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Тюменская область
https://ria.ru/20201107/tyumen-1583513778.html
В Тюменской области еще 380 многодетных семей получили землю под ИЖС
В Тюменской области еще 380 многодетных семей получили землю под ИЖС
В Тюменской области 380 многодетных семей получили в этом году землю для строительства домов, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T13:55
2020-11-07T13:55
тюменская область
общество
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ТЮМЕНЬ, 7 ноя - РИА Новости. В Тюменской области 380 многодетных семей получили в этом году землю для строительства домов, сообщает пресс-служба губернатора региона.Всего за 9 лет бесплатные земельные участки под индивидуальное жилищное строительство получили 8948 многодетных семей региона. В первоочередном порядке участки получают семьи, в которых есть родитель или ребенок с инвалидностью.
https://ria.ru/20201107/tyumen-1583513466.html
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общество

В Тюменской области еще 380 многодетных семей получили землю под ИЖС

13:55 07.11.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВиды Тюмени
Виды Тюмени - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 7 ноя - РИА Новости. В Тюменской области 380 многодетных семей получили в этом году землю для строительства домов, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Всего за 9 лет бесплатные земельные участки под индивидуальное жилищное строительство получили 8948 многодетных семей региона. В первоочередном порядке участки получают семьи, в которых есть родитель или ребенок с инвалидностью.
Губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Ростуризма Зарина Догузова во время торжественной церемонии открытия сезона термальных вод - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
13:53Тюменская область
В Тюмени впервые открыли сезон термальных вод
"В этом году у многодетных семей Тюменской области, включенных в список на получение участка для ИЖС, появился выбор — получить землю или денежную выплату на улучшение жилищных условий семьи. Размер минимальной социальной выплаты на семью с тремя детьми составляет 323 250 рублей. На четвертого и каждого последующего ребенка будет осуществляться доплата в размере 64 650 рублей", - отметили в пресс-службе.
 
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