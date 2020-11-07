https://ria.ru/20201107/svidetel-1583558520.html

Адвокат Трампа заявил о наличии свидетелей по искам о выборах

Адвокат Трампа заявил о наличии свидетелей по искам о выборах

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что у команды есть порядка 90 свидетелей по связанным с выборам искам, сообщает Sputnik. РИА Новости, 07.11.2020

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

рудольф джулиани

джо байден

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сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что у команды есть порядка 90 свидетелей по связанным с выборам искам, сообщает Sputnik.Агентство цитирует Джулиани, который заявил, что у команды есть порядка 90 свидетелей: будет подан судебный иск о выборах в Филадельфии и Питсбурге.Во вторник в США прошли выборы президента. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны. Действующий президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

филадельфия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, рудольф джулиани, джо байден, филадельфия, сша, в мире