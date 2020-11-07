https://ria.ru/20201107/vybory-1583505958.html
Предварительные итоги губернаторских и парламентских выборов в США
Предварительные итоги губернаторских и парламентских выборов в США
На прошедших 3 ноября выборах американцы голосовали не только за кандидатов в президенты. Одновременно переизбирали всю нижнюю палату парламента и треть... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T12:54
2020-11-07T12:54
2020-11-07T12:59
республиканская партия сша
демократическая партия сша
инфографика
сенат сша
палата представителей сша
конгресс сша
сша
губернаторы
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На прошедших 3 ноября выборах американцы голосовали не только за кандидатов в президенты. Одновременно переизбирали всю нижнюю палату парламента и треть верхней, а также 11 губернаторов. Предварительные итоги этих не менее важных избирательных кампаний и их сравнение с прошлыми достижениями демократов и республиканцев — в инфографике Ria.ru.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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