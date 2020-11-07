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Сотни молодых людей отмечают "победу Байдена" в центре Нью-Йорка

Сотни молодых людей отмечают "победу Байдена" в центре Нью-Йорка

Сотни молодых людей заполнили парк Вашингтон-сквер на Манхэттене, чтобы отметить "победу Джо Байдена" на президентских выборах, в то время как результаты... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T04:20

2020-11-07T04:20

2020-11-07T13:01

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 7 ноя - РИА Новости. Сотни молодых людей заполнили парк Вашингтон-сквер на Манхэттене, чтобы отметить "победу Джо Байдена" на президентских выборах, в то время как результаты голосования еще не известны, пока все проходит мирно, передает корреспондент РИА Новости.Сейчас в парке в разы больше людей, чем накануне, когда протест перерос в стычки с полицией и массовые задержания. Молодые люди танцуют, поют под гитару. Кто-то принес свои картины и разложил на земле. Сотни людей начали шествие.Почти все здесь поддерживают Байдена либо нейтральны по отношению к обоим кандидатам на выборах. Но в толпе видны и транспаранты против действующего президента Дональда Трампа."Мы сделали это, черт возьми! Цифры не лгут!" - скандируют собравшиеся."Похоже, сегодня Джо победил. Похоже, Трамп проиграет. Так что мы празднуем", - сказал РИА Новости один из присутствующих."Это своего рода разрядка после протестов. Это празднование, как мы надеемся, поражения Трампа. Но работа не окончена. Теперь нам надо, чтобы Байден и (кандидат в вице-президенты Камала) Харрис исполнили свои обещания", - поделилась участница акции.Многие ожидают от Байдена решения проблемы коронавируса в США."Мы отмечаем снятие с должности фашиста Дональда Трампа. Это сочетание празднования и заявления о нашей приверженности демократии", - указал другой молодой человек.Большинство пришедших уверены, что на выборах победил Байден. Толпа скандирует: "К черту Дональда Трампа!"Пока все проходит мирно. В районе акции много полиции, но она не вмешивается в происходящее.

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сторонники Байдена танцуют у Конференц-центра Филадельфии Толпа, состоящая из сторонников кандидата от Демократической партии Джо Байдена, собралась у конференц-центра Филадельфии в четверг, поскольку голоса продолжают подсчитываться внутри здания. 2020-11-07T04:20 true PT1M01S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире