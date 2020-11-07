https://ria.ru/20201107/subsidii-1583519183.html

Правительство распределило субсидии регионам на улучшение соцобслуживания

Правительство распределило субсидии регионам на улучшение соцобслуживания

Правительство РФ одобрило проект распоряжения о распределении субсидий регионам на финансовое обеспечение программ о безопасных и комфортных условиях... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T14:42

2020-11-07T14:42

2020-11-07T14:42

россия

правительство рф

общество

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект распоряжения о распределении субсидий регионам на финансовое обеспечение программ о безопасных и комфортных условиях предоставления социальных услуг на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, сообщается на сайте кабмина в субботу."Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект направлен на достижение плановых показателей федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".Кроме того, на заседании обсудили и одобрили проект распоряжения о распределении субсидий бюджетам субъектов.

https://ria.ru/20200916/subsidii-1577304838.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, правительство рф, общество