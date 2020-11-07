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CNN: Байден увеличил отрыв от Трампа в Джорджии

CNN: Байден увеличил отрыв от Трампа в Джорджии

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа в "колеблющемся" штате Джорджия, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T12:04

2020-11-07T12:04

2020-11-07T14:19

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

джорджия

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа в "колеблющемся" штате Джорджия, сообщает телеканал CNN.По последним данным, Байден набирает в Джорджии 49,4 процента голосов, действующий президент — 49,3. Отрыв составляет 7248 голосов.Джорджия с 16 выборщиками — один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента. Долгое время там лидировал Трамп, но накануне Байден смог выйти вперед. Подсчеты еще продолжаются.Штаб Трампа уже подал в суд штата иск с требованием к избиркомам соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней. В команде действующего президента уверены, что при пересчете голосов в Джорджии найдут некорректно полученные бюллетени и Трамп одержит там победу.Выборы президента США прошли 3 ноября, но в некоторых ключевых штатах все еще идет подсчет голосов. Это связано с тем, что многие избиратели проголосовали досрочно, отправив бюллетени по почте. Трамп считает голоса, поступившие после дня выборов, незаконными и обвиняет демократов в попытках "украсть выборы".Для победы нужно набрать 270 голосов выборщиков. По последним данным, у Байдена сейчас 264 голоса, у Трампа — 214.

https://radiosputnik.ria.ru/20201107/politika-1583492502.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире