https://ria.ru/20201107/vybory-1583549533.html
Трамп прокомментировал прогнозы СМИ о победе Байдена
Трамп прокомментировал прогнозы СМИ о победе Байдена
Президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден не был официально утвержден ни в одном штате, комментируя прогнозы ведущих СМИ о президентских выборах. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T19:58
2020-11-07T19:58
2020-11-07T22:37
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден не был официально утвержден ни в одном штате, комментируя прогнозы ведущих СМИ о президентских выборах.Трамп напомнил, что Байден не прошел официальное утверждение ни в одном штате, включая и те, где идет жесткая борьба. Он также утверждает, что Байден намерен подсчитать все голоса, включая мошеннически поданные."Законные голоса, а не новостные СМИ избирают президента", - заявил Трамп.Он также заявил, что "шокирован" тем, что штаб Байдена "отказывается согласиться на базовый принцип" подсчета законных голосов."Только сторона, которая делает что-то незаконно, стала бы незаконно не допускать наблюдателей в комнату подсчета, а потом и бороться в суде, чтобы заблокировать их доступ. Так что же прячет Байден?" - задался вопросом Трамп."Я не остановлюсь, пока американский народ не получит честный подсчет голосов, которого он заслуживает и которого требует демократия", - заявил Трамп.
https://ria.ru/20201105/vybory-1583179341.html
https://ria.ru/20201107/vybory-1583505958.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, в мире
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
заявил, что Джо Байден не был официально утвержден ни в одном штате, комментируя прогнозы ведущих СМИ о президентских выборах.
Трамп напомнил, что Байден не прошел официальное утверждение ни в одном штате, включая и те, где идет жесткая борьба. Он также утверждает, что Байден намерен подсчитать все голоса, включая мошеннически поданные.
"Законные голоса, а не новостные СМИ избирают президента", - заявил Трамп.
Он также заявил, что "шокирован" тем, что штаб Байдена "отказывается согласиться на базовый принцип" подсчета законных голосов.
"Только сторона, которая делает что-то незаконно, стала бы незаконно не допускать наблюдателей в комнату подсчета, а потом и бороться в суде, чтобы заблокировать их доступ. Так что же прячет Байден?" - задался вопросом Трамп.
"Я не остановлюсь, пока американский народ не получит честный подсчет голосов, которого он заслуживает и которого требует демократия", - заявил Трамп.