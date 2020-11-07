Правительство распределило субсидии регионам на улучшение соцобслуживания
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект распоряжения о распределении субсидий регионам на финансовое обеспечение программ о безопасных и комфортных условиях предоставления социальных услуг на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, сообщается на сайте кабмина в субботу.
"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект направлен на достижение плановых показателей федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".
Кроме того, на заседании обсудили и одобрили проект распоряжения о распределении субсидий бюджетам субъектов.
"Проект распоряжения направлен на эффективное использование средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", - добавляется в сообщении.
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