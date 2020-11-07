https://ria.ru/20201107/tseremoniya-1583520842.html

В Ницце прошла церемония в память о погибших при атаке в церкви

В Ницце прошла церемония в память о погибших при атаке в церкви

Национальная церемония прощания с погибшими при атаке в церкви Ниццы прошла в субботу в этом французском городе, передает телеканал LCI. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T14:58

2020-11-07T14:58

2020-11-07T14:58

жан кастекс

теракт в ницце

кристиан эстрози

франция

ницца

николя саркози

в мире

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Национальная церемония прощания с погибшими при атаке в церкви Ниццы прошла в субботу в этом французском городе, передает телеканал LCI.Церемония проводилась в Ницце в присутствии родственников погибших, представителей власти, в том числе экс-президента страны Николя Саркози, а также членов церковного сообщества.Присутствовавшие на церемонии почтили минутой молчания погибших, в условиях распространения COVID-19 соблюдалась дистанция, все были в масках. Военный оркестр сыграл гимн республики "Марсельезу". Все трое погибших получили посмертно Национальные медали жертв терроризма, местные правоохранители, которые остановили нападавшего, получили Ордена Почетного легиона.Мэр Ниццы Кристиан Эстрози и премьер-министр Франции Жан Кастекс выступили на церемонии."Мы знаем этого врага. Он не только известен, но мы знаем его имя: радикальный исламизм, политическая идеология, которая уродует мусульманскую религию, искажая ее тексты, догмы, заповеди, чтобы навязать свое господство посредством мракобесия и ненависти", - заявил премьер Франции.Мэр Ниццы подчеркнул, что необходимо "оказывать сопротивление" и "положить конец угрозе, актам варварства". После церемонии Эстрози в своем Twitter написал, помимо прочего, что Франция "никогда не склонится перед лицом радикального исламизма".Вооруженный ножом мужчина 29 октября напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали, у него были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.В тот же день прокуратура суда в Тунисе, занимающегося вопросами противодействия терроризму, начала расследование в связи с инцидентом. Спустя два дня полиция Туниса объявила о задержании сторонника группировки "Аль-Махди на юге Туниса", который в своем сообщении в социальной сети Facebook взял ответственность за нападение на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце на эту якобы существующую в стране группировку.

https://ria.ru/20201030/terakt-1582197682.html

https://ria.ru/20201029/nitstsa-1582067091.html

франция

ницца

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жан кастекс, теракт в ницце, кристиан эстрози, франция, ницца, николя саркози, в мире