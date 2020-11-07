Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201107/vybory-1583533657.html
Премьер Фиджи поздравил Байдена с победой на выборах президента США
Премьер Фиджи поздравил Байдена с победой на выборах президента США
Премьер-министр Фиджи Фрэнк Мбаинимарама поздравил кандидата от Демократической партии Джо Байдена с победой, несмотря на то, что исход президентских выборов в... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T17:14
2020-11-07T17:14
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
фиджи
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583488308_0:0:2848:1602_1400x0_80_0_0_fe5b4f48e6bd0e2ff37ca6eae3a5c548.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Фиджи Фрэнк Мбаинимарама поздравил кандидата от Демократической партии Джо Байдена с победой, несмотря на то, что исход президентских выборов в США пока неизвестен."Джо Байден, мои поздравления. Вместе нам нужно спасать планету от чрезвычайной климатической ситуации и восстанавливать глобальную экономику после пандемии COVID-19. Сейчас больше, чем когда бы то ни было, нам нужно, чтобы США были во главе этих многосторонних усилий. (И снова вернулись в Парижское соглашение как можно скорее!)", - написал премьер Фиджи в Twitter.Американское издание Newsweek отмечает, что глава правительства Фиджи, по всей видимости, оказался первым руководителем государства, публично поздравившим Байдена с победой, хотя победитель пока не определен.Во вторник в США прошли выборы президента. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны. Действующий президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.
https://ria.ru/20201107/bayden-1583523648.html
фиджи
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583488308_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_975a2c5a0b8b384b63ebfed70017ba73.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, фиджи, сша, в мире

Премьер Фиджи поздравил Байдена с победой на выборах президента США

17:14 07.11.2020
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Фиджи Фрэнк Мбаинимарама поздравил кандидата от Демократической партии Джо Байдена с победой, несмотря на то, что исход президентских выборов в США пока неизвестен.
"Джо Байден, мои поздравления. Вместе нам нужно спасать планету от чрезвычайной климатической ситуации и восстанавливать глобальную экономику после пандемии COVID-19. Сейчас больше, чем когда бы то ни было, нам нужно, чтобы США были во главе этих многосторонних усилий. (И снова вернулись в Парижское соглашение как можно скорее!)", - написал премьер Фиджи в Twitter.
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
15:33Выборы президента США — 2020
Британские букмекеры оценили шансы Байдена на победу в 97 процентов
Американское издание Newsweek отмечает, что глава правительства Фиджи, по всей видимости, оказался первым руководителем государства, публично поздравившим Байдена с победой, хотя победитель пока не определен.
Во вторник в США прошли выборы президента. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны. Действующий президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденФиджиСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Празднование сторонников Байдена у Белого дома продолжается
00:43Победа Байдена не будет иметь большого значения для Сирии, заявил политик
00:39Экс-президент США Джимми Картер поздравил Байдена с победой
00:29Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах
00:24Трамп будет влиять на политику США даже при поражении, считает эксперт
00:16В Италии продают винодельческое поместье с усадьбой XVIII века
00:06Вице-президент Ирана надеется на изменение "деструктивной" политики США
00:02Глава Россотрудничества оценил шансы Трампа на победу в суде
00:00В Госдуме призвали не ждать изменений в отношениях с США после выборов
23:44Премьер Словении иронично прокомментировал итоги выборов в США
23:33Жириновский дал совет Трампу
23:32Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Екатеринбурге
23:26В Госдуме назвали победу Байдена на выборах предсказуемой
23:26Источник в МИД сообщил, что Лавров и Чавушоглу обсудили Карабах
23:13Пашинян назвал проведение переговоров по Карабаху нереалистичным
23:08В Екатеринбурге обрушилась кровля горящего склада
23:07В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
23:01Пашинян назвал российских миротворцев самыми подходящими для Карабаха
22:51Трамп возвращается в Белый дом после игры в гольф
22:49Пашинян заявил, что Армения получает ожидаемую поддержку от России
Лента новостейМолния