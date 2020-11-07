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Хиллари Клинтон назвала победу Байдена новой страницей для США

Хиллари Клинтон назвала победу Байдена новой страницей для США

Бывший госсекретарь США, бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон назвала победу Джо Байдена и Камалы Харрис на выборах в США новой страницей для Америки. РИА Новости, 07.11.2020

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2020-11-07T20:40

выборы президента сша — 2020

камала харрис

хиллари клинтон

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Бывший госсекретарь США, бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон назвала победу Джо Байдена и Камалы Харрис на выборах в США новой страницей для Америки.Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе демократа Джо Байдена в президентской гонке, после чего он объявил о своем избрании президентом США.

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камала харрис, хиллари клинтон, джо байден, сша, в мире