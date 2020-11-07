https://ria.ru/20201107/vybory-1583548827.html
Трамп заявил, что оспорит результаты выборов в суде
Трамп заявил, что оспорит результаты выборов в суде
Президент США Дональд Трамп пообещал отстаивать свою правоту в суде после того, как ведущие СМИ объявили Джо Байдена президентом. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T19:52
2020-11-07T19:52
2020-11-07T20:10
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал отстаивать свою правоту в суде после того, как ведущие СМИ объявили Джо Байдена президентом."Я не остановлюсь, пока американский народ не получит честный подсчет голосов, которого он заслуживает и которого требует демократия", - заявил Трамп.
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, в мире