по улицам."Мы ждали этого четыре года!", "К черту Трампа!" – это лишь некоторые из возгласов, доносящихся из толпы.Кто-то на ходу высовывается из люков машин, размахивая флагами. Многие принесли с собой кастрюли и сковородки и барабанят по ним.Люди танцуют и веселятся прямо на проезжей части.

нью-йорк

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нью-Йорк: тысячи на улицах празднуют победу Байдена Нью-Йорк. Тысячи на улицах празднуют победу Байдена. Больше всего людей у Центрального парка и Таймс-сквер. 2020-11-07T22:03 true PT0M09S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нью-йорк, дональд трамп, джо байден, сша, в мире