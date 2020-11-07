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Правительство распределило субсидии регионам на улучшение соцобслуживания
Правительство распределило субсидии регионам на улучшение соцобслуживания
Правительство РФ одобрило проект распоряжения о распределении субсидий регионам на финансовое обеспечение программ о безопасных и комфортных условиях... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T14:42
2020-11-07T14:42
россия
правительство рф
общество
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект распоряжения о распределении субсидий регионам на финансовое обеспечение программ о безопасных и комфортных условиях предоставления социальных услуг на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, сообщается на сайте кабмина в субботу."Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект направлен на достижение плановых показателей федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".Кроме того, на заседании обсудили и одобрили проект распоряжения о распределении субсидий бюджетам субъектов.
https://ria.ru/20200916/subsidii-1577304838.html
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россия, правительство рф, общество

Правительство распределило субсидии регионам на улучшение соцобслуживания

14:42 07.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект распоряжения о распределении субсидий регионам на финансовое обеспечение программ о безопасных и комфортных условиях предоставления социальных услуг на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, сообщается на сайте кабмина в субботу.
"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект направлен на достижение плановых показателей федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".
Кроме того, на заседании обсудили и одобрили проект распоряжения о распределении субсидий бюджетам субъектов.
"Проект распоряжения направлен на эффективное использование средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", - добавляется в сообщении.
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Регионы начали получать субсидии на программы общественного здоровья
 
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