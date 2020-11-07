https://ria.ru/20201107/sukhogruz-1583514723.html

Буксир снял с мели сухогруз, застрявший в Таганрогском заливе

Буксир снял с мели сухогруз, застрявший в Таганрогском заливе

Буксир снял с мели сухогруз Sema (Панама), который сел на мель в Таганрогском заливе в Ростовской области во вторник, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T14:05

2020-11-07T14:05

2020-11-07T14:05

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ , 7 ноя - РИА Новости. Буксир снял с мели сухогруз Sema (Панама), который сел на мель в Таганрогском заливе в Ростовской области во вторник, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Сухогруз Sema, перевозивший просо из Ростова-на-Дону в Турцию, сел на мель в районе Павло-Очаковской косы утром 3 ноября. Никто из экипажа судна не пострадал. На место были направлены буксиры.

https://ria.ru/20201107/volga-1583512490.html

ростов-на-дону

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, происшествия