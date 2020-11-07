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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201107/tramp-1583555473.html
Эксперт оценил перспективы Трампа в борьбе за президентский пост
Эксперт оценил перспективы Трампа в борьбе за президентский пост
Директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов считает, что если республиканец Дональд Трамп докажет нарушения при... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T20:57
2020-11-07T20:57
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов считает, что если республиканец Дональд Трамп докажет нарушения при подсчёте голосов в ряде штатов, то сможет побороться за переизбрание, в противном случае - нет, поскольку демократ Джозеф Байден набирает достаточное количество голосов выборщиков.Телеканалы CNN, NBC и агентство AP на основе своих подсчётов спрогнозировали, что кандидат от демократов Джо Байден избран президентом США. По их данным, Байден набрал необходимые для избрания 270 выборщиков. Прогноз обновлён на фоне новых данных по Пенсильвании, где Байден увеличил отрыв от республиканца Дональда Трампа до 31 тысячи голосов. Официально подсчёт голосов не завершён в Пенсильвании и ряде других штатов.По словам эксперта, вопрос сейчас в том, сможет ли Трамп доказать наличие очевидных и грубых нарушений или фальсификаций в каком-нибудь штате. "Пока они (республиканцы) только говорят, и не очень понятно, есть ли у них улики. В противном случае, все, у Байдена нужное количество выборщиков, значит он стал президентом", - сказал эксперт РИА Новости.Он обратил внимание, что в американской конституции есть жёсткие дедлайны."14 декабря коллегия выборщиков, она фиксированная, к этому моменту должно быть понятно (кто президент). Иски Трампа должны быть рассмотрены раньше, месяц ещё всё-таки", - отметил Лукьянов. По его словам, в конституции США закреплена и дата инаугурации. "Она тоже никогда не двигается. Все произойдет в срок", - уверен эксперт.Вместе с тем, по оценке эксперта, американская политическая система сложная и архаичная. "То что мы наблюдаем, - это результат прежде всего этой самой консервативности всей системы, которая фактически не менялась с 18 века, и она создавалась вполне разумными людьми, своя логика в ней заложена. Но это все хорошо было в прежние времена, а не тогда, когда возникает такая внештатная ситуация как чудовищный раскол страны. Все эти сложности наложились друг на друга, и мы видим результат", - сказал аналитик.
https://ria.ru/20201105/vybory-1583179341.html
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Эксперт оценил перспективы Трампа в борьбе за президентский пост

20:57 07.11.2020
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп после выступления в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп после выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов считает, что если республиканец Дональд Трамп докажет нарушения при подсчёте голосов в ряде штатов, то сможет побороться за переизбрание, в противном случае - нет, поскольку демократ Джозеф Байден набирает достаточное количество голосов выборщиков.
Телеканалы CNN, NBC и агентство AP на основе своих подсчётов спрогнозировали, что кандидат от демократов Джо Байден избран президентом США. По их данным, Байден набрал необходимые для избрания 270 выборщиков. Прогноз обновлён на фоне новых данных по Пенсильвании, где Байден увеличил отрыв от республиканца Дональда Трампа до 31 тысячи голосов. Официально подсчёт голосов не завершён в Пенсильвании и ряде других штатов.
Экран с предварительными итогами голосования на президентских выборах в Сан-Диего, США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября, 15:10Выборы президента США — 2020
"Украденные" выборы. Есть ли у Трампа способ удержаться в Белом доме
По словам эксперта, вопрос сейчас в том, сможет ли Трамп доказать наличие очевидных и грубых нарушений или фальсификаций в каком-нибудь штате. "Пока они (республиканцы) только говорят, и не очень понятно, есть ли у них улики. В противном случае, все, у Байдена нужное количество выборщиков, значит он стал президентом", - сказал эксперт РИА Новости.
Он обратил внимание, что в американской конституции есть жёсткие дедлайны."14 декабря коллегия выборщиков, она фиксированная, к этому моменту должно быть понятно (кто президент). Иски Трампа должны быть рассмотрены раньше, месяц ещё всё-таки", - отметил Лукьянов. По его словам, в конституции США закреплена и дата инаугурации. "Она тоже никогда не двигается. Все произойдет в срок", - уверен эксперт.
Вместе с тем, по оценке эксперта, американская политическая система сложная и архаичная. "То что мы наблюдаем, - это результат прежде всего этой самой консервативности всей системы, которая фактически не менялась с 18 века, и она создавалась вполне разумными людьми, своя логика в ней заложена. Но это все хорошо было в прежние времена, а не тогда, когда возникает такая внештатная ситуация как чудовищный раскол страны. Все эти сложности наложились друг на друга, и мы видим результат", - сказал аналитик.
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 02:27Инфографика
Итоги президентских выборов в США
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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