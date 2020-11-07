https://ria.ru/20201107/vybory-1583551572.html

Трюдо поздравил Байдена и Харрис с победой на выборах

Трюдо поздравил Байдена и Харрис с победой на выборах

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил кандидата в президенты от демократов Джо Байдена и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис с победой на выборах РИА Новости, 07.11.2020

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выборы президента сша — 2020

камала харрис

джастин трюдо

джо байден

канада

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в мире

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил кандидата в президенты от демократов Джо Байдена и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис с победой на выборах США."Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Наши две страны - близкие друзья, партнеры и союзники. У нас отношения, которые считаются уникальными на мировой арене. Я жду возможности работать вместе и развивать их (отношения) вместе с вами", - написал Трюдо в Twitter.По прогнозам телеканалов Fox News, CNN, NBC и агентство AP победу на выборах президента США одержал демократ Джо Байден. Байден впоследствии заявил, что избран президентом США.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камала харрис, джастин трюдо, джо байден, канада, сша, в мире