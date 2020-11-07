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Трюдо поздравил Байдена и Харрис с победой на выборах
Трюдо поздравил Байдена и Харрис с победой на выборах
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил кандидата в президенты от демократов Джо Байдена и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис с победой на выборах РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T20:17
2020-11-07T20:17
2020-11-07T20:17
выборы президента сша — 2020
камала харрис
джастин трюдо
джо байден
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в мире
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил кандидата в президенты от демократов Джо Байдена и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис с победой на выборах США."Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Наши две страны - близкие друзья, партнеры и союзники. У нас отношения, которые считаются уникальными на мировой арене. Я жду возможности работать вместе и развивать их (отношения) вместе с вами", - написал Трюдо в Twitter.По прогнозам телеканалов Fox News, CNN, NBC и агентство AP победу на выборах президента США одержал демократ Джо Байден. Байден впоследствии заявил, что избран президентом США.
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камала харрис, джастин трюдо, джо байден, канада, сша, в мире