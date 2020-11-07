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Трамп возвращается в Белый дом после игры в гольф

Трамп возвращается в Белый дом после игры в гольф

Президент США Дональд Трамп, которого известия о проигрыше выборов застали за игрой в гольф, возвращается в Вашингтон, передали журналисты президентского... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T22:51

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

виргиния

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, которого известия о проигрыше выборов застали за игрой в гольф, возвращается в Вашингтон, передали журналисты президентского пресс-пула.Президентский кортеж покинул гольф-клуб в Стерлинге, штат Виргиния, в 14.30 по местному времени (22.30 мск) и возвращается в Белый дом.Трамп ранее заявил, что его оппонент Джо Байден пока не имеет права называть себя президентом, и обещал судиться по вопросу о результатах выборов в ключевых штатах.Байдена провозгласили избранным президентом крупнейшие телекомпании и агентство Ассошиэйтед Пресс - все они пришли к выводу, что оставшихся для подсчета голосов не хватит для того, чтобы Трамп смог переломить преимущество Байдена в ключевых штатах.

виргиния

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Богдановский о новых выборах в США и победе в СМИ Байдена Алексей Богдановский о новых выборах в США и победе в СМИ Байдена 2020-11-07T22:51 true PT1M02S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, виргиния, вашингтон (город), сша, в мире