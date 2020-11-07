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Источник анонсировал запуск французского военного спутника на "Союзе"
Источник анонсировал запуск французского военного спутника на "Союзе"
Российская ракета-носитель "Союз" в конце декабря запустит с космодрома Куру во Французской Гвиане разведывательный спутник CSO-2 в интересах минобороны... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T03:03
2020-11-07T03:15
минобороны франции
oneweb
arianespace
космос - риа наука
союз
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российская ракета-носитель "Союз" в конце декабря запустит с космодрома Куру во Французской Гвиане разведывательный спутник CSO-2 в интересах минобороны Франции, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Изначально запуск CSO-2 планировался в апреле, но был отложен из-за проблем с "Фрегатом" и временного закрытия космодрома Куру вследствие пандемии коронавируса.Первый вице-президент по брендированию и коммуникациям компании Arianespace (предоставляет коммерческие пусковые услуги с помощью "Союзов" с Куру) Грегори Гаврой не стал комментировать РИА Новости сроки запуска спутника CSO-2. "Мы ожидаем выполнить три пуска "Союзов" - два с Куру и один с российского космодрома - до конца года", - сказал он.Ранее сообщалось, что помимо CSO-2 на 28 ноября и 17 декабря намечаются пуски ракет "Союз" со спутником ОАЭ Falcon Eye-2 с Куру и 36 аппаратами британской компании OneWeb с Восточного.Спутник оптико-электронной разведки CSO-2, созданный в интересах минобороны Франции, последует за спутником CSO-1, который был выведен с помощью "Союза" с Куру в декабре 2018 года. Спутники заменят аппараты аналогичного назначения Helios 2A и Helios 2B, запущенные в 2004 и 2009 годах.С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
https://ria.ru/20201031/kosmos-1582448437.html
https://ria.ru/20201024/roskosmos-1581327995.html
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минобороны франции, oneweb, arianespace, космос - риа наука, союз, французская гвиана, оаэ

Источник анонсировал запуск французского военного спутника на "Союзе"

03:03 07.11.2020 (обновлено: 03:15 07.11.2020)
 
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковКорабль "Союз МС" пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российская ракета-носитель "Союз" в конце декабря запустит с космодрома Куру во Французской Гвиане разведывательный спутник CSO-2 в интересах минобороны Франции, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Старт ракеты "Союз-СТ-А" с разгонным блоком "Фрегат-М" и спутником CSO-2 с Куру намечается на 28 декабря", - сказал собеседник агентства.
Изначально запуск CSO-2 планировался в апреле, но был отложен из-за проблем с "Фрегатом" и временного закрытия космодрома Куру вследствие пандемии коронавируса.
Первый вице-президент по брендированию и коммуникациям компании Arianespace (предоставляет коммерческие пусковые услуги с помощью "Союзов" с Куру) Грегори Гаврой не стал комментировать РИА Новости сроки запуска спутника CSO-2. "Мы ожидаем выполнить три пуска "Союзов" - два с Куру и один с российского космодрома - до конца года", - сказал он.
Ракета-носитель Союз во время запуска со стартовой площадки космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
31 октября, 15:07РИА Наука
Рогозин назвал сроки начала пусков ракеты "Союз-5" с Байконура
Ранее сообщалось, что помимо CSO-2 на 28 ноября и 17 декабря намечаются пуски ракет "Союз" со спутником ОАЭ Falcon Eye-2 с Куру и 36 аппаратами британской компании OneWeb с Восточного.
Спутник оптико-электронной разведки CSO-2, созданный в интересах минобороны Франции, последует за спутником CSO-1, который был выведен с помощью "Союза" с Куру в декабре 2018 года. Спутники заменят аппараты аналогичного назначения Helios 2A и Helios 2B, запущенные в 2004 и 2009 годах.
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
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Минобороны ФранцииOneWebArianespaceКосмос - РИА НаукаСоюзФранцузская ГвианаОАЭ
 
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