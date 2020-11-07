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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201107/vybory-1583502225.html
CNN: Байден увеличил отрыв от Трампа в Джорджии
CNN: Байден увеличил отрыв от Трампа в Джорджии
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа в "колеблющемся" штате Джорджия, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T12:04
2020-11-07T14:19
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
джорджия
сша
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа в "колеблющемся" штате Джорджия, сообщает телеканал CNN.По последним данным, Байден набирает в Джорджии 49,4 процента голосов, действующий президент — 49,3. Отрыв составляет 7248 голосов.Джорджия с 16 выборщиками — один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента. Долгое время там лидировал Трамп, но накануне Байден смог выйти вперед. Подсчеты еще продолжаются.Штаб Трампа уже подал в суд штата иск с требованием к избиркомам соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней. В команде действующего президента уверены, что при пересчете голосов в Джорджии найдут некорректно полученные бюллетени и Трамп одержит там победу.Выборы президента США прошли 3 ноября, но в некоторых ключевых штатах все еще идет подсчет голосов. Это связано с тем, что многие избиратели проголосовали досрочно, отправив бюллетени по почте. Трамп считает голоса, поступившие после дня выборов, незаконными и обвиняет демократов в попытках "украсть выборы".Для победы нужно набрать 270 голосов выборщиков. По последним данным, у Байдена сейчас 264 голоса, у Трампа — 214.
https://radiosputnik.ria.ru/20201107/politika-1583492502.html
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дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире

CNN: Байден увеличил отрыв от Трампа в Джорджии

12:04 07.11.2020 (обновлено: 14:19 07.11.2020)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа в "колеблющемся" штате Джорджия, сообщает телеканал CNN.
По последним данным, Байден набирает в Джорджии 49,4 процента голосов, действующий президент — 49,3. Отрыв составляет 7248 голосов.
Президент США Дональд Трамп перед выступлением в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
10:36
Говорят в окружении. СМИ узнали об обсуждении с Трампом его проигрыша
Джорджия с 16 выборщиками — один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента. Долгое время там лидировал Трамп, но накануне Байден смог выйти вперед. Подсчеты еще продолжаются.
Штаб Трампа уже подал в суд штата иск с требованием к избиркомам соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней. В команде действующего президента уверены, что при пересчете голосов в Джорджии найдут некорректно полученные бюллетени и Трамп одержит там победу.
Выборы президента США прошли 3 ноября, но в некоторых ключевых штатах все еще идет подсчет голосов. Это связано с тем, что многие избиратели проголосовали досрочно, отправив бюллетени по почте. Трамп считает голоса, поступившие после дня выборов, незаконными и обвиняет демократов в попытках "украсть выборы".
Для победы нужно набрать 270 голосов выборщиков. По последним данным, у Байдена сейчас 264 голоса, у Трампа — 214.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденДжорджияСШАВ мире
 
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