https://ria.ru/20201107/tramp-1583555473.html

Эксперт оценил перспективы Трампа в борьбе за президентский пост

Эксперт оценил перспективы Трампа в борьбе за президентский пост

Директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов считает, что если республиканец Дональд Трамп докажет нарушения при... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T20:57

2020-11-07T20:57

2020-11-07T20:57

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов считает, что если республиканец Дональд Трамп докажет нарушения при подсчёте голосов в ряде штатов, то сможет побороться за переизбрание, в противном случае - нет, поскольку демократ Джозеф Байден набирает достаточное количество голосов выборщиков.Телеканалы CNN, NBC и агентство AP на основе своих подсчётов спрогнозировали, что кандидат от демократов Джо Байден избран президентом США. По их данным, Байден набрал необходимые для избрания 270 выборщиков. Прогноз обновлён на фоне новых данных по Пенсильвании, где Байден увеличил отрыв от республиканца Дональда Трампа до 31 тысячи голосов. Официально подсчёт голосов не завершён в Пенсильвании и ряде других штатов.По словам эксперта, вопрос сейчас в том, сможет ли Трамп доказать наличие очевидных и грубых нарушений или фальсификаций в каком-нибудь штате. "Пока они (республиканцы) только говорят, и не очень понятно, есть ли у них улики. В противном случае, все, у Байдена нужное количество выборщиков, значит он стал президентом", - сказал эксперт РИА Новости.Он обратил внимание, что в американской конституции есть жёсткие дедлайны."14 декабря коллегия выборщиков, она фиксированная, к этому моменту должно быть понятно (кто президент). Иски Трампа должны быть рассмотрены раньше, месяц ещё всё-таки", - отметил Лукьянов. По его словам, в конституции США закреплена и дата инаугурации. "Она тоже никогда не двигается. Все произойдет в срок", - уверен эксперт.Вместе с тем, по оценке эксперта, американская политическая система сложная и архаичная. "То что мы наблюдаем, - это результат прежде всего этой самой консервативности всей системы, которая фактически не менялась с 18 века, и она создавалась вполне разумными людьми, своя логика в ней заложена. Но это все хорошо было в прежние времена, а не тогда, когда возникает такая внештатная ситуация как чудовищный раскол страны. Все эти сложности наложились друг на друга, и мы видим результат", - сказал аналитик.

https://ria.ru/20201105/vybory-1583179341.html

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире