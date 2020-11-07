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Байден призвал американцев относиться друг к другу цивилизованно

Байден призвал американцев относиться друг к другу цивилизованно

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал сторонников к спокойствию и терпению, пока идет процесс подсчета голосов. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T07:14

2020-11-07T07:14

2020-11-07T07:14

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал сторонников к спокойствию и терпению, пока идет процесс подсчета голосов.По его словам, американцы должны помнить, что противники "могут быть оппонентами, но они не враги, мы все американцы". "Мы можем иметь разногласия и это нормально", - сказал он, подчеркнув, что будет работать в интересах как тех, кто поддержал его, так и тех, кто голосовал против."По меньшей мере мы можем согласиться в том, чтобы быть цивилизованными людьми по отношению друг другу", - сказал кандидат от Демократической партии.Выборы президента США прошли 3 ноября, результаты пока неизвестны. По предварительным прогнозам, лидирует Байден, но действующий президент Дональд Трамп подвергает предварительные итоги сомнению.

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире