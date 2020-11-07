https://ria.ru/20201107/vybory-1583549533.html

Трамп прокомментировал прогнозы СМИ о победе Байдена

Трамп прокомментировал прогнозы СМИ о победе Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден не был официально утвержден ни в одном штате, комментируя прогнозы ведущих СМИ о президентских выборах. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T19:58

2020-11-07T19:58

2020-11-07T22:37

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден не был официально утвержден ни в одном штате, комментируя прогнозы ведущих СМИ о президентских выборах.Трамп напомнил, что Байден не прошел официальное утверждение ни в одном штате, включая и те, где идет жесткая борьба. Он также утверждает, что Байден намерен подсчитать все голоса, включая мошеннически поданные."Законные голоса, а не новостные СМИ избирают президента", - заявил Трамп.Он также заявил, что "шокирован" тем, что штаб Байдена "отказывается согласиться на базовый принцип" подсчета законных голосов."Только сторона, которая делает что-то незаконно, стала бы незаконно не допускать наблюдателей в комнату подсчета, а потом и бороться в суде, чтобы заблокировать их доступ. Так что же прячет Байден?" - задался вопросом Трамп."Я не остановлюсь, пока американский народ не получит честный подсчет голосов, которого он заслуживает и которого требует демократия", - заявил Трамп.

https://ria.ru/20201105/vybory-1583179341.html

https://ria.ru/20201107/vybory-1583505958.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, в мире