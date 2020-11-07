В Тюмени впервые открыли сезон термальных вод
13:53 07.11.2020 (обновлено: 16:52 07.11.2020)
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиГубернатор Тюменской области Александр Моор и глава Ростуризма Зарина Догузова во время торжественной церемонии открытия сезона термальных вод
ТЮМЕНЬ, 7 ноя - РИА Новости. В Тюмени впервые прошла церемония официального открытии сезона термальных вод, в ней приняли участие глава Ростуризма Зарина Догузова и губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает пресс-служба главы региона.
Как отметила глава Ростуризма, Тюменская область имеет большой туристический потенциал и может стать новой точкой притяжения для всех любителей путешествий.
По ее словам, которые приводит пресс-служба, географическая близость к центральной России, удобное расположение в Уральском федеральном округе, термальные источники и культурно-историческое наследие позволяют формировать уникальные туристические предложения.
В свою очередь, Моор сообщил, что церемония открытия термального сезона станет ежегодной и может трансформироваться в фестиваль. "В будущем это будет один или несколько дней, возможно – целый фестиваль на всех источниках одновременно", - сказал он.
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Губернатор отметил, что нужно сделать так, чтобы Тюменская область ассоциировалась с горячими источниками, став российским термальным курортом.