https://ria.ru/20201107/vybory-1583548827.html

Трамп заявил, что оспорит результаты выборов в суде

Трамп заявил, что оспорит результаты выборов в суде

Президент США Дональд Трамп пообещал отстаивать свою правоту в суде после того, как ведущие СМИ объявили Джо Байдена президентом. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T19:52

2020-11-07T19:52

2020-11-07T20:10

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал отстаивать свою правоту в суде после того, как ведущие СМИ объявили Джо Байдена президентом."Я не остановлюсь, пока американский народ не получит честный подсчет голосов, которого он заслуживает и которого требует демократия", - заявил Трамп.

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире