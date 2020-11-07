Меркель заявила, что рада будущему сотрудничеству с Байденом
21:04 07.11.2020 (обновлено: 21:28 07.11.2020)
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель
© AP Photo / Markus Schreiber
БЕРЛИН, 7 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Джо Байдена с избранием на пост президента США, сообщила пресс-служба кабмина ФРГ.
"Сердечные поздравления! Американские граждане приняли решение. Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов Америки. Я желаю ему от всего сердца счастья и успеха и поздравляю также Камалу Харрис, избранную первую вице-президента ее страны", - сказано в сообщении пресс-службы в Twitter.
"Я рада будущему сотрудничеству с президентом Байденом. Наша трансатлантическая дружба незаменима, если мы хотим преодолеть большие вызовы этого времени", - говорится в сообщении пресс-службы.
Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке.
Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
Ранее радость в связи с избранием Трампа также выразил глава МИД ФРГ Хайко Маас, он выразил готовность к сотрудничеству с новой администрацией в Вашингтоне. Байдена также поздравил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
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