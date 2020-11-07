Верховный лидер Ирана назвал выборы в США спектаклем
© AP Photo / John LocherСторонник президента Дональда Трампа во время акции протест в Лас-Вегасе
© AP Photo / John Locher
ТЕГЕРАН, 7 ноя - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал президентские выборы в США спектаклем.
"Ситуация в США и то, что они сами говорят о своих выборах, является спектаклем. Это пример безобразного облика либеральной демократии. Вне зависимости от результат одна вещь абсолютно ясна - однозначный политический, гражданский и моральный упадок американского режима", - такая публикация появилась в Twitter Хаменеи после того, как демократ Джо Байден объявил о своей победе на президентских выборах.
Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке.
Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.