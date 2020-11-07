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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201107/tramp-1583488678.html
СМИ: окружение Трампа посоветовало ему готовиться к поражению
СМИ: окружение Трампа посоветовало ему готовиться к поражению
Окружение Дональда Трампа посоветовало ему готовиться к тому, что он проиграл на президентских выборах. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T09:42
2020-11-07T14:48
пенсильвания
джорджия
невада
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Окружение Дональда Трампа посоветовало ему готовиться к тому, что он проиграл на президентских выборах. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.В последние два дня советники действующего главы государства обсуждали с ним перспективу поражения на выборах и то, как ему следует поступить в случае подобного исхода. Издание пишет, что некоторые из окружения Трампа выступают за то, чтобы он сделал публичные заявления, обязавшись обеспечить мирный переход власти, если Байден будет объявлен победителем президентских выборов. Газета отметила, что Трамп в случае проигрыша не будет признавать поражение в традиционном формате, произнося "благородную и великодушную речь". Один из источников издания также утверждает, что подготовка подобной речи не обсуждалась."Если он проиграет, они ожидают, что Трамп продолжит безосновательно заявлять, как он уже делает несколько дней, что выборы были украдены", — пишет WP.Кроме того, после дня выборов, по информации издания, президент признал, что ему предстоит тяжелая битва.Окружение действующего президента разделилось на два лагеря. Трамп и его семья все еще надеется на победу и считает, что Трамп должен продолжать борьбу. Вторая группа, состоящая из его соратников и членов республиканской партии, считает, что "президентство почти ускользнуло".Однако те, кто считает, что победа Байдена предрешена, не знают, как сообщить эту новость Трампу.Один из источников газеты подчеркнул, что Трамп провел большую часть пятницы в Овальном кабинете Белого дома, следя за новостями о выборах и призывая своих сторонников и советников "сражаться за него".Третьего ноября в США прошли выборы президента. Победитель пока не назван — в некоторых штатах все еще подводят итоги голосования (в Неваде подведение итогов продлится до 11-го числа). По данным телеканалов, лидирует Джо Байден, который набрал 264 голоса выборщиков. Для победы ему необходимо получить еще шесть. Действующий президент Дональд Трамп получил 214 голосов. Накануне Байден начал лидировать в двух ключевых штатах Джорджии и Пенсильвании.В ночь на 4 ноября Трамп объявил себя победителем президентской гонки, а также обвинил оппонента в попытке "украсть выборы". Он потребовал остановить подсчет голосов, так как поступившие после дня выборов бюллетени действующий президент считает незаконными. Кроме того, штаб действующего президента намерен потребовать пересчета голосов в нескольких штатах.
https://ria.ru/20201107/vybory-1583481094.html
https://ria.ru/20201106/vybory-1583192237.html
пенсильвания
джорджия
невада
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пенсильвания, джорджия, невада, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

СМИ: окружение Трампа посоветовало ему готовиться к поражению

09:42 07.11.2020 (обновлено: 14:48 07.11.2020)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Окружение Дональда Трампа посоветовало ему готовиться к тому, что он проиграл на президентских выборах. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.
В последние два дня советники действующего главы государства обсуждали с ним перспективу поражения на выборах и то, как ему следует поступить в случае подобного исхода.
Издание пишет, что некоторые из окружения Трампа выступают за то, чтобы он сделал публичные заявления, обязавшись обеспечить мирный переход власти, если Байден будет объявлен победителем президентских выборов.
Газета отметила, что Трамп в случае проигрыша не будет признавать поражение в традиционном формате, произнося "благородную и великодушную речь". Один из источников издания также утверждает, что подготовка подобной речи не обсуждалась.
"Если он проиграет, они ожидают, что Трамп продолжит безосновательно заявлять, как он уже делает несколько дней, что выборы были украдены", — пишет WP.
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Кроме того, после дня выборов, по информации издания, президент признал, что ему предстоит тяжелая битва.
Окружение действующего президента разделилось на два лагеря. Трамп и его семья все еще надеется на победу и считает, что Трамп должен продолжать борьбу. Вторая группа, состоящая из его соратников и членов республиканской партии, считает, что "президентство почти ускользнуло".
Однако те, кто считает, что победа Байдена предрешена, не знают, как сообщить эту новость Трампу.
Один из источников газеты подчеркнул, что Трамп провел большую часть пятницы в Овальном кабинете Белого дома, следя за новостями о выборах и призывая своих сторонников и советников "сражаться за него".
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Третьего ноября в США прошли выборы президента. Победитель пока не назван — в некоторых штатах все еще подводят итоги голосования (в Неваде подведение итогов продлится до 11-го числа). По данным телеканалов, лидирует Джо Байден, который набрал 264 голоса выборщиков. Для победы ему необходимо получить еще шесть. Действующий президент Дональд Трамп получил 214 голосов.
Накануне Байден начал лидировать в двух ключевых штатах Джорджии и Пенсильвании.
В ночь на 4 ноября Трамп объявил себя победителем президентской гонки, а также обвинил оппонента в попытке "украсть выборы". Он потребовал остановить подсчет голосов, так как поступившие после дня выборов бюллетени действующий президент считает незаконными.
Кроме того, штаб действующего президента намерен потребовать пересчета голосов в нескольких штатах.
 
Выборы президента США — 2020ПенсильванияДжорджияНевадаДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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