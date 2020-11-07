https://ria.ru/20201107/svidetel-1583558520.html
Адвокат Трампа заявил о наличии свидетелей по искам о выборах
Адвокат Трампа заявил о наличии свидетелей по искам о выборах
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что у команды есть порядка 90 свидетелей по связанным с выборам искам, сообщает Sputnik. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T21:17
2020-11-07T21:17
2020-11-07T21:18
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
рудольф джулиани
джо байден
филадельфия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152714/80/1527148082_0:54:2400:1404_1400x0_80_0_0_51f41e5837e802abeca665436efcbe48.jpg
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что у команды есть порядка 90 свидетелей по связанным с выборам искам, сообщает Sputnik.Агентство цитирует Джулиани, который заявил, что у команды есть порядка 90 свидетелей: будет подан судебный иск о выборах в Филадельфии и Питсбурге.Во вторник в США прошли выборы президента. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны. Действующий президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
филадельфия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152714/80/1527148082_0:0:2134:1600_1400x0_80_0_0_e99f9ef5df1f723460ed7c324cc60e64.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, рудольф джулиани, джо байден, филадельфия, сша, в мире