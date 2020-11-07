https://ria.ru/20201107/sputnik-1583478205.html

Источник анонсировал запуск французского военного спутника на "Союзе"

Источник анонсировал запуск французского военного спутника на "Союзе"

Российская ракета-носитель "Союз" в конце декабря запустит с космодрома Куру во Французской Гвиане разведывательный спутник CSO-2 в интересах минобороны... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T03:03

2020-11-07T03:03

2020-11-07T03:15

минобороны франции

oneweb

arianespace

космос - риа наука

союз

французская гвиана

оаэ

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российская ракета-носитель "Союз" в конце декабря запустит с космодрома Куру во Французской Гвиане разведывательный спутник CSO-2 в интересах минобороны Франции, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Изначально запуск CSO-2 планировался в апреле, но был отложен из-за проблем с "Фрегатом" и временного закрытия космодрома Куру вследствие пандемии коронавируса.Первый вице-президент по брендированию и коммуникациям компании Arianespace (предоставляет коммерческие пусковые услуги с помощью "Союзов" с Куру) Грегори Гаврой не стал комментировать РИА Новости сроки запуска спутника CSO-2. "Мы ожидаем выполнить три пуска "Союзов" - два с Куру и один с российского космодрома - до конца года", - сказал он.Ранее сообщалось, что помимо CSO-2 на 28 ноября и 17 декабря намечаются пуски ракет "Союз" со спутником ОАЭ Falcon Eye-2 с Куру и 36 аппаратами британской компании OneWeb с Восточного.Спутник оптико-электронной разведки CSO-2, созданный в интересах минобороны Франции, последует за спутником CSO-1, который был выведен с помощью "Союза" с Куру в декабре 2018 года. Спутники заменят аппараты аналогичного назначения Helios 2A и Helios 2B, запущенные в 2004 и 2009 годах.С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".

https://ria.ru/20201031/kosmos-1582448437.html

https://ria.ru/20201024/roskosmos-1581327995.html

французская гвиана

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны франции, oneweb, arianespace, космос - риа наука, союз, французская гвиана, оаэ