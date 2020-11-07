https://ria.ru/20201107/vybory-1583505958.html

Предварительные итоги губернаторских и парламентских выборов в США

Предварительные итоги губернаторских и парламентских выборов в США

На прошедших 3 ноября выборах американцы голосовали не только за кандидатов в президенты. Одновременно переизбирали всю нижнюю палату парламента и треть... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T12:54

2020-11-07T12:54

2020-11-07T12:59

республиканская партия сша

демократическая партия сша

инфографика

сенат сша

палата представителей сша

конгресс сша

сша

губернаторы

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На прошедших 3 ноября выборах американцы голосовали не только за кандидатов в президенты. Одновременно переизбирали всю нижнюю палату парламента и треть верхней, а также 11 губернаторов. Предварительные итоги этих не менее важных избирательных кампаний и их сравнение с прошлыми достижениями демократов и республиканцев — в инфографике Ria.ru.

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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