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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20201107/tyumen-1583513466.html
В Тюмени впервые открыли сезон термальных вод
В Тюмени впервые открыли сезон термальных вод
В Тюмени впервые прошла церемония официального открытии сезона термальных вод, в ней приняли участие глава Ростуризма Зарина Догузова и губернатор Тюменской... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T13:53
2020-11-07T16:52
тюменская область
зарина догузова
александр моор
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
тюмень
общество
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ТЮМЕНЬ, 7 ноя - РИА Новости. В Тюмени впервые прошла церемония официального открытии сезона термальных вод, в ней приняли участие глава Ростуризма Зарина Догузова и губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает пресс-служба главы региона.Как отметила глава Ростуризма, Тюменская область имеет большой туристический потенциал и может стать новой точкой притяжения для всех любителей путешествий.По ее словам, которые приводит пресс-служба, географическая близость к центральной России, удобное расположение в Уральском федеральном округе, термальные источники и культурно-историческое наследие позволяют формировать уникальные туристические предложения. В свою очередь, Моор сообщил, что церемония открытия термального сезона станет ежегодной и может трансформироваться в фестиваль. "В будущем это будет один или несколько дней, возможно – целый фестиваль на всех источниках одновременно", - сказал он. Губернатор отметил, что нужно сделать так, чтобы Тюменская область ассоциировалась с горячими источниками, став российским термальным курортом.
https://ria.ru/20201104/sotsseti-1582658995.html
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зарина догузова, александр моор, федеральное агентство по туризму (ростуризм), тюмень, общество

В Тюмени впервые открыли сезон термальных вод

13:53 07.11.2020 (обновлено: 16:52 07.11.2020)
 
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиГубернатор Тюменской области Александр Моор и глава Ростуризма Зарина Догузова во время торжественной церемонии открытия сезона термальных вод
Губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Ростуризма Зарина Догузова во время торжественной церемонии открытия сезона термальных вод - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 7 ноя - РИА Новости. В Тюмени впервые прошла церемония официального открытии сезона термальных вод, в ней приняли участие глава Ростуризма Зарина Догузова и губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает пресс-служба главы региона.
Как отметила глава Ростуризма, Тюменская область имеет большой туристический потенциал и может стать новой точкой притяжения для всех любителей путешествий.
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По ее словам, которые приводит пресс-служба, географическая близость к центральной России, удобное расположение в Уральском федеральном округе, термальные источники и культурно-историческое наследие позволяют формировать уникальные туристические предложения.
В свою очередь, Моор сообщил, что церемония открытия термального сезона станет ежегодной и может трансформироваться в фестиваль. "В будущем это будет один или несколько дней, возможно – целый фестиваль на всех источниках одновременно", - сказал он.
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Тюменская областьЗарина ДогузоваАлександр МоорФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ТюменьОбщество
 
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