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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201107/vybory-1583479217.html
Сотни молодых людей отмечают "победу Байдена" в центре Нью-Йорка
Сотни молодых людей отмечают "победу Байдена" в центре Нью-Йорка
Сотни молодых людей заполнили парк Вашингтон-сквер на Манхэттене, чтобы отметить "победу Джо Байдена" на президентских выборах, в то время как результаты... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T04:20
2020-11-07T13:01
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 7 ноя - РИА Новости. Сотни молодых людей заполнили парк Вашингтон-сквер на Манхэттене, чтобы отметить "победу Джо Байдена" на президентских выборах, в то время как результаты голосования еще не известны, пока все проходит мирно, передает корреспондент РИА Новости.Сейчас в парке в разы больше людей, чем накануне, когда протест перерос в стычки с полицией и массовые задержания. Молодые люди танцуют, поют под гитару. Кто-то принес свои картины и разложил на земле. Сотни людей начали шествие.Почти все здесь поддерживают Байдена либо нейтральны по отношению к обоим кандидатам на выборах. Но в толпе видны и транспаранты против действующего президента Дональда Трампа."Мы сделали это, черт возьми! Цифры не лгут!" - скандируют собравшиеся."Похоже, сегодня Джо победил. Похоже, Трамп проиграет. Так что мы празднуем", - сказал РИА Новости один из присутствующих."Это своего рода разрядка после протестов. Это празднование, как мы надеемся, поражения Трампа. Но работа не окончена. Теперь нам надо, чтобы Байден и (кандидат в вице-президенты Камала) Харрис исполнили свои обещания", - поделилась участница акции.Многие ожидают от Байдена решения проблемы коронавируса в США."Мы отмечаем снятие с должности фашиста Дональда Трампа. Это сочетание празднования и заявления о нашей приверженности демократии", - указал другой молодой человек.Большинство пришедших уверены, что на выборах победил Байден. Толпа скандирует: "К черту Дональда Трампа!"Пока все проходит мирно. В районе акции много полиции, но она не вмешивается в происходящее.
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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60
Сторонники Байдена танцуют у Конференц-центра Филадельфии
Толпа, состоящая из сторонников кандидата от Демократической партии Джо Байдена, собралась у конференц-центра Филадельфии в четверг, поскольку голоса продолжают подсчитываться внутри здания.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Сотни молодых людей отмечают "победу Байдена" в центре Нью-Йорка

04:20 07.11.2020 (обновлено: 13:01 07.11.2020)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueСторонница Джо Байдена в Питтсбурге, Пенсильвания
Сторонница Джо Байдена в Питтсбурге, Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 7 ноя - РИА Новости. Сотни молодых людей заполнили парк Вашингтон-сквер на Манхэттене, чтобы отметить "победу Джо Байдена" на президентских выборах, в то время как результаты голосования еще не известны, пока все проходит мирно, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас в парке в разы больше людей, чем накануне, когда протест перерос в стычки с полицией и массовые задержания. Молодые люди танцуют, поют под гитару. Кто-то принес свои картины и разложил на земле. Сотни людей начали шествие.
Почти все здесь поддерживают Байдена либо нейтральны по отношению к обоим кандидатам на выборах. Но в толпе видны и транспаранты против действующего президента Дональда Трампа.
"Мы сделали это, черт возьми! Цифры не лгут!" - скандируют собравшиеся.
"Похоже, сегодня Джо победил. Похоже, Трамп проиграет. Так что мы празднуем", - сказал РИА Новости один из присутствующих.
"Это своего рода разрядка после протестов. Это празднование, как мы надеемся, поражения Трампа. Но работа не окончена. Теперь нам надо, чтобы Байден и (кандидат в вице-президенты Камала) Харрис исполнили свои обещания", - поделилась участница акции.
© REUTERS / Kevin LamarqueСторонники Джо Байдена в Филадельфии, Пенсильвания
Сторонники Джо Байдена в Филадельфии, Пенсильвания
1 из 3
Сторонники Джо Байдена в Филадельфии, Пенсильвания
© REUTERS / Kevin Lamarque
© REUTERS / Hannah McKayСторонница кандидата в президенты США Джо Байдена у Белого дома в Вашингтоне. 5 ноября 2020
Сторонница кандидата в президенты США Джо Байдена у Белого дома в Вашингтоне
2 из 3
Сторонница кандидата в президенты США Джо Байдена у Белого дома в Вашингтоне. 5 ноября 2020
© REUTERS / Hannah McKay
© REUTERS / Kevin LamarqueСторонники кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена в день выборов в Филадельфии, штат Пенсильвания
Сторонники кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена в день выборов в Филадельфии, штат Пенсильвания
3 из 3
Сторонники кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена в день выборов в Филадельфии, штат Пенсильвания
© REUTERS / Kevin Lamarque
1 из 3
Сторонники Джо Байдена в Филадельфии, Пенсильвания
© REUTERS / Kevin Lamarque
2 из 3
Сторонница кандидата в президенты США Джо Байдена у Белого дома в Вашингтоне. 5 ноября 2020
© REUTERS / Hannah McKay
3 из 3
Сторонники кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена в день выборов в Филадельфии, штат Пенсильвания
© REUTERS / Kevin Lamarque
Многие ожидают от Байдена решения проблемы коронавируса в США.
"Мы отмечаем снятие с должности фашиста Дональда Трампа. Это сочетание празднования и заявления о нашей приверженности демократии", - указал другой молодой человек.
Большинство пришедших уверены, что на выборах победил Байден. Толпа скандирует: "К черту Дональда Трампа!"
Пока все проходит мирно. В районе акции много полиции, но она не вмешивается в происходящее.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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