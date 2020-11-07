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Инфографика
https://ria.ru/20201107/vybory-1583505958.html
Предварительные итоги губернаторских и парламентских выборов в США
Предварительные итоги губернаторских и парламентских выборов в США
На прошедших 3 ноября выборах американцы голосовали не только за кандидатов в президенты. Одновременно переизбирали всю нижнюю палату парламента и треть... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T12:54
2020-11-07T12:59
республиканская партия сша
демократическая партия сша
инфографика
сенат сша
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На прошедших 3 ноября выборах американцы голосовали не только за кандидатов в президенты. Одновременно переизбирали всю нижнюю палату парламента и треть верхней, а также 11 губернаторов. Предварительные итоги этих не менее важных избирательных кампаний и их сравнение с прошлыми достижениями демократов и республиканцев — в инфографике Ria.ru.
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республиканская партия сша, демократическая партия сша, инфографика, сенат сша, палата представителей сша, конгресс сша, сша, губернаторы, выборы, в мире, политика

Предварительные итоги губернаторских и парламентских выборов в США

12:54 07.11.2020 (обновлено: 12:59 07.11.2020)
 
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На прошедших 3 ноября выборах американцы голосовали не только за кандидатов в президенты. Одновременно переизбирали всю нижнюю палату парламента и треть верхней, а также 11 губернаторов. Предварительные итоги этих не менее важных избирательных кампаний и их сравнение с прошлыми достижениями демократов и республиканцев — в инфографике Ria.ru.
 
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