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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201107/vybory-1583554147.html
Пелоси прокомментировала сообщения о победе Байдена
Пелоси прокомментировала сообщения о победе Байдена
С избранием Джо Байдена президентом США для Америки начинается новый период надежды, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T20:37
2020-11-07T20:37
выборы президента сша — 2020
нэнси пелоси
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. С избранием Джо Байдена президентом США для Америки начинается новый период надежды, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.По прогнозам телеканалов Fox News, CNN, NBC и агентство AP победу на выборах президента США одержал демократ Джо Байден. Байден впоследствии заявил, что избран президентом США."Сегодняшний день знаменует начало нового дня, несущего надежду для Америки. Рекордное число, 75 миллионов американцев проголосовали за избрание Джо Байдена президентом США - это историческая победа, которая предоставила демократам мандат на принятие мер", - говорится в заявлении Пелоси.Она указала, что в лице Байдена американцы нашли лидера, готового бороться с коронавирусом для восстановления экономики и открытия школ.Она отметила, что тем самым американцы проголосовали за "более чистое" правительство, которое будет работать в "общественных интересах". В лице Байдена американцы избрали человека, который объединяет."Работая вместе, мы сможем добиться необычайного прогресса на благо людей", - подчеркнула Пелоси.
https://ria.ru/20201105/vybory-1583179341.html
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нэнси пелоси, джо байден, сша, в мире

Пелоси прокомментировала сообщения о победе Байдена

20:37 07.11.2020
 
© AP Photo / Susan WalshСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. С избранием Джо Байдена президентом США для Америки начинается новый период надежды, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
По прогнозам телеканалов Fox News, CNN, NBC и агентство AP победу на выборах президента США одержал демократ Джо Байден. Байден впоследствии заявил, что избран президентом США.
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"Сегодняшний день знаменует начало нового дня, несущего надежду для Америки. Рекордное число, 75 миллионов американцев проголосовали за избрание Джо Байдена президентом США - это историческая победа, которая предоставила демократам мандат на принятие мер", - говорится в заявлении Пелоси.
Она указала, что в лице Байдена американцы нашли лидера, готового бороться с коронавирусом для восстановления экономики и открытия школ.
Она отметила, что тем самым американцы проголосовали за "более чистое" правительство, которое будет работать в "общественных интересах". В лице Байдена американцы избрали человека, который объединяет.
"Работая вместе, мы сможем добиться необычайного прогресса на благо людей", - подчеркнула Пелоси.
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
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Выборы президента США — 2020Нэнси ПелосиДжо БайденСШАВ мире
 
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