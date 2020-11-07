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Эксперт сообщил, какую информацию о вас таят невинные фото в соцсетях
Эксперт сообщил, какую информацию о вас таят невинные фото в соцсетях
Пользователям соцсетей давно известно, почему не стоит выкладывать в ленту фотографии личных документов, банковских карт или билетов. Такие данные могут сделать РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T02:13
2020-11-07T02:13
эльвина насибулина
россия
роскачество
общество
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Какую информацию таят о вас невинные фото в соцсетях?
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Пользователям соцсетей давно известно, почему не стоит выкладывать в ленту фотографии личных документов, банковских карт или билетов. Такие данные могут сделать вас или ваше имущество легкой добычей злоумышленника. Однако даже вполне невинные фотографии, например, на фоне дома или школы, тоже могут таить в себе опасность, рассказала агентству "Прайм" аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.Облегчает задачу злоумышленникам и геометка на фотографиях, которая дает представление о ваших ежедневных маршрутах и местах, где вы бываете чаще всего. Таким образом, размещая фотографии и отмечая на них местонахождение, вы сами делаете половину работы злоумышленника – ему больше не придется следить за вами с помощью наружного наблюдения, поясняет она.За поведением детей в соцсетях тоже рекомендуется наблюдать – нередко ребенок выкладывает туда фотографии, которые позволяют при желании легко его выследить в незаконных целях. Чтобы обезопасить себя и ребенка от недоброжелателей, следует закрыть личные профили в соцсетях и отключить автоматическое проставление геолокации снимков, советует Насибулина.
https://ria.ru/20201106/facebook--1583284814.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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эльвина насибулина, россия, роскачество, общество

Эксперт сообщил, какую информацию о вас таят невинные фото в соцсетях

02:13 07.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки социальных сетей на экране смартфона
Иконки социальных сетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Пользователям соцсетей давно известно, почему не стоит выкладывать в ленту фотографии личных документов, банковских карт или билетов. Такие данные могут сделать вас или ваше имущество легкой добычей злоумышленника. Однако даже вполне невинные фотографии, например, на фоне дома или школы, тоже могут таить в себе опасность, рассказала агентству "Прайм" аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.
"Сами по себе фотографии, может быть, и безобидны, но представим гипотетическую ситуацию: вы опубликовали фото своего дома, потом – фото своей новенькой PlayStation 5, большого телевизора или другой крупной покупки, потом уехали в отпуск, откуда тоже поделились фото с геопривязкой, и этой информации преступнику более чем достаточно, чтобы прийти, вскрыть квартиру и вынести ценные вещи", – предостерегает эксперт.
Облегчает задачу злоумышленникам и геометка на фотографиях, которая дает представление о ваших ежедневных маршрутах и местах, где вы бываете чаще всего. Таким образом, размещая фотографии и отмечая на них местонахождение, вы сами делаете половину работы злоумышленника – ему больше не придется следить за вами с помощью наружного наблюдения, поясняет она.
За поведением детей в соцсетях тоже рекомендуется наблюдать – нередко ребенок выкладывает туда фотографии, которые позволяют при желании легко его выследить в незаконных целях. Чтобы обезопасить себя и ребенка от недоброжелателей, следует закрыть личные профили в соцсетях и отключить автоматическое проставление геолокации снимков, советует Насибулина.
Facebook - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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Эльвина НасибулинаРоссияРоскачествоОбщество
 
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