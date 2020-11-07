https://ria.ru/20201107/vybory-1583533657.html

Премьер Фиджи поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Премьер Фиджи поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Премьер-министр Фиджи Фрэнк Мбаинимарама поздравил кандидата от Демократической партии Джо Байдена с победой, несмотря на то, что исход президентских выборов в... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T17:14

2020-11-07T17:14

2020-11-07T17:14

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

фиджи

сша

в мире

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Фиджи Фрэнк Мбаинимарама поздравил кандидата от Демократической партии Джо Байдена с победой, несмотря на то, что исход президентских выборов в США пока неизвестен."Джо Байден, мои поздравления. Вместе нам нужно спасать планету от чрезвычайной климатической ситуации и восстанавливать глобальную экономику после пандемии COVID-19. Сейчас больше, чем когда бы то ни было, нам нужно, чтобы США были во главе этих многосторонних усилий. (И снова вернулись в Парижское соглашение как можно скорее!)", - написал премьер Фиджи в Twitter.Американское издание Newsweek отмечает, что глава правительства Фиджи, по всей видимости, оказался первым руководителем государства, публично поздравившим Байдена с победой, хотя победитель пока не определен.Во вторник в США прошли выборы президента. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны. Действующий президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.

https://ria.ru/20201107/bayden-1583523648.html

фиджи

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, фиджи, сша, в мире