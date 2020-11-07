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В Ницце прошла церемония в память о погибших при атаке в церкви
В Ницце прошла церемония в память о погибших при атаке в церкви
Национальная церемония прощания с погибшими при атаке в церкви Ниццы прошла в субботу в этом французском городе, передает телеканал LCI. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T14:58
2020-11-07T14:58
жан кастекс
теракт в ницце
кристиан эстрози
франция
ницца
николя саркози
в мире
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Национальная церемония прощания с погибшими при атаке в церкви Ниццы прошла в субботу в этом французском городе, передает телеканал LCI.Церемония проводилась в Ницце в присутствии родственников погибших, представителей власти, в том числе экс-президента страны Николя Саркози, а также членов церковного сообщества.Присутствовавшие на церемонии почтили минутой молчания погибших, в условиях распространения COVID-19 соблюдалась дистанция, все были в масках. Военный оркестр сыграл гимн республики "Марсельезу". Все трое погибших получили посмертно Национальные медали жертв терроризма, местные правоохранители, которые остановили нападавшего, получили Ордена Почетного легиона.Мэр Ниццы Кристиан Эстрози и премьер-министр Франции Жан Кастекс выступили на церемонии."Мы знаем этого врага. Он не только известен, но мы знаем его имя: радикальный исламизм, политическая идеология, которая уродует мусульманскую религию, искажая ее тексты, догмы, заповеди, чтобы навязать свое господство посредством мракобесия и ненависти", - заявил премьер Франции.Мэр Ниццы подчеркнул, что необходимо "оказывать сопротивление" и "положить конец угрозе, актам варварства". После церемонии Эстрози в своем Twitter написал, помимо прочего, что Франция "никогда не склонится перед лицом радикального исламизма".Вооруженный ножом мужчина 29 октября напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали, у него были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.В тот же день прокуратура суда в Тунисе, занимающегося вопросами противодействия терроризму, начала расследование в связи с инцидентом. Спустя два дня полиция Туниса объявила о задержании сторонника группировки "Аль-Махди на юге Туниса", который в своем сообщении в социальной сети Facebook взял ответственность за нападение на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце на эту якобы существующую в стране группировку.
https://ria.ru/20201030/terakt-1582197682.html
https://ria.ru/20201029/nitstsa-1582067091.html
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жан кастекс, теракт в ницце, кристиан эстрози, франция, ницца, николя саркози, в мире

В Ницце прошла церемония в память о погибших при атаке в церкви

14:58 07.11.2020
 
© РИА НовостиЦветы и свечи у церкви Нотр-Дам в Ницце
Цветы и свечи у церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Национальная церемония прощания с погибшими при атаке в церкви Ниццы прошла в субботу в этом французском городе, передает телеканал LCI.
Церемония проводилась в Ницце в присутствии родственников погибших, представителей власти, в том числе экс-президента страны Николя Саркози, а также членов церковного сообщества.
Присутствовавшие на церемонии почтили минутой молчания погибших, в условиях распространения COVID-19 соблюдалась дистанция, все были в масках. Военный оркестр сыграл гимн республики "Марсельезу". Все трое погибших получили посмертно Национальные медали жертв терроризма, местные правоохранители, которые остановили нападавшего, получили Ордена Почетного легиона.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози и премьер-министр Франции Жан Кастекс выступили на церемонии.
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 01:15
Стало известно, что нашли у совершившего теракт в Ницце мужчины
"Мы знаем этого врага. Он не только известен, но мы знаем его имя: радикальный исламизм, политическая идеология, которая уродует мусульманскую религию, искажая ее тексты, догмы, заповеди, чтобы навязать свое господство посредством мракобесия и ненависти", - заявил премьер Франции.
Мэр Ниццы подчеркнул, что необходимо "оказывать сопротивление" и "положить конец угрозе, актам варварства". После церемонии Эстрози в своем Twitter написал, помимо прочего, что Франция "никогда не склонится перед лицом радикального исламизма".
Вооруженный ножом мужчина 29 октября напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали, у него были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.
В тот же день прокуратура суда в Тунисе, занимающегося вопросами противодействия терроризму, начала расследование в связи с инцидентом. Спустя два дня полиция Туниса объявила о задержании сторонника группировки "Аль-Махди на юге Туниса", который в своем сообщении в социальной сети Facebook взял ответственность за нападение на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце на эту якобы существующую в стране группировку.
Спецслужбы в районе нападения в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 12:49
Опубликовано видео с места нападения на людей в Ницце
 
Жан КастексТеракт в НиццеКристиан ЭстрозиФранцияНиццаНиколя СаркозиВ мире
 
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