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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
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Байден объявил о победе на выборах
Байден объявил о победе на выборах
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден объявил о своей победе на выборах. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T19:55
2020-11-07T22:53
выборы президента сша — 2020
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден объявил о своей победе на выборах.Он отметил, что на выборах в этом году проголосовало рекордное количество американцев."После завершения кампании пора оставить гнев и резкую риторику позади и объединиться как нация", — подчеркнул Байден.Кандидат в вице-президенты Камала Харрис заявила, что прошедшие выборы — не о ней и Байдене, а о американской душе и желании бороться за нее."У нас впереди много работы. Давайте начнем", — написала Харрис в Twitter.Ранее крупнейшие американские СМИ на основании собственных подсчетов сообщили, что кандидат от демократов одержал победу.Действующий президент Дональд Трамп, выдвинутый республиканцами, заявил, что Байдена пока не утвердили победителем ни в одном из штатов. Он заявил, что Байден намерен подсчитать все голоса, включая мошеннически поданные."Я не остановлюсь, пока американский народ не получит честный подсчет голосов, которого он заслуживает и которого требует демократия", — заключил Трамп.Он также пообещал обратиться в суд для защиты своей позиции.Байден в случае избрания станет 46-м и самым пожилым президентом в истории страны.
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Алексей Богдановский о новых выборах в США и победе в СМИ Байдена
Алексей Богдановский о новых выборах в США и победе в СМИ Байдена
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джо байден, сша, в мире

Байден объявил о победе на выборах

19:55 07.11.2020 (обновлено: 22:53 07.11.2020)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueКандидат в президенты США Джо Байден и сенатор Камала Харрис
Кандидат в президенты США Джо Байден и сенатор Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден объявил о своей победе на выборах.
"Для меня большая честь, что американский народ доверил мне стать президентом", — говорится в заявлении политика.
Он отметил, что на выборах в этом году проголосовало рекордное количество американцев.
"После завершения кампании пора оставить гнев и резкую риторику позади и объединиться как нация", — подчеркнул Байден.
Кандидат в вице-президенты Камала Харрис заявила, что прошедшие выборы — не о ней и Байдене, а о американской душе и желании бороться за нее.
"У нас впереди много работы. Давайте начнем", — написала Харрис в Twitter.
Ранее крупнейшие американские СМИ на основании собственных подсчетов сообщили, что кандидат от демократов одержал победу.
Действующий президент Дональд Трамп, выдвинутый республиканцами, заявил, что Байдена пока не утвердили победителем ни в одном из штатов.
"Все мы знаем, что Джо Байден торопится фальшиво позировать в качестве победителя, и почему его союзники в СМИ так пытаются помочь ему: они не хотят, чтобы была раскрыта правда", — говорится в заявлении Трампа, которое распространил его штаб.
Он заявил, что Байден намерен подсчитать все голоса, включая мошеннически поданные.
"Я не остановлюсь, пока американский народ не получит честный подсчет голосов, которого он заслуживает и которого требует демократия", — заключил Трамп.
Он также пообещал обратиться в суд для защиты своей позиции.
Байден в случае избрания станет 46-м и самым пожилым президентом в истории страны.
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