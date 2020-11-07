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Байден объявил о победе на выборах

Байден объявил о победе на выборах

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден объявил о своей победе на выборах. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T19:55

2020-11-07T19:55

2020-11-07T22:53

выборы президента сша — 2020

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден объявил о своей победе на выборах.Он отметил, что на выборах в этом году проголосовало рекордное количество американцев."После завершения кампании пора оставить гнев и резкую риторику позади и объединиться как нация", — подчеркнул Байден.Кандидат в вице-президенты Камала Харрис заявила, что прошедшие выборы — не о ней и Байдене, а о американской душе и желании бороться за нее."У нас впереди много работы. Давайте начнем", — написала Харрис в Twitter.Ранее крупнейшие американские СМИ на основании собственных подсчетов сообщили, что кандидат от демократов одержал победу.Действующий президент Дональд Трамп, выдвинутый республиканцами, заявил, что Байдена пока не утвердили победителем ни в одном из штатов. Он заявил, что Байден намерен подсчитать все голоса, включая мошеннически поданные."Я не остановлюсь, пока американский народ не получит честный подсчет голосов, которого он заслуживает и которого требует демократия", — заключил Трамп.Он также пообещал обратиться в суд для защиты своей позиции.Байден в случае избрания станет 46-м и самым пожилым президентом в истории страны.

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Алексей Богдановский о новых выборах в США и победе в СМИ Байдена Алексей Богдановский о новых выборах в США и победе в СМИ Байдена 2020-11-07T19:55 true PT1M02S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, сша, в мире