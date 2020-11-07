https://ria.ru/20201107/tyumen-1583513466.html

В Тюмени впервые открыли сезон термальных вод

В Тюмени впервые открыли сезон термальных вод

В Тюмени впервые прошла церемония официального открытии сезона термальных вод, в ней приняли участие глава Ростуризма Зарина Догузова и губернатор Тюменской... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T13:53

2020-11-07T13:53

2020-11-07T16:52

тюменская область

зарина догузова

александр моор

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

тюмень

общество

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ТЮМЕНЬ, 7 ноя - РИА Новости. В Тюмени впервые прошла церемония официального открытии сезона термальных вод, в ней приняли участие глава Ростуризма Зарина Догузова и губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает пресс-служба главы региона.Как отметила глава Ростуризма, Тюменская область имеет большой туристический потенциал и может стать новой точкой притяжения для всех любителей путешествий.По ее словам, которые приводит пресс-служба, географическая близость к центральной России, удобное расположение в Уральском федеральном округе, термальные источники и культурно-историческое наследие позволяют формировать уникальные туристические предложения. В свою очередь, Моор сообщил, что церемония открытия термального сезона станет ежегодной и может трансформироваться в фестиваль. "В будущем это будет один или несколько дней, возможно – целый фестиваль на всех источниках одновременно", - сказал он. Губернатор отметил, что нужно сделать так, чтобы Тюменская область ассоциировалась с горячими источниками, став российским термальным курортом.

https://ria.ru/20201104/sotsseti-1582658995.html

https://ria.ru/20201105/peshekhod-1583208295.html

тюмень

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зарина догузова, александр моор, федеральное агентство по туризму (ростуризм), тюмень, общество