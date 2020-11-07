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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201107/vybory-1583481094.html
Байден заявил, что выиграет 300 голосов выборщиков
Байден заявил, что выиграет 300 голосов выборщиков
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что еще не готов объявить о победе на выборах, однако ему уже ясно, что он выигрывает. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T06:53
2020-11-07T09:15
сша
выборы президента сша — 2020
джо байден
аризона
невада
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что еще не готов объявить о победе на выборах, однако ему уже ясно, что он выигрывает.По его мнению, ему удастся получить больше 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания.Кандидат подчеркнул, что его уже поддержали более 74 миллионов американцев — больше, чем когда-либо в истории Соединенных Штатов.Сторонников Байден призвал сохранять спокойствие, пока идет подсчет голосов, и пообещал, что не даст прекратить подсчеты."Ваш голос будет засчитан. Мне все равно, как бы кто ни пытался остановить подсчеты. Я не позволю, чтобы это произошло", — сказал он.По его словам, американцы должны помнить, что противники могут быть оппонентами, но они не враги друг другу. "Мы можем иметь разногласия, и это нормально", — добавил кандидат, подчеркнув, что будет работать в интересах как тех, кто поддержал его, так и тех, кто голосовал против."По меньшей мере мы можем согласиться в том, чтобы быть цивилизованными людьми по отношению друг к другу", — заключил Байден.Выборы президента США прошли 3 ноября, но победитель пока не назван — итоги голосования подвели еще не во всех штатах. По подсчетам ведущих американских телеканалов, лидирует Байден — у него 264 голоса выборщиков (для победы осталось получить шесть голосов), у действующего президента Дональда Трампа — 214.Накануне Байден перехватил лидерство в двух ключевых штатах — Пенсильвании (20 голосов выборщиков) и Джорджии (16).Трамп еще в ночь на 4 ноября объявил себя победителем, а демократов обвинил в попытке "украсть выборы". Кроме того, он несколько раз требовал остановить подсчеты, так как считает бюллетени, поступившие по почте уже после дня выборов, незаконными. Штаб Трампа намерен требовать пересчета в нескольких штатах.
https://ria.ru/20201106/vybory-1583192237.html
сша
аризона
невада
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Обращение Джо Байдена: "Цифры ясно нам говорят: мы выиграем эту гонку"
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что еще не готов объявить о победе на выборах, однако ему уже ясно, что он выигрывает. По его мнению, ему удастся получить больше 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания. "Цифры ясно нам говорят: мы выиграем эту гонку. ...&gt; Мы выигрываем Аризону, мы выигрываем Неваду. Наше преимущество в Неваде удвоилось. Мы готовимся выиграть более 300 голосов выборщиков", — сказал Байден.
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сша, джо байден, аризона, невада, в мире

Байден заявил, что выиграет 300 голосов выборщиков

06:53 07.11.2020 (обновлено: 09:15 07.11.2020)
 
© REUTERS / Brian SnyderКандидат в президенты США Джо Байден
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© REUTERS / Brian Snyder
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что еще не готов объявить о победе на выборах, однако ему уже ясно, что он выигрывает.
По его мнению, ему удастся получить больше 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания.

"Цифры ясно нам говорят: мы выиграем эту гонку. <...> Мы выигрываем Аризону, мы выигрываем Неваду. Наше преимущество в Неваде удвоилось. Мы готовимся выиграть более 300 голосов выборщиков", — сказал Байден.

Кандидат подчеркнул, что его уже поддержали более 74 миллионов американцев — больше, чем когда-либо в истории Соединенных Штатов.
Сторонников Байден призвал сохранять спокойствие, пока идет подсчет голосов, и пообещал, что не даст прекратить подсчеты.
"Ваш голос будет засчитан. Мне все равно, как бы кто ни пытался остановить подсчеты. Я не позволю, чтобы это произошло", — сказал он.
По его словам, американцы должны помнить, что противники могут быть оппонентами, но они не враги друг другу. "Мы можем иметь разногласия, и это нормально", — добавил кандидат, подчеркнув, что будет работать в интересах как тех, кто поддержал его, так и тех, кто голосовал против.
"По меньшей мере мы можем согласиться в том, чтобы быть цивилизованными людьми по отношению друг к другу", — заключил Байден.
Сторонник президента США Дональда Трампа в Мичигане - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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Выборы президента США прошли 3 ноября, но победитель пока не назван — итоги голосования подвели еще не во всех штатах. По подсчетам ведущих американских телеканалов, лидирует Байден — у него 264 голоса выборщиков (для победы осталось получить шесть голосов), у действующего президента Дональда Трампа — 214.
Накануне Байден перехватил лидерство в двух ключевых штатах — Пенсильвании (20 голосов выборщиков) и Джорджии (16).
Трамп еще в ночь на 4 ноября объявил себя победителем, а демократов обвинил в попытке "украсть выборы". Кроме того, он несколько раз требовал остановить подсчеты, так как считает бюллетени, поступившие по почте уже после дня выборов, незаконными. Штаб Трампа намерен требовать пересчета в нескольких штатах.
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
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Выборы президента США — 2020СШАДжо БайденАризонаНевадаВ мире
 
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