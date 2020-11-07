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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201107/vybory-1583551572.html
Трюдо поздравил Байдена и Харрис с победой на выборах
Трюдо поздравил Байдена и Харрис с победой на выборах
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил кандидата в президенты от демократов Джо Байдена и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис с победой на выборах РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T20:17
2020-11-07T20:17
выборы президента сша — 2020
камала харрис
джастин трюдо
джо байден
канада
сша
в мире
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил кандидата в президенты от демократов Джо Байдена и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис с победой на выборах США."Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Наши две страны - близкие друзья, партнеры и союзники. У нас отношения, которые считаются уникальными на мировой арене. Я жду возможности работать вместе и развивать их (отношения) вместе с вами", - написал Трюдо в Twitter.По прогнозам телеканалов Fox News, CNN, NBC и агентство AP победу на выборах президента США одержал демократ Джо Байден. Байден впоследствии заявил, что избран президентом США.
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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камала харрис, джастин трюдо, джо байден, канада, сша, в мире

Трюдо поздравил Байдена и Харрис с победой на выборах

20:17 07.11.2020
 
© AP Photo / Jack TaylorПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© AP Photo / Jack Taylor
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил кандидата в президенты от демократов Джо Байдена и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис с победой на выборах США.
"Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Наши две страны - близкие друзья, партнеры и союзники. У нас отношения, которые считаются уникальными на мировой арене. Я жду возможности работать вместе и развивать их (отношения) вместе с вами", - написал Трюдо в Twitter.
По прогнозам телеканалов Fox News, CNN, NBC и агентство AP победу на выборах президента США одержал демократ Джо Байден. Байден впоследствии заявил, что избран президентом США.
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 02:27Инфографика
Итоги президентских выборов в США
 
Выборы президента США — 2020Камала ХаррисДжастин ТрюдоДжо БайденКанадаСШАВ мире
 
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