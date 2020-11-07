Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
12:01 07.11.2020 (обновлено: 14:47 07.11.2020)
© АГН "Москва"Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в торжественных мероприятиях в честь 79-й годовщины Военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 году
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу утром в связи с годовщиной исторического парада 1941 года возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, в церемонии также приняли участие московские волонтеры, представители общественных организаций, молодежных патриотических объединений.
Военнослужащие Преображенского полка вынесли два венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей, поставили их перед Вечным огнем у Могилы Неизвестного Солдата. Церемонию сопровождал оркестр Преображенского полка.
Участники церемонии почтили память погибших воинов минутой молчания, возложили красные гвоздики к Могиле Неизвестного солдата. После церемонии и гимна России перед ее участниками торжественным маршем прошла рота почетного караула.
Участники церемонии были в масках и соблюдали социальную дистанцию.
© АГН "Москва"Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в торжественных мероприятиях в честь 79-й годовщины Военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 году
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в торжественных мероприятиях в честь 79-й годовщины Военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 году