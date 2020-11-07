https://ria.ru/20201107/vybory-1583511609.html

Лукашенко назвал выборы в США издевательством над демократией

Лукашенко назвал выборы в США издевательством над демократией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал прошедшие на этой неделе выборы главы государства в США и спрогнозировал, как на их результат... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T13:33

2020-11-07T13:33

2020-11-07T14:38

выборы президента сша — 2020

александр лукашенко

вашингтон (город)

сша

в мире

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МИНСК, 7 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал прошедшие на этой неделе выборы главы государства в США и спрогнозировал, как на их результат отреагируют в других западных странах.Такое заявление Лукашенко сделал при посещении БелАЭС в Гродненской области, его цитирует Sputnik Беларусь.Белорусский лидер добавил, что западные страны "побоятся" потребовать от Вашингтона проведения новых выборов, как они сделали в отношении Белоруссии.Выборы президента США исторически проходят по двухступенчатой системе. Сначала избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победивший кандидат получает всех выборщиков от данного штата. Число выборщиков равно числу округов конгресса в штате. Всего выборщиков 538 по числу членов конгресса. Именно выборщики и избирают затем президента. Для победы необходимо набрать 270 голосов. Сейчас результаты голосования в ряде штатов пока не известны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.

https://ria.ru/20201107/ostanovite-vorovstvo-storonniki-trampa-vystupayut-protiv-krazhi-golosov-1583507683.html

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, вашингтон (город), сша, в мире