https://ria.ru/20201107/tyumen-1583513778.html
В Тюменской области еще 380 многодетных семей получили землю под ИЖС
В Тюменской области еще 380 многодетных семей получили землю под ИЖС
В Тюменской области 380 многодетных семей получили в этом году землю для строительства домов, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T13:55
2020-11-07T13:55
2020-11-07T13:55
тюменская область
общество
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ТЮМЕНЬ, 7 ноя - РИА Новости. В Тюменской области 380 многодетных семей получили в этом году землю для строительства домов, сообщает пресс-служба губернатора региона.Всего за 9 лет бесплатные земельные участки под индивидуальное жилищное строительство получили 8948 многодетных семей региона. В первоочередном порядке участки получают семьи, в которых есть родитель или ребенок с инвалидностью.
https://ria.ru/20201107/tyumen-1583513466.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество