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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201107/vybory-1583511609.html
Лукашенко назвал выборы в США издевательством над демократией
Лукашенко назвал выборы в США издевательством над демократией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал прошедшие на этой неделе выборы главы государства в США и спрогнозировал, как на их результат... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T13:33
2020-11-07T14:38
выборы президента сша — 2020
александр лукашенко
вашингтон (город)
сша
в мире
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МИНСК, 7 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал прошедшие на этой неделе выборы главы государства в США и спрогнозировал, как на их результат отреагируют в других западных странах.Такое заявление Лукашенко сделал при посещении БелАЭС в Гродненской области, его цитирует Sputnik Беларусь.Белорусский лидер добавил, что западные страны "побоятся" потребовать от Вашингтона проведения новых выборов, как они сделали в отношении Белоруссии.Выборы президента США исторически проходят по двухступенчатой системе. Сначала избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победивший кандидат получает всех выборщиков от данного штата. Число выборщиков равно числу округов конгресса в штате. Всего выборщиков 538 по числу членов конгресса. Именно выборщики и избирают затем президента. Для победы необходимо набрать 270 голосов. Сейчас результаты голосования в ряде штатов пока не известны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.
https://ria.ru/20201107/ostanovite-vorovstvo-storonniki-trampa-vystupayut-protiv-krazhi-golosov-1583507683.html
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александр лукашенко, вашингтон (город), сша, в мире

Лукашенко назвал выборы в США издевательством над демократией

13:33 07.11.2020 (обновлено: 14:38 07.11.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 7 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал прошедшие на этой неделе выборы главы государства в США и спрогнозировал, как на их результат отреагируют в других западных странах.

"Вы посмотрите, что творится с этими выборами (в США. — Прим. ред.). Это же позорище, издевательство над этой демократией".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Александр Лукашенко
Такое заявление Лукашенко сделал при посещении БелАЭС в Гродненской области, его цитирует Sputnik Беларусь.
Белорусский лидер добавил, что западные страны "побоятся" потребовать от Вашингтона проведения новых выборов, как они сделали в отношении Белоруссии.
Выборы президента США исторически проходят по двухступенчатой системе. Сначала избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победивший кандидат получает всех выборщиков от данного штата. Число выборщиков равно числу округов конгресса в штате. Всего выборщиков 538 по числу членов конгресса. Именно выборщики и избирают затем президента. Для победы необходимо набрать 270 голосов.
Сейчас результаты голосования в ряде штатов пока не известны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.
Остановите воровство: сторонники Трампа против кражи голосов - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
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"Остановите воровство": сторонники Трампа против "кражи голосов"Сторонники Трампа собираются на демонстрации в разных штатах, чтобы высказать свой протест. Они убеждены, что демократы прилагают усилия к тому, чтобы лишить республиканцев избирательных прав и обнулить их голоса.
 
Выборы президента США — 2020Александр ЛукашенкоВашингтон (город)СШАВ мире
 
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