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Буксир снял с мели сухогруз, застрявший в Таганрогском заливе
Буксир снял с мели сухогруз, застрявший в Таганрогском заливе
Буксир снял с мели сухогруз Sema (Панама), который сел на мель в Таганрогском заливе в Ростовской области во вторник, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T14:05
2020-11-07T14:05
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ , 7 ноя - РИА Новости. Буксир снял с мели сухогруз Sema (Панама), который сел на мель в Таганрогском заливе в Ростовской области во вторник, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Сухогруз Sema, перевозивший просо из Ростова-на-Дону в Турцию, сел на мель в районе Павло-Очаковской косы утром 3 ноября. Никто из экипажа судна не пострадал. На место были направлены буксиры.
https://ria.ru/20201107/volga-1583512490.html
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ростов-на-дону, происшествия

Буксир снял с мели сухогруз, застрявший в Таганрогском заливе

14:05 07.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ , 7 ноя - РИА Новости. Буксир снял с мели сухогруз Sema (Панама), который сел на мель в Таганрогском заливе в Ростовской области во вторник, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Сухогруз Sema, перевозивший просо из Ростова-на-Дону в Турцию, сел на мель в районе Павло-Очаковской косы утром 3 ноября. Никто из экипажа судна не пострадал. На место были направлены буксиры.
"В 12.05 мск воскресенья сухогруз Sema снят с мели с помощью буксира", - сказал он. В настоящее время судно следует своим ходом на якорную стоянку в Ростов-на-Дону.
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