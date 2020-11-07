https://ria.ru/20201107/tyumen-1583513778.html

В Тюменской области еще 380 многодетных семей получили землю под ИЖС

В Тюменской области еще 380 многодетных семей получили землю под ИЖС

В Тюменской области 380 многодетных семей получили в этом году землю для строительства домов, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T13:55

2020-11-07T13:55

2020-11-07T13:55

тюменская область

общество

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ТЮМЕНЬ, 7 ноя - РИА Новости. В Тюменской области 380 многодетных семей получили в этом году землю для строительства домов, сообщает пресс-служба губернатора региона.Всего за 9 лет бесплатные земельные участки под индивидуальное жилищное строительство получили 8948 многодетных семей региона. В первоочередном порядке участки получают семьи, в которых есть родитель или ребенок с инвалидностью.

https://ria.ru/20201107/tyumen-1583513466.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество