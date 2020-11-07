https://ria.ru/20201107/vybory-1583554147.html

Пелоси прокомментировала сообщения о победе Байдена

Пелоси прокомментировала сообщения о победе Байдена

С избранием Джо Байдена президентом США для Америки начинается новый период надежды, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T20:37

2020-11-07T20:37

2020-11-07T20:37

выборы президента сша — 2020

нэнси пелоси

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. С избранием Джо Байдена президентом США для Америки начинается новый период надежды, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.По прогнозам телеканалов Fox News, CNN, NBC и агентство AP победу на выборах президента США одержал демократ Джо Байден. Байден впоследствии заявил, что избран президентом США."Сегодняшний день знаменует начало нового дня, несущего надежду для Америки. Рекордное число, 75 миллионов американцев проголосовали за избрание Джо Байдена президентом США - это историческая победа, которая предоставила демократам мандат на принятие мер", - говорится в заявлении Пелоси.Она указала, что в лице Байдена американцы нашли лидера, готового бороться с коронавирусом для восстановления экономики и открытия школ.Она отметила, что тем самым американцы проголосовали за "более чистое" правительство, которое будет работать в "общественных интересах". В лице Байдена американцы избрали человека, который объединяет."Работая вместе, мы сможем добиться необычайного прогресса на благо людей", - подчеркнула Пелоси.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нэнси пелоси, джо байден, сша, в мире