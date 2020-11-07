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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201107/vybory-1583548827.html
Трамп заявил, что оспорит результаты выборов в суде
Трамп заявил, что оспорит результаты выборов в суде
Президент США Дональд Трамп пообещал отстаивать свою правоту в суде после того, как ведущие СМИ объявили Джо Байдена президентом. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T19:52
2020-11-07T20:10
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал отстаивать свою правоту в суде после того, как ведущие СМИ объявили Джо Байдена президентом."Я не остановлюсь, пока американский народ не получит честный подсчет голосов, которого он заслуживает и которого требует демократия", - заявил Трамп.
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп заявил, что оспорит результаты выборов в суде

19:52 07.11.2020 (обновлено: 20:10 07.11.2020)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп перед выступлением в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп перед выступлением в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал отстаивать свою правоту в суде после того, как ведущие СМИ объявили Джо Байдена президентом.
"Я не остановлюсь, пока американский народ не получит честный подсчет голосов, которого он заслуживает и которого требует демократия", - заявил Трамп.
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 02:27Инфографика
Итоги президентских выборов в США
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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