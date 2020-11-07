https://ria.ru/20201107/sobyanin-1583501916.html

Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу утром в связи с годовщиной исторического парада 1941 года возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата в... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T12:01

2020-11-07T12:01

2020-11-07T14:47

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу утром в связи с годовщиной исторического парада 1941 года возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, в церемонии также приняли участие московские волонтеры, представители общественных организаций, молодежных патриотических объединений.Военнослужащие Преображенского полка вынесли два венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей, поставили их перед Вечным огнем у Могилы Неизвестного Солдата. Церемонию сопровождал оркестр Преображенского полка.Участники церемонии почтили память погибших воинов минутой молчания, возложили красные гвоздики к Могиле Неизвестного солдата. После церемонии и гимна России перед ее участниками торжественным маршем прошла рота почетного караула.Участники церемонии были в масках и соблюдали социальную дистанцию.

https://ria.ru/20201106/veteran-1583331131.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, общество