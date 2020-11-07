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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201107/vybory-1583478842.html
Верховный суд США постановил отделить часть бюллетеней в Пенсильвании
Верховный суд США постановил отделить часть бюллетеней в Пенсильвании
Верховный суд США после требования республиканцев постановил изолировать бюллетени в штате Пенсильвания, полученные после закрытия участков в день выборов, и... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T04:03
2020-11-07T09:07
выборы президента сша — 2020
пенсильвания
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Верховный суд США после требования республиканцев постановил изолировать бюллетени в штате Пенсильвания, полученные после закрытия участков в день выборов, и считать их отдельно.Сторонники действующего президента в иске потребовали от ведомства отделить и не считать в Пенсильвании бюллетени, полученные после дня выборов. Они также призвали верховного суд решить, насколько законны эти бюллетени.В Пенсильвании бюллетени принимают по почте в течение нескольких дней после дня голосования.Президентские выборы в США прошли во вторник. Итоги голосования подвели еще не во всех штатах. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов.По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.Бывший вице-президент в пятницу перехватил лидерство в ключевом штате Пенсильвания с 20 выборщиками и в колеблющейся Джорджии, которая дает 16 голосов выборщиков.Штаб Трампа, кроме того, подал иск в суд Джорджии с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.
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пенсильвания, сша, в мире

Верховный суд США постановил отделить часть бюллетеней в Пенсильвании

04:03 07.11.2020 (обновлено: 09:07 07.11.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкБюллетени для голосования на выборах президента США на одном из избирательных участков в Нью-Йорке
Бюллетени для голосования на выборах президента США на одном из избирательных участков в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Верховный суд США после требования республиканцев постановил изолировать бюллетени в штате Пенсильвания, полученные после закрытия участков в день выборов, и считать их отдельно.
Сторонники действующего президента в иске потребовали от ведомства отделить и не считать в Пенсильвании бюллетени, полученные после дня выборов. Они также призвали верховного суд решить, насколько законны эти бюллетени.

"Все бюллетени, полученные по почте после 20.00 3 ноября, должны отделяться и содержаться в безопасном, надежном и запечатанном контейнере отдельно от других голосов, а также все подобные бюллетени в случае подсчета должны считаться отдельно", — говорится в постановлении ведомства.

В Пенсильвании бюллетени принимают по почте в течение нескольких дней после дня голосования.
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По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
Бывший вице-президент в пятницу перехватил лидерство в ключевом штате Пенсильвания с 20 выборщиками и в колеблющейся Джорджии, которая дает 16 голосов выборщиков.
Штаб Трампа, кроме того, подал иск в суд Джорджии с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.
 
Выборы президента США — 2020ПенсильванияСШАВ мире
 
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