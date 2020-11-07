Верховный лидер Ирана назвал выборы в США спектаклем

"Ситуация в США и то, что они сами говорят о своих выборах, является спектаклем. Это пример безобразного облика либеральной демократии. Вне зависимости от результат одна вещь абсолютно ясна - однозначный политический, гражданский и моральный упадок американского режима", - такая публикация появилась в Twitter Хаменеи после того, как демократ Джо Байден объявил о своей победе на президентских выборах.