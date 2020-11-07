https://ria.ru/20201107/tramp-1583542728.html

Трамп заявил о победе "с большим отрывом"

Трамп заявил о победе "с большим отрывом"

Президент США Дональд Трамп утверждает, что выиграл выборы. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T18:39

2020-11-07T18:39

2020-11-07T18:55

джо байден

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что выиграл выборы.Пока подсчеты показывают, что Трамп проигрывает демократу Джо Байдену, как по числу поданных голосов избирателей, так и по выборщикам от штатов.Выборы президента США прошли 3 ноября, но в некоторых ключевых штатах все еще идет подсчет голосов. Это связано с тем, что многие избиратели проголосовали досрочно, отправив бюллетени по почте. Трамп считает голоса, поступившие после дня выборов, незаконными и обвинил демократов в попытке "украсть выборы".Для победы нужно набрать 270 голосов выборщиков. По последним данным, у Байдена сейчас 264 голоса, у Трампа — 214.

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, дональд трамп, сша, в мире