https://ria.ru/20201107/vybory-1583560485.html

Юрист усомнился в возможностях Трампа повлиять на исход выборов

Юрист усомнился в возможностях Трампа повлиять на исход выборов

Попытка президента США Дональда Трампа оспорить результаты голосования в ключевых штатах не имеет веских оснований и вряд ли сможет повлиять на итоги выборов,... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T21:38

2020-11-07T21:38

2020-11-07T21:38

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ГЕНУЯ, 7 ноя - РИА Новости. Попытка президента США Дональда Трампа оспорить результаты голосования в ключевых штатах не имеет веских оснований и вряд ли сможет повлиять на итоги выборов, заявил РИА Новости юрист Тоби Кэдман."Нет никаких заслуживающих доверия фактических и юридических оснований, чтобы утверждать, что присланные по почте бюллетени могут быть признаны недействительными. Правила достаточно ясны. Штабу Трампа это может не нравиться, они, вероятно, могут им стоит выборов, но есть огромная разница между недовольством и легитимностью", - заявил Кэдман.Ранее Трамп заявил, что вопрос об итогах выборов может закончиться в Верховном суде."Это не поможет при отсутствии достоверных доказательств фальсификации результатов голосования. Тот факт, что он назначил Эми Кони Барретт и Бретта Кавано в Верховный суд, вряд ли поможет", - предположил Кэдман.Он заявил, что администрация Трампа "имеет полное право подавать иск" из-за подсчетов голосов в штатах, где итоги выборов идут не по его сценарию, но усилия вероятно не принесут никаких изменений."Важно отметить, что иски, которыми угрожает администрация Трампа, могут иметь незначительное влияние или вообще не иметь никакого влияния на итоговые результаты выборов… Байден вероятно наберет больше 300 голосов выборщиков, что намного больше необходимых для победы 270", - отметил юрист.По словам Кэдмана, Трамп рискует запятнать репутацию США, если он действительно подаст иск в Верховный суд. Юрист добавил, что у Трампа не было проблем с голосованием по почте в штатах, где он лидировал.Еще до начала выборов Трамп выступал категорически против голосования по почте, которое в связи с коронавирусом разрешили в большинстве штатов. Трамп заявлял, что голосование по почте может привести к масштабным фальсификациям и долговременной неопределенности с победителем выборов.Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке.Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

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https://ria.ru/20201106/vybory-1583192237.html

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире