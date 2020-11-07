https://ria.ru/20201107/vybory-1583513635.html

Жители Югры выберут главу регионального департамента спорта

Жители Югры выберут главу регионального департамента спорта

Жители Ханты-Мансийского автономного округа в течение двух суток смогут проголосовать за одного из кандидатов на должность руководителя регионального... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T13:54

2020-11-07T13:54

2020-11-07T13:55

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

европа

пыть-ях

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноя - РИА Новости. Жители Ханты-Мансийского автономного округа в течение двух суток смогут проголосовать за одного из кандидатов на должность руководителя регионального департамента физической культуры и спорта, сообщается на сайте правительства Югры.Практика общественного и экспертного отбора руководителей департаментов социального блока правительства Югры применяется в автономном округе с 2012 года. Как отмечают региональные власти, такая система позволяет услышать мнение представителей общественности, профессионального и экспертного сообщества о развитии отрасли.На пост директора окружного департамента физической культуры и спорта претендуют 12 человек, среди которых исполняющая обязанности руководителя ведомства, трехкратная чемпионка Европы по водному поло Софья Конух, двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко, известный лыжник Антон Гафаров, глава администрации города Кирово-Чепецк Кировской области Михаил Шинкарев, вице-спикер думы югорского города Пыть-Ях Алексей Бятиков.Шестого ноября в ходе видеоконференции они представили спортсменам, экспертам и ветеранам отрасли собственные программы действий на посту руководителя департамента, а также озвучили меры, которые готовы принять для дальнейшего совершенствования сферы. По итогам голосования делегатов трое кандидатов - Конух, Ярошенко и Бятиков - набрали наибольшее количество голосов, уточнили в правительстве Югры.Так, Конух акцентировала внимание экспертного сообщества на необходимости развития детского и студенческого спорта и на формировании доступной среды для занятий физической культурой и спортом. Бятиков предложил провести аудит спортивных объектов, чтобы выявить потребность в них среди югорчан, а также предложил реализовать в Югре программу "Сельский тренер" по аналогии с проектом "Земский доктор". Ярошенко в свою очередь заявил о необходимости приоритетного развития тех видов спорта, где у региона уже есть традиции, база и результаты.Следующий этап отбора - теледебаты, которые состоятся 7 ноября и будут транслироваться в прямом эфире. "В ходе эфира можно отдать голос за претендента посредством телефонного звонка. Каждому присвоен персональный номер телефона... Голосование закончится 9 ноября. Проголосовать можно только один раз", - говорится в сообщении.По итогам всех этапов отбора пройдет собеседование губернатора Югры Натальи Комаровой с кандидатами на должность директора департамента, ставшими лидерами по итогам общественной и экспертной оценки, добавили в правительстве региона.

https://ria.ru/20201106/biznes-1583367054.html

https://realty.ria.ru/20201105/kapremont-1583176744.html

ханты-мансийский автономный округ

европа

пыть-ях

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, европа, пыть-ях