https://ria.ru/20201107/sukhogruz-1583514723.html
Буксир снял с мели сухогруз, застрявший в Таганрогском заливе
Буксир снял с мели сухогруз, застрявший в Таганрогском заливе
Буксир снял с мели сухогруз Sema (Панама), который сел на мель в Таганрогском заливе в Ростовской области во вторник, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T14:05
2020-11-07T14:05
2020-11-07T14:05
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ , 7 ноя - РИА Новости. Буксир снял с мели сухогруз Sema (Панама), который сел на мель в Таганрогском заливе в Ростовской области во вторник, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Сухогруз Sema, перевозивший просо из Ростова-на-Дону в Турцию, сел на мель в районе Павло-Очаковской косы утром 3 ноября. Никто из экипажа судна не пострадал. На место были направлены буксиры.
https://ria.ru/20201107/volga-1583512490.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, происшествия