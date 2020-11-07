https://ria.ru/20201107/vybory-1583556867.html

Меркель заявила, что рада будущему сотрудничеству с Байденом

Меркель заявила, что рада будущему сотрудничеству с Байденом

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Джо Байдена с избранием на пост президента США, сообщила пресс-служба кабмина ФРГ. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T21:04

2020-11-07T21:04

2020-11-07T21:28

выборы президента сша — 2020

ангела меркель

джо байден

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БЕРЛИН, 7 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Джо Байдена с избранием на пост президента США, сообщила пресс-служба кабмина ФРГ."Сердечные поздравления! Американские граждане приняли решение. Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов Америки. Я желаю ему от всего сердца счастья и успеха и поздравляю также Камалу Харрис, избранную первую вице-президента ее страны", - сказано в сообщении пресс-службы в Twitter."Я рада будущему сотрудничеству с президентом Байденом. Наша трансатлантическая дружба незаменима, если мы хотим преодолеть большие вызовы этого времени", - говорится в сообщении пресс-службы.Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке.Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.Ранее радость в связи с избранием Трампа также выразил глава МИД ФРГ Хайко Маас, он выразил готовность к сотрудничеству с новой администрацией в Вашингтоне. Байдена также поздравил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

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германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ангела меркель, джо байден, германия, сша, в мире