https://ria.ru/20201107/vybory-1583478842.html

Верховный суд США постановил отделить часть бюллетеней в Пенсильвании

Верховный суд США постановил отделить часть бюллетеней в Пенсильвании

Верховный суд США после требования республиканцев постановил изолировать бюллетени в штате Пенсильвания, полученные после закрытия участков в день выборов, и... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T04:03

2020-11-07T04:03

2020-11-07T09:07

выборы президента сша — 2020

пенсильвания

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Верховный суд США после требования республиканцев постановил изолировать бюллетени в штате Пенсильвания, полученные после закрытия участков в день выборов, и считать их отдельно.Сторонники действующего президента в иске потребовали от ведомства отделить и не считать в Пенсильвании бюллетени, полученные после дня выборов. Они также призвали верховного суд решить, насколько законны эти бюллетени.В Пенсильвании бюллетени принимают по почте в течение нескольких дней после дня голосования.Президентские выборы в США прошли во вторник. Итоги голосования подвели еще не во всех штатах. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов.По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.Бывший вице-президент в пятницу перехватил лидерство в ключевом штате Пенсильвания с 20 выборщиками и в колеблющейся Джорджии, которая дает 16 голосов выборщиков.Штаб Трампа, кроме того, подал иск в суд Джорджии с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.

https://ria.ru/20201106/vybory-1583192237.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсильвания, сша, в мире