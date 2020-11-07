https://ria.ru/20201107/vecherinka-1583531223.html

Соседи рассказали о событиях в ночь убийства на вечеринке в Екатеринбурге

Соседи рассказали о событиях в ночь убийства на вечеринке в Екатеринбурге

Жители дома в Екатеринбурге, вечеринка в одной из квартир которого окончилась убийством четырех человек, рассказали телеканалу "360" подробности трагедии. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T16:47

2020-11-07T16:47

2020-11-07T16:47

игорь мороков

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

екатеринбург

происшествия

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Жители дома в Екатеринбурге, вечеринка в одной из квартир которого окончилась убийством четырех человек, рассказали телеканалу "360" подробности трагедии.По словам проживающего на первом этаже мужчины, он услышал шум в районе трех часов ночи: сначала это были хлопки, которым он не придал значение, подумав, что в квартире над ним что-то упало."А потом услышал, как вышибают дверь", — рассказал сосед. Хлопки были настолько громкими, что у него проснулся шестимесячный ребенок. Однако криков гостей ни мужчина, ни его жена не слышали. Он объяснил, что с соседями не знаком, так как его семья недавно переехала в этот дом. В тот вечер мужчина не заметил ничего подозрительного."До этого шума и балагана не было", — уточнил житель дома.Другой мужчина, проживающий в этом же доме достаточно давно, рассказал, что знаком с владельцем квартиры, где произошло происшествие. Мужчина сообщил, что слышал четыре выстрела, а вот криков, по его словам, не было. До этого вечера вечеринок в той квартире не проводили, отметил он.Сообщение о ЧП в квартире на пятом этаже дома по улице Социалистическая поступило в полицию в 2:34 по местному времени.По версии следствия, один из участников вечеринки — хозяин квартиры — убил своих гостей, а затем покончил с собой. В квартире нашли охотничий карабин "Сайга" и травматический пистолет. Среди погибших — трое мужчин и 18-летняя девушка. Еще одна пострадавшая — ей 17 лет — находится в реанимации в тяжелом состоянии. Также известно о еще одной участнице вечеринки — 16-летней школьнице.Как рассказал руководитель пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых, накануне девушки гуляли в местном ТЦ, где они встретились с мужчинами — с ними они познакомились через интернет. Они приехали на машине за девушками, а потом отправились к одному из них на квартиру.Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются. СК возбудил уголовное дело по пункту "а" части второй статьи 105 "Убийство двух и более лиц".Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков намерен выяснить, как в квартире у мужчины, где произошла трагедия, оказались несовершеннолетние.

https://ria.ru/20201107/ekaterinburg-1583520136.html

https://ria.ru/20201106/sud-1583409395.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201107/proisshestviya-1583499111.html

свердловская область

екатеринбург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь мороков, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, екатеринбург, происшествия