Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201107/sobyanin-1583501916.html
Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу утром в связи с годовщиной исторического парада 1941 года возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата в... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T12:01
2020-11-07T14:47
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583519313_0:50:1000:613_1400x0_80_0_0_2267182f4ce149914963fa2884307b93.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу утром в связи с годовщиной исторического парада 1941 года возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, в церемонии также приняли участие московские волонтеры, представители общественных организаций, молодежных патриотических объединений.Военнослужащие Преображенского полка вынесли два венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей, поставили их перед Вечным огнем у Могилы Неизвестного Солдата. Церемонию сопровождал оркестр Преображенского полка.Участники церемонии почтили память погибших воинов минутой молчания, возложили красные гвоздики к Могиле Неизвестного солдата. После церемонии и гимна России перед ее участниками торжественным маршем прошла рота почетного караула.Участники церемонии были в масках и соблюдали социальную дистанцию.
https://ria.ru/20201106/veteran-1583331131.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583519313_59:0:942:662_1400x0_80_0_0_44d8120bdd2d6f816da997f39ca4ca80.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей собянин, москва, общество

Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

12:01 07.11.2020 (обновлено: 14:47 07.11.2020)
 
© АГН "Москва"Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в торжественных мероприятиях в честь 79-й годовщины Военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 году
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в торжественных мероприятиях в честь 79-й годовщины Военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 году - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© АГН "Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу утром в связи с годовщиной исторического парада 1941 года возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, в церемонии также приняли участие московские волонтеры, представители общественных организаций, молодежных патриотических объединений.
Работа центра занятости населения - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
Вчера, 11:18
В России могут удвоить ежемесячные выплаты для ветеранов боевых действий
Военнослужащие Преображенского полка вынесли два венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей, поставили их перед Вечным огнем у Могилы Неизвестного Солдата. Церемонию сопровождал оркестр Преображенского полка.
Участники церемонии почтили память погибших воинов минутой молчания, возложили красные гвоздики к Могиле Неизвестного солдата. После церемонии и гимна России перед ее участниками торжественным маршем прошла рота почетного караула.
Участники церемонии были в масках и соблюдали социальную дистанцию.
© АГН "Москва"Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в торжественных мероприятиях в честь 79-й годовщины Военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 году
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в торжественных мероприятиях в честь 79-й годовщины Военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 году - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© АГН "Москва"
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в торжественных мероприятиях в честь 79-й годовщины Военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 году
 
Сергей СобянинМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43Победа Байдена не будет иметь большого значения для Сирии, заявил политик
00:39Экс-президент США Джимми Картер поздравил Байдена с победой
00:29Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах
00:24Трамп будет влиять на политику США даже при поражении, считает эксперт
00:16В Италии продают винодельческое поместье с усадьбой XVIII века
00:06Вице-президент Ирана надеется на изменение "деструктивной" политики США
00:02Глава Россотрудничества оценил шансы Трампа на победу в суде
00:00В Госдуме призвали не ждать изменений в отношениях с США после выборов
23:44Премьер Словении иронично прокомментировал итоги выборов в США
23:33Жириновский дал совет Трампу
23:32Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Екатеринбурге
23:26В Госдуме назвали победу Байдена на выборах предсказуемой
23:26Источник в МИД сообщил, что Лавров и Чавушоглу обсудили Карабах
23:13Пашинян назвал проведение переговоров по Карабаху нереалистичным
23:08В Екатеринбурге обрушилась кровля горящего склада
23:07В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
23:01Пашинян назвал российских миротворцев самыми подходящими для Карабаха
22:51Трамп возвращается в Белый дом после игры в гольф
22:49Пашинян заявил, что Армения получает ожидаемую поддержку от России
22:43В Петербурге обвиняемой в убийстве ребенка назначили домашний арест
Лента новостейМолния