Байден призвал американцев относиться друг к другу цивилизованно
© AP Photo / Carolyn KasterКандидат в президенты США Джо Байден
© AP Photo / Carolyn Kaster
ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал сторонников к спокойствию и терпению, пока идет процесс подсчета голосов.
"Послушайте, мы все знаем, что напряжение велико после жестких выборов, но мы должны помнить о необходимости сохранять спокойствие и быть терпеливыми, дав возможность провести процедуру подсчета голосов, всех голосов", - сказал Байден в обращении вечером в пятницу.
По его словам, американцы должны помнить, что противники "могут быть оппонентами, но они не враги, мы все американцы". "Мы можем иметь разногласия и это нормально", - сказал он, подчеркнув, что будет работать в интересах как тех, кто поддержал его, так и тех, кто голосовал против.
"По меньшей мере мы можем согласиться в том, чтобы быть цивилизованными людьми по отношению друг другу", - сказал кандидат от Демократической партии.
Выборы президента США прошли 3 ноября, результаты пока неизвестны. По предварительным прогнозам, лидирует Байден, но действующий президент Дональд Трамп подвергает предварительные итоги сомнению.