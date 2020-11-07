Сотни молодых людей отмечают "победу Байдена" в центре Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноя - РИА Новости. Сотни молодых людей заполнили парк Вашингтон-сквер на Манхэттене, чтобы отметить "победу Джо Байдена" на президентских выборах, в то время как результаты голосования еще не известны, пока все проходит мирно, передает корреспондент РИА Новости.Сейчас в парке в разы больше людей, чем накануне, когда протест перерос в стычки с полицией и массовые задержания. Молодые люди танцуют, поют под гитару. Кто-то принес свои картины и разложил на земле. Сотни людей начали шествие.Почти все здесь поддерживают Байдена либо нейтральны по отношению к обоим кандидатам на выборах. Но в толпе видны и транспаранты против действующего президента Дональда Трампа."Мы сделали это, черт возьми! Цифры не лгут!" - скандируют собравшиеся."Похоже, сегодня Джо победил. Похоже, Трамп проиграет. Так что мы празднуем", - сказал РИА Новости один из присутствующих."Это своего рода разрядка после протестов. Это празднование, как мы надеемся, поражения Трампа. Но работа не окончена. Теперь нам надо, чтобы Байден и (кандидат в вице-президенты Камала) Харрис исполнили свои обещания", - поделилась участница акции.Многие ожидают от Байдена решения проблемы коронавируса в США."Мы отмечаем снятие с должности фашиста Дональда Трампа. Это сочетание празднования и заявления о нашей приверженности демократии", - указал другой молодой человек.Большинство пришедших уверены, что на выборах победил Байден. Толпа скандирует: "К черту Дональда Трампа!"Пока все проходит мирно. В районе акции много полиции, но она не вмешивается в происходящее.
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Сторонники Байдена танцуют у Конференц-центра Филадельфии
Толпа, состоящая из сторонников кандидата от Демократической партии Джо Байдена, собралась у конференц-центра Филадельфии в четверг, поскольку голоса продолжают подсчитываться внутри здания.
НЬЮ-ЙОРК, 7 ноя - РИА Новости. Сотни молодых людей заполнили парк Вашингтон-сквер на Манхэттене, чтобы отметить "победу Джо Байдена" на президентских выборах, в то время как результаты голосования еще не известны, пока все проходит мирно, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас в парке в разы больше людей, чем накануне, когда протест перерос в стычки с полицией и массовые задержания. Молодые люди танцуют, поют под гитару. Кто-то принес свои картины и разложил на земле. Сотни людей начали шествие.
Почти все здесь поддерживают Байдена либо нейтральны по отношению к обоим кандидатам на выборах. Но в толпе видны и транспаранты против действующего президента Дональда Трампа.
"Мы сделали это, черт возьми! Цифры не лгут!" - скандируют собравшиеся.
"Похоже, сегодня Джо победил. Похоже, Трамп проиграет. Так что мы празднуем", - сказал РИА Новости один из присутствующих.
"Это своего рода разрядка после протестов. Это празднование, как мы надеемся, поражения Трампа. Но работа не окончена. Теперь нам надо, чтобы Байден и (кандидат в вице-президенты Камала) Харрис исполнили свои обещания", - поделилась участница акции.
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