https://ria.ru/20201107/tramp-1583565053.html
Трамп возвращается в Белый дом после игры в гольф
Трамп возвращается в Белый дом после игры в гольф
Президент США Дональд Трамп, которого известия о проигрыше выборов застали за игрой в гольф, возвращается в Вашингтон, передали журналисты президентского... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T22:51
2020-11-07T22:51
2020-11-07T22:53
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
виргиния
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, которого известия о проигрыше выборов застали за игрой в гольф, возвращается в Вашингтон, передали журналисты президентского пресс-пула.Президентский кортеж покинул гольф-клуб в Стерлинге, штат Виргиния, в 14.30 по местному времени (22.30 мск) и возвращается в Белый дом.Трамп ранее заявил, что его оппонент Джо Байден пока не имеет права называть себя президентом, и обещал судиться по вопросу о результатах выборов в ключевых штатах.Байдена провозгласили избранным президентом крупнейшие телекомпании и агентство Ассошиэйтед Пресс - все они пришли к выводу, что оставшихся для подсчета голосов не хватит для того, чтобы Трамп смог переломить преимущество Байдена в ключевых штатах.
виргиния
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Алексей Богдановский о новых выборах в США и победе в СМИ Байдена
Алексей Богдановский о новых выборах в США и победе в СМИ Байдена
2020-11-07T22:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, виргиния, вашингтон (город), сша, в мире