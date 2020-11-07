https://ria.ru/20201107/vybory-1583554475.html
Хиллари Клинтон назвала победу Байдена новой страницей для США
Хиллари Клинтон назвала победу Байдена новой страницей для США
Бывший госсекретарь США, бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон назвала победу Джо Байдена и Камалы Харрис на выборах в США новой страницей для Америки. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T20:40
2020-11-07T20:40
2020-11-07T20:40
выборы президента сша — 2020
камала харрис
хиллари клинтон
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565185530_0:0:2748:1545_1400x0_80_0_0_7154d1cbd1c5bb463f03c271ba107aea.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Бывший госсекретарь США, бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон назвала победу Джо Байдена и Камалы Харрис на выборах в США новой страницей для Америки.Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе демократа Джо Байдена в президентской гонке, после чего он объявил о своем избрании президентом США.
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565185530_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_69bcdcfcba135665f02da8a516ea65e9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камала харрис, хиллари клинтон, джо байден, сша, в мире