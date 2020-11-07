https://ria.ru/20201107/sotsseti-1583474254.html

Эксперт сообщил, какую информацию о вас таят невинные фото в соцсетях

Эксперт сообщил, какую информацию о вас таят невинные фото в соцсетях

Пользователям соцсетей давно известно, почему не стоит выкладывать в ленту фотографии личных документов, банковских карт или билетов. Такие данные могут сделать РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T02:13

2020-11-07T02:13

2020-11-07T02:13

эльвина насибулина

россия

роскачество

общество

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Какую информацию таят о вас невинные фото в соцсетях?

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Пользователям соцсетей давно известно, почему не стоит выкладывать в ленту фотографии личных документов, банковских карт или билетов. Такие данные могут сделать вас или ваше имущество легкой добычей злоумышленника. Однако даже вполне невинные фотографии, например, на фоне дома или школы, тоже могут таить в себе опасность, рассказала агентству "Прайм" аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.Облегчает задачу злоумышленникам и геометка на фотографиях, которая дает представление о ваших ежедневных маршрутах и местах, где вы бываете чаще всего. Таким образом, размещая фотографии и отмечая на них местонахождение, вы сами делаете половину работы злоумышленника – ему больше не придется следить за вами с помощью наружного наблюдения, поясняет она.За поведением детей в соцсетях тоже рекомендуется наблюдать – нередко ребенок выкладывает туда фотографии, которые позволяют при желании легко его выследить в незаконных целях. Чтобы обезопасить себя и ребенка от недоброжелателей, следует закрыть личные профили в соцсетях и отключить автоматическое проставление геолокации снимков, советует Насибулина.

https://ria.ru/20201106/facebook--1583284814.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльвина насибулина, россия, роскачество, общество