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Соседи рассказали о событиях в ночь убийства на вечеринке в Екатеринбурге
Соседи рассказали о событиях в ночь убийства на вечеринке в Екатеринбурге
Жители дома в Екатеринбурге, вечеринка в одной из квартир которого окончилась убийством четырех человек, рассказали телеканалу "360" подробности трагедии. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T16:47
2020-11-07T16:47
игорь мороков
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Жители дома в Екатеринбурге, вечеринка в одной из квартир которого окончилась убийством четырех человек, рассказали телеканалу "360" подробности трагедии.По словам проживающего на первом этаже мужчины, он услышал шум в районе&nbsp;трех часов ночи: сначала это были хлопки, которым он не придал значение, подумав, что в квартире над ним что-то упало."А потом услышал, как вышибают дверь", — рассказал сосед. Хлопки были настолько громкими, что у него проснулся шестимесячный ребенок. Однако криков гостей ни мужчина, ни его жена не слышали.&nbsp;Он объяснил, что с соседями не знаком, так как его семья недавно переехала в этот дом. В тот вечер мужчина не заметил ничего подозрительного."До этого шума и балагана не было", — уточнил житель дома.Другой мужчина, проживающий в этом же доме достаточно давно, рассказал, что знаком с владельцем квартиры, где произошло происшествие.&nbsp;Мужчина сообщил, что слышал четыре выстрела, а вот криков, по его словам, не было. До этого вечера вечеринок в той квартире не проводили, отметил он.Сообщение о ЧП в квартире на пятом этаже дома по улице Социалистическая поступило в полицию&nbsp;в 2:34&nbsp;по местному времени.По версии следствия, один из участников вечеринки — хозяин квартиры — убил своих гостей, а затем покончил с собой. В квартире нашли охотничий карабин "Сайга" и травматический пистолет.&nbsp;Среди погибших — трое мужчин и 18-летняя девушка. Еще одна пострадавшая — ей 17 лет — находится в реанимации в тяжелом состоянии. Также известно о еще одной участнице вечеринки — 16-летней школьнице.Как рассказал руководитель пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых,&nbsp;накануне девушки гуляли в местном ТЦ, где они встретились с мужчинами — с ними они познакомились через интернет. Они приехали на машине за девушками, а потом отправились к одному из них на квартиру.Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются. СК возбудил уголовное дело по пункту "а" части второй статьи 105 "Убийство двух и более лиц".Уполномоченный по правам ребенка&nbsp;Свердловской области Игорь Мороков намерен выяснить, как в квартире у мужчины, где произошла трагедия, оказались несовершеннолетние.
https://ria.ru/20201107/ekaterinburg-1583520136.html
https://ria.ru/20201106/sud-1583409395.html
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свердловская область
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игорь мороков, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, екатеринбург, происшествия

Соседи рассказали о событиях в ночь убийства на вечеринке в Екатеринбурге

16:47 07.11.2020
 
© Фото : Следственное управление СК РФ по Свердловской областиСотрудники Следственного комитета на месте убийства в Екатеринбурге
Сотрудники Следственного комитета на месте убийства в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© Фото : Следственное управление СК РФ по Свердловской области
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Жители дома в Екатеринбурге, вечеринка в одной из квартир которого окончилась убийством четырех человек, рассказали телеканалу "360" подробности трагедии.
По словам проживающего на первом этаже мужчины, он услышал шум в районе трех часов ночи: сначала это были хлопки, которым он не придал значение, подумав, что в квартире над ним что-то упало.
"А потом услышал, как вышибают дверь", — рассказал сосед. Хлопки были настолько громкими, что у него проснулся шестимесячный ребенок. Однако криков гостей ни мужчина, ни его жена не слышали. 
Он объяснил, что с соседями не знаком, так как его семья недавно переехала в этот дом. В тот вечер мужчина не заметил ничего подозрительного.
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Появилось видео с места убийства четырех человек в Екатеринбурге
"До этого шума и балагана не было", — уточнил житель дома.
Другой мужчина, проживающий в этом же доме достаточно давно, рассказал, что знаком с владельцем квартиры, где произошло происшествие. 
"Очень положительный, очень хороший человек", — подчеркнул он.
Мужчина сообщил, что слышал четыре выстрела, а вот криков, по его словам, не было. До этого вечера вечеринок в той квартире не проводили, отметил он.
Сообщение о ЧП в квартире на пятом этаже дома по улице Социалистическая поступило в полицию в 2:34 по местному времени.
По версии следствия, один из участников вечеринки — хозяин квартиры — убил своих гостей, а затем покончил с собой. В квартире нашли охотничий карабин "Сайга" и травматический пистолет. 
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Среди погибших — трое мужчин и 18-летняя девушка. Еще одна пострадавшая — ей 17 лет — находится в реанимации в тяжелом состоянии. Также известно о еще одной участнице вечеринки — 16-летней школьнице.
Как рассказал руководитель пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых, накануне девушки гуляли в местном ТЦ, где они встретились с мужчинами — с ними они познакомились через интернет. Они приехали на машине за девушками, а потом отправились к одному из них на квартиру.
Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются. СК возбудил уголовное дело по пункту "а" части второй статьи 105 "Убийство двух и более лиц".
Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков намерен выяснить, как в квартире у мужчины, где произошла трагедия, оказались несовершеннолетние.
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Игорь МороковВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
 
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